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ТАСС

DPA: Писториус пообещал поставить ВСУ снайперские винтовки, дроны и ракеты для Patriot

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

По словам министра обороны Германии, Берлин недавно объявил о новом пакете помощи Украине на €500 млн, и входящие в него вооружения следует экспортировать как можно быстрее

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. ФРГ будет продолжать помощь Украине, в новом пакете вооружений будут снайперские винтовки, дроны и ракеты для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает DPA.

По его данным, ВСУ ожидают от ФРГ, Дании, Нидерландов и Норвегии в общей сложности 100 ракет для Patriot. 32 уже поставлены, 68 будут отправлены в ближайшие недели, добавил министр.

Он напомнил, что Берлин недавно объявил о новом пакете помощи Украине на €500 млн, и входящие в него вооружения следует экспортировать как можно быстрее. "Мы вскоре реализуем это", - добавил министр.

Объемы военной помощи, которую пообещала оказать или уже оказала ФРГ, составляет €28 млрд. 

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Норвегия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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