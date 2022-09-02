"Много денег, мало выгоды". Берлин придумал, как "победить Москву"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Европа продолжает наращивать военные возможности для "противостояния российской агрессии". Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему противовоздушной обороны. По его мнению, это куда эффективнее и дешевле, чем сейчас. О том, насколько реалистична его идея, — в материале РИА Новости.

Единые стандарты

"Система ПВО повысила бы безопасность Европы", — уверял Шольц собравшихся на его лекции в Карловом университете в Праге. Ведущую роль в этой оборонной структуре он, разумеется, отвел Германии. Именно там должен располагаться штаб.

Немецкие солдаты бундесвера Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Кроме того, ФРГ готова на это потратиться. И призывает к тому же соседей.

Среди потенциальных партнеров немецкий лидер назвал Нидерланды, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию, Словакию, Чехию, Швецию, Финляндию, Норвегию и Данию. Очевидно, речь идет, прежде всего, об оборонительных рубежах на так называемом восточном фланге НАТО — у российских границ. А потом могут подключиться и западноевропейские страны.

"Технический потенциал для этого есть, — считает военный эксперт Юрий Кнутов. — При создании национальных систем ПВО, как правило, используют американские разработки: либо локаторы станций наведения ракет, либо сами ракеты. Соответственно, единый стандарт близок. Все новые системы НАТО совместимы".

Но имеется проблема: для общеевропейского комплекса нужна автоматическая система управления, которую создать непросто. По мнению аналитика, это займет от пяти до десяти лет.

Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot Источник изображения: © Фото : U.S. Army

Сомнительна и эффективность. Самые дальнобойные образцы на вооружении — американский ЗРК Patriot, который поражает цели на дистанции 160 километров. Но в Европе преобладают комплексы малой и средней (по российской классификации) дальности — до 40 километров. А российская ЗРС С-400 бьет ракетой 40Н6Е на 380 километров.

Стратегический компас

Инициатива Шольца — далеко не первая попытка создать европейское оборонное пространство, не подконтрольное Вашингтону и НАТО.

Так, с 2015-го активно обсуждали идею континентальной армии. Однако дальше разговоров дело не зашло. Лишь Германия и Нидерланды смогли в 2019-м сформировать 414-й танковый батальон под единым командованием. Все же слишком сильны в ЕС языковые и культурные различия.

Вернулись к этому проекту после начала российской военной спецоперации на Украине. И 25 марта его фактически утвердили. Комплекс согласованных мер сформулировали в документе под названием "Стратегический компас ЕС".

"Европа должна иметь возможность защищать своих граждан и способствовать международному миру и безопасности, — говорится там. — Это тем более важно в тот момент, когда война вернулась на континент из-за России. Необходимо повысить стратегическую автономию ЕС и способность к сотрудничеству для защиты наших ценностей и интересов".

Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident — 2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Таким образом, главным противником будущих континентальных войск открыто называют Россию. Но даже на бумаге выглядит все не очень внушительно. В документе упоминается подразделение численностью до пяти тысяч человек для урегулирования "кризисов различных типов". Кроме того, предполагается оперативная группа из 200 специалистов, которую можно отправить в горячую точку в течение 30 дней для действий в "сложных условиях". Что за специалисты — не уточняется.

Выгода для Вашингтона

План "Стратегический компас ЕС" рассчитан до 2030-го. Вряд ли за такой срок Европа избавится от навязчивой опеки из-за океана. Документ принимали еще до масштабных поставок вооружений на Украину. США активно поощряли в этом европейских союзников, обещая заменить переданное Киеву американскими аналогами.

В итоге многие страны ЕС старое советское оружие уже отдали, а новое еще не получили. И неизвестно, когда оно поступит. По мнению аналитиков, обороноспособность Европы серьезно просела. Что на руку Вашингтону — можно и дальше держать союзников под военным контролем. А ВПК гарантированы заказы на годы вперед и десятки миллиардов долларов.

Наконец, помехой могут стать и разногласия в самом ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о противоречиях между теми, кто выступает за мир, и теми, кто хочет продолжения конфликта.

Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

"ЕС все труднее функционировать как единой организации, — отмечает политолог Алексей Зудин. — Ведь смысл не в штаб-квартире, вывеске и флагах, а в том, что можно действовать сообща, решать задачи. Но из-за внутренних конфликтов КПД снижается".

Это касается и довольно сложных вопросов, связанных с обороноспособностью. Поэтому вряд ли на континенте в ближайшее время появится единая система ПВО. И тем более — объединенная армия. К тому же этого очень не хотят заокеанские союзники.

Андрей Коц