Байден рассказал, зачем США отправили Украине танки Abrams

Байден заявил, что Запад не создает угрозу для России действиями по Украине

Танки Abrams станут свидетельством "неизменной приверженности" США Украине, заявил Байден 25 января во время своего выступления о дальнейшей поддержке Киева. По его словам, США "помогают" Украине и "не создают угрозы" для России.

Доброе утро, хотя сейчас ровно полдень. Спасибо всем, что пришли.

Вчера исполнилось 11 месяцев с момента начала полномасштабной спецоперации России на Украине, в течение которых украинский народ продемонстрировал Путину и всему миру всю силу своего мужества и несгибаемой решимости быть свободным.

На каждом шагу этого ужасного конфликта американский народ оказывал им твердую и непоколебимую поддержку.

Демократы и республиканцы в конгрессе выступают единым фронтом. Соединенные Штаты работают в тандеме с союзниками и партнерами по всему миру, чтобы предоставить украинскому народу максимум возможностей, для защиты своей страны, своих семей. Я давно не видел ничего подобного.

В данный момент США и Европа полностью едины.

Сегодня утром я имел долгий разговор с нашими союзниками по НАТО: канцлером Германии Шольцем, президентом Франции Макроном и премьер-министром Италии Мелони по вопросу дальнейшей тесной координации и полноценной поддержки Украины. Россия ждет, что наш союз не выдержит, что наше единство недолговечно. Но мы едины, полностью и непоколебимо.

С приближением весны украинские силы отрабатывают оборону удерживаемой территории и готовятся к новым контрнаступлениям. Чтобы освободить свою землю, они должны иметь возможность в ближайшем будущем противостоять меняющейся российской тактике и стратегии на поле боя.

Им нужно улучшить способность маневрировать на открытой местности. Им нужна устойчивая способность сдерживать и защищаться в долгосрочной перспективе.

Меня полностью поддерживают госсекретарь и министр обороны. Они принимают в этих усилиях непосредственное участие.

Бронетехника, как вам скажет генерал Остин, имеет критическое значение. И именно поэтому США уже передали сотни боевых бронированных машин, из них более 500 в рамках пакета помощи, о котором было объявлено в прошлую пятницу.

Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному батальону.

Министр обороны Остин рекомендовал этот шаг для повышения способности Украины защищать территории и достигать стратегических целей.

Танки Abrams наиболее боеспособные в мире. Ввиду их чрезвычайной сложности в эксплуатации и обслуживании, мы также предоставляем Украине запчасти и оборудование, необходимые для их эффективной поддержки на поле боя.

И мы как можно скорее начнем обучать украинские войска вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания.

Доставка займет время, и мы используем его, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы интегрировать танки Abramsв свою систему обороны.

Данное заявление было согласовано с союзниками.

Американцы присоединяются к ранее объявленным другими странами планам о поставках более доступного вооружения, которое будет легче интегрировать для применения на поле боя в ближайшие недели и месяцы.

Я благодарен канцлеру Шольцу за предоставленные Германией танки Leopard 2 и усилия по организации европейского вклада в виде двух танковых батальонов для Украины.

Хочу поблагодарить канцлера за руководство и твердую приверженность коллективным усилиям по поддержке Украины.

Германия действительно активизировала усилия, и канцлер, наш близкий друг, громко выступал за единство и тот уровень усилий, которые мы собираемся поддерживать.

Помощь Украине в противостоянии русской армии для защиты суверенитета и территориальной целостности является международным обязательством. Причем не только нашим, а всемирным.

На прошлой неделе министр обороны Остин в восьмой раз созвал Контактную группу по обороне Украины в Германии. В неё входят примерно 50 стран, каждая из которых вносит значительный вклад в сохранение целостности Украины и полностью привержена тому, чтобы Украина оставалась сильной и независимой и могла защитить себя от угроз и насилия со стороны России.

Я хочу поблагодарить каждого члена этой коалиции за то, что они продолжают активно действовать.

Великобритания недавно объявила, что передаст Украине танки Challenger 2. Франция обещала предоставить боевые бронированные машины AMX-10.

Помимо имеющихся у неё танков Leopard, Германия, как и США, посылает Киеву ракетную батарею Patriot. Нидерланды предоставляют ракеты Patriotи пусковые установки.

Франция, Канада, Великобритания, Словакия, Норвегия и другие страны пожертвовали жизненно важные системы противовоздушной обороны, чтобы помочь обеспечить безопасность украинского неба и спасти жизни ни в чем не повинных мирных жителей.

Польша отправляет бронетехнику. Швеция безвозмездно передает БМП. Италия дает артиллерию. Дания и Эстония присылают гаубицы. Латвия поставляет все новые ракеты Stinger, Литва — зенитные орудия. А Финляндия недавно объявила о крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности.

Возможно, вы помните, что недавно меня спрашивали о том, что, по моему мнению, должно было произойти. И я сказал: я дал знать Путину. Он думал, что достигнет финляндизации Европы. А теперь столкнулся с НАТОизацией Финляндии. Он получил то, чего никогда не планировал.

Чтобы помочь Украине противостоять России, мы с союзниками и партнерами отправили ей более 3000 бронированных машин, более 800 артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских боеприпасов и более 50 современных реактивных систем залпового огня, противокорабельных и зенитных ракетных систем.

Сегодняшнее заявление делается по результатам напряженной работы и на основе приверженности стран всего мира во главе с США помощи Украине в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности.

Речь о том, чтобы помочь Украине защитить свою землю. Это не наступательная угроза для России. Мы не создаем наступательной угрозы для России.

Если русские войска вернутся в Россию, где им самое место, и останутся там, этот конфликт моментально закончится.

Вот наша общая цель: добиться справедливого и однозначного прекращения боевых действий.

Мы не позволим ни одной стране силой присваивать себе территории соседей.

Наши условия обеспечивают сохранение суверенитета России, суверенитета и территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН — вот над чем мы работаем.

И под этими условиями мы все подписались и проголосовали за них: 143 страны на Генеральной Ассамблее ООН в октябре прошлого года.

Таким образом, Соединенные Штаты, стоя плечом к плечу с союзниками и партнерами, будут и впредь делать все возможное для поддержки Украины.

Путин думал, что решимость Европы и США ослабнет. Что наша поддержка Украины со временем сойдет на нет. Но он был не прав. Он ошибся. Он ошибался с самого начала, и продолжает ошибаться.

Мы едины. Америка едина, как и весь мир.

По мере приближения к годовой отметке полномасштабной военной операции России на Украине мы сохраняем эти единство и решимость продолжать отстаивать свои убеждения.

Эти танки станут еще одним свидетельством нашей неизменной приверженности Украине и уверенности в навыках украинских сил.

Я сказал президенту Зеленскому, когда он был здесь в декабре — сегодня, кстати, его день рождения: "Мы будем с вами столько, сколько потребуется, господин президент".

Украинцы ведут извечную борьбу против агрессии и господства. Американцы также с гордостью не раз противостояли этому, и в ходе нынешней битвы мы позаботимся о подобающем оснащении украинцев.

Речь о свободе. Свободе для Украины, свободе повсеместно. Речь о том мире, в котором хочется жить и который хочется оставить детям.

Да хранит Господь отважных украинских защитников, которые, как и мы, бьются за то, чтобы пламя свободы горело ярко.

Спасибо.

– Господин президент, почему вы приняли это решение только сейчас? Это Германия заставила вас передумать насчет отправки танков?

– (со смехом) Германия не заставляла меня менять точку зрения. Хотелось убедиться, что мы все вместе. Мы с самого начала собирались это сделать, и вот теперь делаем. Спасибо.