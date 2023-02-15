«Победителя не вижу». Глава Минобороны ФРГ считает, что конфликт на Украине затянется

Министр обороны ФРГ заявил, что не верит в скорое завершение конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии начала заседания руководителей оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что не видит победителей в конфликте на Украине в ближайшее время. А глава Пентагона Ллойд Остин пообещал, что страны Североатлантического альянса помогут Киеву перейти в контрнаступление весной.

«Сдержанные позиции» Германии

В Брюсселе во вторник проходит встреча руководителей оборонных ведомств стран НАТО в формате «Рамштайн». Перед началом заседания министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сомневается в возможности завершить «войну» на Украине в ближайшее время.

"Что касается боевой обстановки, то я придерживаюсь сдержанных позиций - я не думаю, что в краткие сроки возможен конец войны, если можно так выразиться. И победителя в краткосрочной перспективе я тоже не вижу", - сказал Писториус.

По его словам, без помощи Североатлантического альянса у Украины быстро закончатся боеприпасы, поэтому важно правильно расставить акценты и ускорить поставки Киеву вооружений.

Глава оборонного ведомства ФРГ отметил, что любое военное столкновение всегда представляет собой угрозу дальнейшей эскалации. Поэтому он уверен, что при оказании военной помощи Украине необходимо учитывать все риски. Министр также предостерег от постоянного "повышения ставок" в вопросе передачи Киеву оружия. Он согласился с канцлером Германии Олафом Шольцем в том, что "каждый шаг должен быть взвешен".

Писториус подчеркнул, что Берлин "испытывает мало понимания" с дипломатической точки зрения к предложениям Польши и Словакии поставить Киеву военную авиацию.

Помощь в весеннем контрнаступлении

Заседание контактной группы по Украине в Брюсселе открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что необходимо "интегрировать и синхронизировать" западную поддержку.

«Сегодня мы продолжим обсуждение интегрирования и синхронизации нашей поддержки», - обратился он к присутствующим коллегам.

Глава Пентагона отметил, что «у Украины есть определенные запросы в этот решающий момент». По его словам, благодаря координации западных стран в поддержке Киева на фронте «ситуация меняется».

«Вся эта помощь стала результатом нашего единства и решимости, но нам нужно сделать больше», - считает Остин.

Он подчеркнул, что страны Запада должны обеспечить всю необходимую военную помощь Украине для успеха ее весеннего контрнаступления.

«Наша контактная группа заявляет, что продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу в долгосрочной перспективе и поможет Киеву удерживать преимущество в ходе весеннего контрнаступления. Совместно и в срочном порядке мы направим Украине обещанную поддержку. В частности, мы направим ресурсы на обучение украинских военных. В апреле прошлого года состоялось первое заседание контактной группы для координации помощи Украине, на этой встрече мы подтверждаем неизменную поддержку Киеву", - заявил глава оборонного ведомства США.

Согласно его данным, за год Соединенные Штаты и их союзники по Североатлантическому альянсу передали Украине летальное оружие на сумму почти $50 млрд.

Остин также отметил, что всего восемь стран поставят Украине немецкие танки Leopard - Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. США, Польша и Чехия тоже передадут танки в дополнение к уже отправленным. Кроме того, по словам министра, Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды поставят Украине системы ПВО Patriot, а Франция и Италия - зенитно-ракетные комплексы SAMP/T.

По информации Reuters, перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что западным странам «еще более важно» увеличить поставки боеприпасов Киеву.

«Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Мы видим обратное: он готовится к новой войне, к новым наступлениям и новым атакам», - сказал он.

Генсек альянса уточнил, что на встрече представители оборонных ведомств стран НАТО рассмотрят вопрос, «как увеличить производство, чтобы иметь возможность поставлять необходимые боеприпасы Украине и пополнять собственные запасы».

Мария Шустрова