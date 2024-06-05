США заявили, что стояли за Зеленским на каждом шагу разработки "формулы мира"

Ни одна другая страна не пыталась так настойчиво добиться практической реализации и продвижения этой формулы, как Соединенные Штаты, подчеркнул представитель Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов сотрудничала с президентом Украины Владимиром Зеленским на протяжении всей работы над так называемой "формулой мира". В этом признался на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"С тех пор как Зеленский предложил свою формулу мира - формулу из 10 пунктов, - ни одна другая страна не пыталась так настойчиво добиться ее практической реализации и продвижения, как Соединенные Штаты. Мы стояли за ним на каждом шагу в работе над этой формулой мира, стараясь убедиться, что ее хорошо понимают во всем мире и что мы ищем пути ее практической реализации", - сказал представитель Белого дома, комментируя проведение 15-16 июня международной конференции в Швейцарии на основе "формулы Зеленского".

На встрече США будут представлять вице-президент Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы принимали участие в каждом мирном саммите, который на сегодняшний день организовывала Украина, на разных уровнях", - добавил Кирби.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил в интервью ТАСС, что "мирная конференция" в Швейцарии является закамуфлированным продолжением зашедшего в тупик так называемого копенгагенского формата по продвижению тупиковой "формулы Зеленского".

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение данного мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом.