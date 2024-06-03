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ТАСС

Украина исключила альтернативные мирные конференции, кроме швейцарской

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Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Офис президента Украины

Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что Киев без позитива воспринимает отказ Пекина участвовать в швейцарском саммите

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский фактически исключил какие-либо мирные конференции, кроме так называемого швейцарского саммита мира. Об этом сообщает агентство РБК Украина.

По словам Зеленского, Украина "как жертва конфликта должна предлагать мирные инициативы". "При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что происходит на территории нашего государства. <...> Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", - цитирует агентство Зеленского, отвечавшего на вопросы журналистов в рамках международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Зеленский также сообщил, что "Украина без позитива воспринимает отказ Китая участвовать в швейцарском саммите", и отметил, что считает стратегической ошибкой Пекина поддержку Москвы. Кроме того, Зеленский прямо обвинил Китай в том, что он старается сорвать саммит. "США имеют контакт с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот, работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит", - сказал он. При этом, по мнению Зеленского, этим занимается не только Китай - "некоторые государства начали помогать России в дипломатическом срыве саммита".

"Еще раз подчеркиваю: мы готовы слышать мнения каждой из стран, но на нашей платформе, организованной нами вместе со швейцарской стороной", - добавил Зеленский.

О конференции в Швейцарии

Власти Швейцарии рассчитывают провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел ранее проинформировал, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Ранее Зеленский признал, что Украина пытается собрать как можно больше стран, независимо от их заинтересованности, в надежде на то, что это позволит навязать России принятые решения. Он подтвердил, что на встречу в июне из 10 пунктов продвигаемой Киевом "формулы мира" будет вынесено лишь три, объяснив это тем, что "люди не могут их отрицать". Это продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными. Зеленский ожидает, что такой план, поддержанный десятками государств, должен быть передан представителям РФ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение такого форума в Швейцарии - "путь в никуда", поскольку Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek отметил, что швейцарская конференция по Украине - это "профанация, которая не сможет заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу", более того, "швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского, у нее просто нет полномочий". Пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента истек 21 мая. 

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