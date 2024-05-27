Зеленский позвал Байдена и Си Цзиньпина на "саммит мира"

Мероприятие планируют провести в июне в Швейцарии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение на английском языке, в котором призвал мировых лидеров посетить так называемый саммит мира. Это мероприятие планируется провести в июне в Швейцарии.

"Я обращаюсь к мировым лидерам, которые пока находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке "саммита мира": к президенту [Джо] Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си [Цзиньпину], лидеру Китая <...>. Пожалуйста, поддержите "саммит мира" своим персональным лидерством и участием", - сказал Зеленский. По его словам, Киев подтверждает участие во встрече на высшем уровне более 80 государств.

Ранее Зеленский признал, что Украина пытается собрать на "мирном саммите" в Швейцарии как можно больше стран, независимо от их заинтересованности, в надежде на то, что это позволит навязать России принятые решения. Он подтвердил, что на встречу в июне из 10 пунктов продвигаемой Киевом "формулы мира" будет вынесено лишь 3, объяснив это тем, что "люди не могут их отрицать". Ранее украинский президент отмечал, что будут обсуждаться продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными. Он ожидает, что такой план, поддержанный десятками государств, должен быть передан представителям РФ.

Власти Швейцарии рассчитывают провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел ранее проинформировал, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение такого форума в Швейцарии - "путь в никуда", поскольку Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek отметил, что швейцарская конференция по Украине - это "профанация, которая не сможет заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу", более того, "швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского, у нее просто нет полномочий". Пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента истек 21 мая.