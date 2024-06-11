СМИ: конференция в Швейцарии по Украине не приведет к результатам

Информационный портал Watson пишет, что те, кто мог бы придать саммиту политическую ценность, "проявляют нежелание" поехать в Бюргеншток

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Конференция по Украине в Бюргенштоке, запланированная Швейцарией на 15-16 июня, скорее всего, не приведет к существенным результатам и станет разочарованием для Владимира Зеленского. Такое мнение высказал швейцарский информационный портал Watson, напомнив, что целью Киева было обеспечение с помощью Берна широкой поддержки для так называемого "мирного плана из 10 пунктов".

"Швейцария делает все возможное, чтобы конференция по Украине в Бюргенштоке прошла успешно. Берн даже рассматривал возможность участия в ней России. Но теперь [этот форум] угрожает вызвать разочарование", - говорится в статье.

Тот факт, что курорт Бюргеншток находится на высоком берегу у озера, портал Watson обыграл поговоркой про гору и мышь. По его словам, "не исключено, что после длительных схваток гора рожает мышонка", и что "сейчас почти все указывает на то, что именно к этому результату все идет".

Как сейчас представляется, пишет портал, в Бюргенштоке "не будет большого события, как надеялся Зеленский во время своего визита в Берн в январе" этого года. "Столкнувшись с военными трудностями на поле боя, он стремился добиться прорыва хотя бы на дипломатическом уровне, - отмечается в статье. - Швейцария, с ее сохранившимся в значительной части мира имиджем нейтрального посредника и гуманитарными традициями, должна была помочь ему. Целью Зеленского было обеспечить как можно более широкий альянс для своего мирного плана из десяти пунктов". Киев не хотел видеть в Бюргенштоке Россию, а президент Швейцарии Виола Амхерд "позволила себя убедить", положительно ответив на просьбу Зеленского об организации на швейцарской территории конференции по Украине.

Конференция состоится, однако "объявленный на сегодняшний день список участников разочаровывает", констатировал портал. На самом высоком уровне будут представлены только те, кто и так поддерживает Украину. Это Франция, Германия, Польша, Канада и ЕС. В свою очередь, американский президент Джо Байден "отклонил предложение, предпочтя направить [в Бюргеншток] вице-президента Камалу Харрис". Зеленский во время январского визита в Берн настаивал на участии в конференции государств глобального Юга. "Некоторые приедут, но именно "тяжеловесы" - те, кто придали бы саммиту подлинную политическую ценность и укрепили бы надежды Украины на мир, проявляют нежелание" поехать в Бюргеншток.

Швейцарская конференция

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. МИД Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение этого мероприятия - "путь в никуда", Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта с Киевом.