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ТАСС

Politico: главы МИД КНР не будет на конференции по Украине в Швейцарии

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Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И
Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Издание напомнило, что китайское руководство заявляло, что не намерено направлять представителей высокого ранга в для участия в мероприятии, если Россию не пригласят

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Китай не направит своего представителя - министра иностранных дел Ван И - на мирную конференцию по Украине в Швейцарию, поскольку он в это время будет принимать участие во встрече глав МИД БРИКС в РФ. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов ЕС. По их словам, Россия планирует провести встречу стран БРИКС примерно в то же время, что и мирную конференцию по Украине, организованную в Швейцарии. Источники утверждают, что встреча должна пройти на уровне министров иностранных дел, и, если эта информация подтвердится, это будет означать, что Китай не будет направлять на швейцарскую встречу главу МИД.

Издание напомнило, что китайское руководство заявляло, что не намерено направлять представителей высокого ранга в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, если Россию не пригласят.

20 мая замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков сообщил, что Россия пригласила на совещание министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде большую группу государств из числа друзей объединения. По его словам, РФ исходит из того, что все участники БРИКС будут представлены на этом мероприятии на уровне министров.

Швейцария планирует провести конференцию по Украине 15-16 июня на курорте Бюргеншток. 18 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы видеть представителей КНР и стран глобального Юга на конференции. 17 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидер ЮАР Сирил Рамапоса отказались от участия в ней. Ранее в пятницу агентство Bloomberg информировало, что президент США Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции в Бюргенштоке из-за мероприятия по сбору средств в Калифорнии, которое будет проходить в то же время.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия не видит желания Запада вести дело по-честному. В РФ при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом. 

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ЮАР
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
БРИКС
Евросоюз
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