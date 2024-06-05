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Военное обозрение

Пентагон более чем в два раза увеличил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заказал производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS, более чем в два раза увеличив сумму контракта. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским военным ведомством.

Министерство обороны США заключило с корпорацией Lockheed Martin новый контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS. Причем случилось это меньше чем через месяц после подписания первого. Параметры нового соглашения не раскрываются, точное число пусковых установок и для кого они предназначены неизвестны. Исполнение контракта Пентагон ожидает к 31 мая 2028 года.

Сумма нового соглашения составляет 1,9 млрд долларов, тогда как базовый контракт, подписанный 8 мая 2024 года, предусматривал производство комплексов на чуть более 861,3 млн. Одновременно был заключен контракт стоимостью более 332,1 млн долларов на производство высокоточных боеприпасов GMLRS для HIMARS. Параметры контракта также не раскрываются.

Ранее западные медиа сообщали, что США обещали нарастить поставки РСЗО HIMARS Украине, отправляя Киеву установки из наличия армии и со складов, постепенно заменяя их новыми, производство которых планировалось заказать. Такая практика применяется американцами повсеместно, они поставляют на Украину старое оружие по цене нового, а на выделенные средства закупают для себя современные образцы.

В Киеве на HIMARS делают определенные ставки, поскольку этот комплекс способен применять оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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Страны
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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