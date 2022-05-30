Австралия приобретет американские ракетные комплексы HIMARS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 мая 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Австралии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу австралийского правительства наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 385 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые машины М142 ракетной системы HIMARS из состава 3-й дивизии морской пехоты США в Австралии в ходе совместных американо-австралийских учений Talisman Sabre 21, 23.07.2021 (с) USDS

Согласно уведомлению, в поставку Австралии должны войти 20 боевых машин М142 HIMARS, 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M30А2 в каждом, 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M30A1 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, 30 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, и 10 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку войдут практические ракеты RRPRP, системы управления огнем и связи, и прочее сопутствующее оборудование.

Со стороны bmpd укажем, что закупка Австралией комплексов HIMARS, видимо, будет произведена в рамках программы австралийской армии Project LAND 8113 Phase 1, предусматривающей приобретение высокоточной ракетно-артиллерийской системы с дальностью до 300 км. Данное требование впервые было сформулировано в австралийской "Белой книге по обороне" 2016 года, на что предусматривалось выделить от 750 млн до 1 млрд австралийских долл (от 540 до 720 млн долл США) в период с 2023 по 2030 годы. Cледует отметить, что в августе 2021 года министерства обороны США и Австралии также подписали меморандум о присоединении Австралии к разработке и приобретению перспективной американской ракеты Lockheed Martin PrSM с дальностью более 500 км, которая также должна применяться из пусковых установок М142 HIMARS.

В случае реализации данного уведомления DSCA, Австралия станет шестым или седьмым иностранным заказчиком ракетных комплексов HIMARS после Сингапура, ОАЭ, Иордании, Румынии, Польши, и, видимо, Украины.

Относительно Украины укажем, что, согласно публикации газеты "The New York Times" от 27 мая 2022 года, администрация президента США Джо Байдена приняла решение в рамках нового крупного пакета американской военной помощи Украине, о котором может быть объявлено "уже на следующей неделе", предоставить Украине реактивные системы М142 HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS.

Польша в феврале 2019 года в рамках национальной программы Homar подписала соглашение с США стоимостью 414 млн долл (около 1,5 млрд злотых) о закупке по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж FMS трех батарей комплекса М142 HIMARS (18 боевых машин и две учебные машины) и корректируемых ракет GMLRS и оперативно-тактических ракет ATACMS (то есть комплект, близкий к австралийскому). Поставка должна быть произведена к 2023 году. А 26 мая 2022 года министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что он подписал новый официальный запрос правительству США о закупке Польшей по линии FMS еще более 500 (!) ракетных комплексов М142 HIMARS для формирования "более 80 батарей системы Homar". При этом "планируется высокий уровень полонизации" производства этой техники и ее интеграция с польской системой боевого управления.