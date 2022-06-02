Войти
ЦАМТО

Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS

262
0
0
Для России становится чрезвычайно важным уничтожать РСЗО М142 Himars до попадания на фронт
Для России становится чрезвычайно важным уничтожать РСЗО М142 Himars до попадания на фронт.
Источник изображения: Capt. Ian Sandall/Global Look Press

ЦАМТО, 1 июня. Новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставки РСЗО HIMARS, о нем официально объявят 1 июня.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 31 мая на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что администрация президента Джо Байдена одобрила поставки Украине систем HIMARS. Сам Байден утверждал, что США не передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.

"Завтра мы объявим 11-й пакет помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать системы большего радиуса действия, в частности HIMARS", – сказал представитель американской администрации.

Поставка ракетных систем, по утверждению спикера, призвана "усилить позиции" Украины за столом переговоров и повысить ее обороноспособность.

Он добавил, что боеприпасы для данных ракетных систем способны поражать цели на расстоянии порядка 80 км и не дадут ВСУ возможности наносить удары за пределами украинской территории. Представитель администрации добавил, что Киев пообещал не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории.

В целом новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 млн. долл. и будет включать, помимо HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Справка ЦАМТО

РСЗО HIMARS легкая самоходная пусковая установка на колесном шасси, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M-270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкобронированной техники, складов и личного состава противника. На текущий момент Lockheed Martin поставила заказчикам более 500 РСЗО HIMARS.

В настоящее время РСЗО M142 HIMARS состоят на вооружении ВС США, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Польши и Румынии.

Как уже сообщал ЦАМТО, предположительно, РСЗО M142 HIMARS будут поставлены ВСУ в комплекте с УР GMLRS.

УР GMLRS это управляемый высокоточный реактивный снаряд большой дальности, предназначенный для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях ключевых объектов противника, размещенных на удалении 70 км и более в полевых и городских условиях.

Разработка GMLRS была выполнена в рамках международной программы с участием США, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Зарубежными заказчиками GMLRS на текущий момент являются ВС Японии, Бахрейна, Финляндии, Израиля, Иордании, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. Lockheed Martin произвела более 30 тыс. ед. GMLRS. Коэффициент надежности применения GMLRS в боевой обстановке составляет 98 проц.

Размещенные в пусковых контейнерах РС GMLRS могут применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится шесть РС GMLRS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Великобритания
Германия
Израиль
Иордания
Италия
ОАЭ
Польша
Россия
Румыния
Сингапуp
США
Украина
Финляндия
Франция
Япония
Продукция
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
01.06.2022
США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами GMLRS
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
04.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Ближнего Востока по периоду 2004-2011 гг. составил около 87 млрд долларов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 05:55
  • 1
Восемь важных уроков, которые вынес Китай из спецоперации России на Украине
  • 02.06 03:59
  • 8
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 01.06 23:24
  • 27090
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.06 17:01
  • 8
США создадут своего «Каспийского монстра»
  • 01.06 13:26
  • 2
Финляндия посылает России "сильный сигнал"
  • 01.06 10:03
  • 1
Китай может начать сбивать спутники космического интернета Илона Маска
  • 01.06 09:10
  • 2
Путин призвал оказывать поддержку предприятиям ОПК, ведущим выпуск гражданской продукции
  • 01.06 05:30
  • 2
Корреспондент «Известий» показал мощь «Искандеров» в ходе спецоперации
  • 01.06 05:18
  • 3
Производство процессоров «Эльбрус» перенесут в Россию
  • 01.06 05:10
  • 1
Омским предприятиям ОПК потребуется более 2 тыс. новых работников благодаря госзаказу
  • 01.06 01:59
  • 1
«Нашли заблудившихся украинских солдат». Что происходит на «Азовстали»
  • 31.05 23:36
  • 3
Никаких объективных причин для дефолта быть не может, заявляют в Кремле
  • 31.05 18:41
  • 93
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 31.05 14:57
  • 47
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 31.05 14:11
  • 10
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении