Белый дом подтвердил поставку Украине РСЗО HIMARS

Для России становится чрезвычайно важным уничтожать РСЗО М142 Himars до попадания на фронт.

ЦАМТО, 1 июня. Новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставки РСЗО HIMARS, о нем официально объявят 1 июня.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 31 мая на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что администрация президента Джо Байдена одобрила поставки Украине систем HIMARS. Сам Байден утверждал, что США не передадут Украине ракеты, способные нанести удары по России. Позднее конгрессмен от Республиканской партии Адам Смит назвал слова президента "небрежным замечанием" и поставил под их сомнение, так как из-за общей границы любые снаряды с территории Украины могут достичь России.

"Завтра мы объявим 11-й пакет помощи в сфере безопасности. Этот пакет будет включать системы большего радиуса действия, в частности HIMARS", – сказал представитель американской администрации.

Поставка ракетных систем, по утверждению спикера, призвана "усилить позиции" Украины за столом переговоров и повысить ее обороноспособность.

Он добавил, что боеприпасы для данных ракетных систем способны поражать цели на расстоянии порядка 80 км и не дадут ВСУ возможности наносить удары за пределами украинской территории. Представитель администрации добавил, что Киев пообещал не использовать передаваемое ей оружие, включая HIMARS, против целей на российской территории.

В целом новый пакет американской военной помощи Украине оценивается в 700 млн. долл. и будет включать, помимо HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.

Справка ЦАМТО

РСЗО HIMARS – легкая самоходная пусковая установка на колесном шасси, обладающая большей мобильностью по сравнению с гусеничной M-270 MRLS. Она предназначена для создания заградительного огня атакующему противнику, ведения контрбатарейной борьбы, поражения средств ПВО, легкобронированной техники, складов и личного состава противника. На текущий момент Lockheed Martin поставила заказчикам более 500 РСЗО HIMARS.

В настоящее время РСЗО M142 HIMARS состоят на вооружении ВС США, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Польши и Румынии.

Как уже сообщал ЦАМТО, предположительно, РСЗО M142 HIMARS будут поставлены ВСУ в комплекте с УР GMLRS.

УР GMLRS – это управляемый высокоточный реактивный снаряд большой дальности, предназначенный для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях ключевых объектов противника, размещенных на удалении 70 км и более в полевых и городских условиях.

Разработка GMLRS была выполнена в рамках международной программы с участием США, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Зарубежными заказчиками GMLRS на текущий момент являются ВС Японии, Бахрейна, Финляндии, Израиля, Иордании, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. Lockheed Martin произвела более 30 тыс. ед. GMLRS. Коэффициент надежности применения GMLRS в боевой обстановке составляет 98 проц.

Размещенные в пусковых контейнерах РС GMLRS могут применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится шесть РС GMLRS.