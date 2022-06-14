Ударный комплекс

США провоцируют Украину на обстрелы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассчитывают в ближайшие дни получить первые образцы универсальных ракетных систем семейства MLRS-HIMARS американского производства с тем, чтобы применить их в боевых действиях против Российской армии и народных милиций ЛДНР еще до конца текущего месяца. Решение Вашингтона и его сателлитов на поставку такого оружия Киеву рассматривается прежде всего как компенсация за вынужденный уход со сцены тактических ракетных комплексов (ТРК) семейства «Точка» и крупнокалиберных (300-мм) реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа «Смерч». Последние активно использовались в первые месяцы специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины, но к настоящему времени ВСУ потеряло большинство своих ТРК и РСЗО от огня противника, а сохранившиеся батареи испытывают острую нехватку боеприпасов.

Президент Владимир Путин заявил, что передаваемые ВСУ американские ракетные системы «ничего принципиально в расстановке сил не изменят». По его мнению, речь идет о простом восполнении запасов вооружения, утраченного в ходе боевых действий. «Здесь нет ничего нового. Во-первых, эти системы залпового огня – они ведь в украинской армии находятся на вооружении – аналогичные системы «Град», «Смерч», «Ураган» советского, российского производства».

При этом российский лидер отметил, что «дальность зависит не от самой системы, а от ракет, которые используются». Пока не ясно, какое количество и номенклатуру боеприпасов Пентагон передаст ВСУ. «То, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, – это ракеты, которые как раз на 45–70 км в зависимости от типа ракеты летят», – сказал Путин. Указанный диапазон сопоставим с радиусом поражения систем «Ураган» и «Смерч» разработки тульского НПО «Сплав».

Согласно российским данным, на начало СВО в арсенале ВСУ имелось 515 пусковых установок РСЗО, в том числе свыше 300 БМ-21 «Град» калибра 122-мм и до 200 «Ураган» и «Смерч» калибра 220- и 300-мм соответственно. На брифинге МО РФ 6 июня прозвучало, что к тому времени уничтожено 473 украинских системы залпового огня. Правда, по словам Путина, часть из них прошла восстановительный ремонт. С учетом пополнения, полученного от стран НАТО, ВСУ располагают примерно 360 РСЗО.

О дополнительных поставках американского оружия президент Джозеф Байден сообщил 1 июня, когда анонсировал предоставление очередного пакета военной помощи Украине. Помимо прочего он включает несколько пусковых установок HIMARS, а также 15 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм к переданным ранее гаубицам М777. «Сегодня я объявляю об очередном крупном пакете военной помощи, призванном оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии. Новый пакет даст украинцам новые возможности и современное оружие – в частности, системы HIMARS и боеприпасы для них», – сказано в пресс-релизе Белого дома.

Весной Байден высказывался против передачи Украине оружия повышенного могущества из-за опасений эскалации конфликта с Россией. По всей видимости, его переубедили британцы. Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что американские ракетные системы «помогут украинцам защитить себя от варварского огня русской артиллерии, а это как раз то, к чему всем миром нам надо стремиться». А глава оборонного ведомства Бен Уоллес добавил, что, несмотря на предупреждение со стороны России, «Великобритания не намерена отказываться от поставок на Украину реактивных систем залпового огня. По мере того как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины».

Ранее российский лидер предупредил, что в случае поставки Украине дальнобойных ракет к американским системам MLRS-HIMARS Россия будет «применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим».

При анализе ситуации следует понимать, что представляет система MLRS (сокращение соответствует русскому РСЗО), принятая на вооружение в 1982 году. Ее пусковая установка (ПУ) М270 массой 25 т использует гусеничное шасси, унифицированное с боевой машиной пехоты M-2 «Брэдли». Особенность в том, что ПУ изначально создавалась как универсальная, для стрельбы двумя видами боеприпасов: 227-мм реактивными снарядами (РС) и 610-мм баллистическими ракетами (БР) тактического класса.

«Бикалиберность» М270 несет как положительные, так и отрицательные моменты; она была задана Пентагоном ради сокращения номенклатуры боевых машин путем их унификации. ПУ может снаряжаться либо 12 РС, либо 2 ТР, либо 6 РС и 1 ТР (в последнем случае MLRS одновременно выступает как РСЗО и ТРК). Это серьезно отличает ее от отечественных РСЗО, стреляющих РС одного калибра. Если М270 снаряжена 12 РС, ее огневые качества находятся между «Ураганом» и «Смерчем». Когда же машина заряжена ТР, ее характеристики становятся ближе к советской тактической ракетной системе 9К79 «Точка» разработки конструкторского бюро машиностроения.

Согласно данным расквартированного в Вашингтоне аналитического центра «Институт по изучению войны», из советских запасов Украине досталось до 90 ПУ ТР и 700–900 ракет к ним. В ходе СВО многие ПУ были уничтожены вместе с хранилищами боеприпасов, а оставшиеся в распоряжении ракеты выпущены расчетами «Точек». При стартовой массе около 2 т (из них полтонны – БЧ) ТР 9М79 поражает цель на удалении до 70 км, усовершенствованная 9М79–1 – до 120 км.

За 40 лет MLRS участвовала во многих войнах, вскрывших ее недостатки, в том числе низкую подвижность (максимальная скорость по шоссе ограничена 60 км/ч). Поэтому в 2005 году появился вариант исполнения на колесном шасси трехосного армейского грузовика – HIMARS (англ. сокращение от «высокомобильная артиллерийская ракетная система»). Вес боевой машины сократился до 11 т, но теперь она несет только один стартовый блок из шести РС либо одной ТР.

Как следует из заявлений Вашингтона и Лондона, они пока готовы передавать украинцам лишь реактивные снаряды, что переводит боевую машину в разряд РСЗО. Однако если боекомплект пополнить баллистическими ракетами, огневые возможности MLRS-HIMARS перейдут на качественно иной уровень. Именно такого развития событий ждут отдельные фигуры в военно-политическом руководстве Украины, в их числе – советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Тогда M270 можно будет использовать по гораздо более удаленным целям на территории не только ЛДНР, но и России. Например, по Севастополю и другим городам крымского полуострова, принадлежность которого Российской Федерации до сих пор не признается ни Киевом, ни Лондоном, ни Вашингтоном. Словом, если по главной базе Черноморского флота ВМФ России ударит баллистическая ракета, дело представят как стрельбу по украинской, а не российской территории.

Крупная группировка ВСУ сосредоточена в районе Одессы, от Севастополя ее отделяют 300 км, Евпатории – 250 км. Ни один 227-мм РС массового выпуска так далеко не пролетит. Снаряд массой около 300 кг с боевой частью 160 кг покрывает расстояние 45 км, со 100-килограммовой БЧ – 70 км. Год назад фирма Lockheed приступила к испытаниям новых снарядов GMLRS и ER-GMLRS (вариант с уменьшенной БЧ) c блоком коррекции по спутниковым навигационным сигналам GPS и дальностью стрельбы 80 и 135 км соответственно.

Баллистические ракеты семейства ATACMS летят гораздо дальше: MGM-140 с кассетной БЧ массой 560 кг – на 130 км, а MGM-168 с унитарным осколочно-фугасным блоком 268 кг – на 270 км. Если подобное оружие попадет в руки националистически настроенных элементов ВСУ, они вряд ли будут сдерживать себя в вопросе их боевого применения. А это может иметь далеко идущие последствия мирового масштаба.

Владимир Карнозов