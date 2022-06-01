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ЦАМТО

США хотят передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами GMLRS

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Пуски ракет РСЗО GMLRS
Пуски ракет РСЗО GMLRS.
Источник изображения: фото Lockheed Martin

ЦАМТО, 31 мая. Американская администрация планирует передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) с управляемыми ракетами большой дальности.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Wall Street Journal.

РСЗО с УР GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, как считают американцы, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории, снижая риски прямой конфронтации между РФ и США.

"Администрация президента США Джо Байдена планирует предоставить Украине РСЗО с УР GMLRS, способной поражать цели на дистанции вдвое больше по сравнению с гаубицами М777, которые США передали Украине ранее", – говорится в публикации.

Справка ЦАМТО

УР GMLRS это управляемый высокоточный реактивный снаряд большой дальности, предназначенный для поражения в любое время суток и сложных метеоусловиях ключевых объектов противника, размещенных на удалении 70 км и более в полевых и городских условиях.

Разработка GMLRS была выполнена в рамках международной программы с участием США, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Зарубежными заказчиками GMLRS на текущий момент являются ВС Японии, Бахрейна, Финляндии, Израиля, Иордании, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов. Lockheed Martin произвела более 30 тыс. ед. GMLRS. Коэффициент надежности применения GMLRS в боевой обстановке составляет 98 проц.

Размещенные в пусковых контейнерах РС GMLRS могут применяться стандартными установками РСЗО M270 MLRS и HIMARS. В каждом контейнере находится шесть РС GMLRS.

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