Как ожидается, Польша на следующей неделе объявит о покупке в США 56 РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 13 сентября. Как сообщила со ссылкой на свои источники польская газета Gazeta Wyborcza, на следующей неделе Польша объявит о покупке в США 56 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Заявление о сделке приурочено к начинающемуся 18 сентября визиту президента Польши Анджея Дуды в США, где он встретится с Дональдом Трампом. Процедура приобретения начнется с подписания письма с предложением и принятием предложения о покупке РСЗО производства компании Lockheed Martin.

Контракт на поставку планируется подписать до конца года. По неофициальной информации, МНО Польши намерено приобрести 56 РСЗО в комплекте с управляемыми РС GMLRS и ОТР ATACMS, общая стоимость которых оценивается в 7 млрд. злотых (1,6 млрд. долл.).

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши инициировала программу покупки новой РСЗО для СВ страны в 2002 году. НИОКР в рамках проекта WR-300 "Хомар" начались в 2007 году. Первоначально предполагалось принять на вооружение систему, оснащенную РС с дальностью стрельбы 60 км и ракетами с дальностью стрельбы 150-300 км.

В 2010 году МНО Польши выбрало разработчиком РСЗО "Хомар" возглавляемый компанией Hut№ Stalowa Wola консорциум. Программа была временно приостановлена в 2013 году из-за приоритетности приобретения 155-мм самоходных гаубиц "Краб" и 120-мм самоходных минометов "Рак". Кризис 2014 года в Украине привел к решению возобновить и ускорить реализацию проекта.

В июле 2017 года Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), которая стала лидером консорциума, объявила, что выбрала партнером для реализации проекта американскую Lockheed Martin, предложившую решение, включающее РСЗО HIMARS, РС GMLRS с унитарной M31A1 и альтернативной M30A1 боевой частью и максимальной дальностью стрельбы 70-85 км, а также ОТР TACMS. Одновременно началась реализация процедур получения разрешений на поставку этой системы Польше.

В ноябре 2017 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Польше в рамках поддержки проекта четырех типов РС/ОТР, включая M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, M30A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, ОТР M57 (ATACMS), 8 универсальных навигационных блоков UPNU (Universal Position Navigation Units), 34 учебных боеприпасов и другого оборудования.

Тем не менее, в июле 2018 года МНО Польши объявило о намерении отказаться от программы разработки и приступить к переговорам о прямой покупке РСЗО в США. Объявленной причиной отказа от ранее принятой формы приобретения стали чрезмерно высокие финансовые запросы потенциальных подрядчиков, в том числе иностранных, превышающих объем средств, которые Министерство национальной обороны выделило на эти цели на момент запуска проекта в начале 2015 года.

В настоящее время в составе Сухопутных войск Польши отсутствуют системы, позволяющие поражать цели на расстоянии более 40 км. Последние пусковые установки комплексов 9K52 "Луна-М" и 9K79 "Точка" были сняты с вооружения в 2001 году и в 2005 году, соответственно.