Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS

Издание "Business Insider" опубликовало материал Michael Peck "HIMARS rockets have been a 'game changer' in Ukraine, and the US Army is now looking for ways to build up to 500 more" ("Ракеты HIMARS "изменили правила игры" на Украине, и теперь армия США рассматривает возможность изготовить еще до 500 систем"), в котором говорится, что армия США выпустила запрос информации на производство в течении пяти лет с 2024 по 2028 финансовые годы ежегодно от 24 до 96 боевых машин реактивной системы залпового огня М142 HIMARS (суммарно до 480 единиц).

Боевая машина реактивной системы залпового огня М142 HIMARS из состава Национальной гвардии штата Висконсин в ходе совместных учений на острове Готланд (Швеция), октябрь 2021 года (с) Patrik Orcutt / армия США

Армия США ищет компании, которые смогут производить до 100 реактивных систем залпового огня HIMARS в год.

Армия США выпустила соответствующий официальный запрос информации, в то время как Украина использует свои новые системы М142 HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System), поставленные США, для нанесения сокрушительных ударов по русским силам.

Что интересно, так это то, что армия США составила пятилетний график, который требует выпуска почти 500 новых систем HIMARS, которые в настоящее время производятся корпорацией Lockheed Martin. С 2024 по 2028 финансовые годы армия США рассматривает выпуск минимум 24 новых боевых машин в год, и максимум 96, - то есть всего от 120 до 480 в течение пяти лет.

"Общее количество HIMARS включают все возможные варианты", - заявили в армии США. - "Дополнительные мероприятия по поддержке [производства]включают, но не ограничиваются: возобновление производства, устаревание, инженерные изменения в конструкции, системное проектирование и программное управление (SEPM), интегрированную логистическую поддержку (ILS), запчасти, обучение новому оборудованию и другое вспомогательное оборудование".

Будут ли изготовлены эти новые HIMARS, зависит от финансирования, политики Конгресса США и изменений в международной ситуации и военных технологиях. "Предоставленная информация может быть использована армией США при разработке стратегии закупок", - отметили в Редстоунском арсенале, который и выпустил запрос информации.

Добавление 480 новых боевых машин почти удвоит мировой парк систем HIMARS.

Армия США сейчас имеет их 363, а Корпус морской пехоты - еще 47. В 2021 году - до того, как Россия вторглась на Украину - армия США заявила, что будет стремиться увеличить свои силы до 547 HIMARS. Румыния имеет 18 HIMARS и опцион США на закупку еще 54. У Сингапура 18 боевых машин, у Иордании 12.

После Украины, пожалуй, самым заметным заказчиком будет Тайвань, который сейчас планирует законтрактовать 29 боевых машин HIMARS [не упомянута Польша. - bmpd].

Первоначально Тайвань планировал заказать только 11 HIMARS вместе с 40 самоходными 155-мм гаубицами M109A6 Paladin, но теперь он хочет отменить заказ Paladin в пользу большего количества HIMARS, которые имеют большую дальность стрельбы. Армия Тайваня считает, что HIMARS будут более эффективными при противодействии высадке морского десанта.

В самом деле, учитывая известность, полученную HIMARS в войне на Украине, где это оружие было названо "изменившим правила игры", одна только его реклама, вероятно, увеличит продажи.

HIMARS был создан как легкая реактивная система залпового огня, устанавливаемая на грузовике, наряду с более тяжелой бронированной реактивной системой залпового огня M270 MLRS. В то время как HIMARS может использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS большой дальности, украинские машины оснащены только контейнером с ракетами GMLRS, который может выпускать шесть ракет с GPS-наведением на дальность до 50 миль.

Украина использовала HIMARS для точечных ударов по русским целям, таким как склады боеприпасов, командные пункты и даже мосты.

Большая досягаемость HIMARS особенно ценится украинскими военными. Когда Россия начала наступление в феврале, артиллерия советских времен, использовавшаяся украинскими военными, уступала по дальности более новому русскому вооружению, такому как реактивная система залпового огня БМ-30 "Смерч", дальность стрельбы которой составляет 45 миль.

Это позволяло русской артиллерии уничтожать украинские орудия, оставаясь при этом вне досягаемости ответного огня. Поскольку HIMARS размещен на автомобильном шасси, он также может использовать тактику "стреляй и беги" для быстрой смены позиции после стрельбы.

Но увеличить производство HIMARS будет непросто. COVID-19 и другие проблемы с цепочками поставок создали большие отложенные портфели заказов в гражданских и военной отраслях. И в лучшие времена наращивание производственных мощностей для выпуска вооружения было трудным делом - даже расширение производственных линий для выпуска устаревших неуправляемых 155-мм гаубичных снарядов может занять больше года.

Производители могут не захотеть вкладывать средства, опасаясь, что изменения в приоритетах Пентагона и финансировании Конгресса заставят их остаться с неиспользованными мощностями. Экспорт HIMARS и другого вооружения в другие страны также является заложником вечно изменчивой глобальной политики и византийского процесса продаж американского вооружения за рубеж.

Тем не менее, HIMARS, похоже, станет желанным для многих оружием. При достаточном спросе оборонная промышленность США будет производить их все больше.