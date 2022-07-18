Эстонии будут поставлены ракетные комплексы HIMARS и ATACMS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 15 июля 2022 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Эстонии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу эстонского правительства наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 500 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 169-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Колорадо в ходе учебных стрельб на острове Сааремаа в Эстонии во время многонациональных учений SIIL-2022, 23.05.2022 (с) министерство обороны Эстонии

Согласно уведомлению, в поставку Эстонии должны войти шесть боевых машин М142 HIMARS, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 Alternative Warhead с рассеиваемой боевой частью в каждом, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом, и до 18 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, системы управления огнем и связи, и прочее сопутствующее оборудование.

Со стороны bmpd напомним, что в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии в Шяуляе (Литва) 21 мая 2021 года, в числе прочего, было записано положение об изучении возможности совместного приобретения тремя странами реактивных систем залпового огня (Мultiple Launch Rocket System) в период после 2025 года. Фактически под этим подразумевалась закупка американских ракетных комплексов М142 HIMARS.

По сообщениям прибалтийских источников, теперь получение ракетных систем ожидается с 2024 года. Безусловной новостью является намерение немедленной продажи Эстонии вместе с ракетными комплексами HIMARS также и оперативно-тактических ракет ATACMS, что стало очередным свидетельством стремительного ухудшения ситуации с безопасностью для России на ее западных границах после 24 февраля.

В случае реализации данного уведомления DSCA, Эстония станет восьмым иностранным заказчиком ракетных комплексов HIMARS после Сингапура, ОАЭ, Иордании, Румынии, Польши, Украины и Австралии.