Литва, Латвия и Эстония планируют приобретение дальнобойных ракетных систем

В совместном коммюнике, принятом по итогам встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии в Шяуляе (Литва) 21 мая 2021 года, в числе прочего, было записано положение об изучении возможности совместного приобретения тремя странами реактивных систем залпового огня (Мultiple Launch Rocket System) в период после 2025 года.

Доставка в Эстонию боевых машин М142 американской ракетной системы HIMARS из состава 1-го дивизиона 181-го полка полевой артиллерии Национальной гвардии Теннесси (CША) в ходе учений НАТО Saber Strike 16. Эмари (Эстония), 14.06.2016 (с) Симмо Саар / err.ee

"Мы подробно обсудили ожидания предстоящего [14 июня] саммита НАТО с нашими балтийскими коллегами. Мы считаем, что НАТО необходимо дать четкий и решительный сигнал о русской угрозе и сделать коллективную оборону важнейшей задачей Североатлантического союза в следующем десятилетии", - заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Со стороны bmpd укажем, что поскольку под закупкой "Мultiple Launch Rocket System" может подразумеваться исключительно закупка американских ракетных систем М142 HIMARS, то совершенно очевидно, что "совместное приобретение" данных систем Латвией, Литвой и Эстонией фактически будет ни чем иным, как замаскированным под "национальными флагами" развертыванием в Прибалтике перспективных американских ракет "меньшей" дальности PrSM, находящихся сейчас на этапе испытаний. Как известно, использование ракет PrSM станет одной из главных задач пусковых установок системы HIMARS.