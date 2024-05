Катастрофа для США. Украина выявила главный недостаток американского оружия (Responsible Statecraft, США)

RS: конфликт на Украине обнажил недостатки американского оружия

Конфликт на Украине развенчал миф о превосходстве американского оружия, пишет RS. Одержимость технологиями подвела Вашингтон. США производят сложное и дорогое оружие, с которым российские силы быстро научились справляться.

Эндрю Кобёрн (Andrew Cockburn)

Российские войска неуклонно продвигаются в Харьковской области, и становится все очевиднее, что конфликт на Украине стал катастрофой для военной машины США — и не только потому, что наша помощь не уберегла Украину от отступления и возможного поражения. Что еще важнее, конфликт грубо обнажил укоренившиеся недостатки всей нашей системы.

Критики уже давно отмечают, что наша одержимость технологически сложным оружием неизбежно порождает ненадежные системы, чье количество к тому же ограничено предсказуемо высокой стоимостью. Более того, они наверняка потерпят неудачу в бою из-за того, что военные попросту не заинтересованы в должных испытаниях (приближенные к реальности условия могут выявить серьезные недостатки и тем самым поставить под угрозу выделенные средства). Однако неумолимые боевые испытания в ходе конфликта на Украине доказали абсолютную правоту критиков. “В убой”, как говорят военные, с большой помпой отправился целый ряд передовых систем: беспилотники Switchblade, танки M-1 Abrams, системы ПВО Patriot, гаубицы M777, управляемые 155-мм артиллерийские снаряды Excalibur, РСЗО HIMARS, бомбы с GPS-наведением и беспилотники с искусственным интеллектом Skydio. На всех на них возлагались большие надежды, и предполагалось, что они “перепишут правила игры”.

В результате все они потерпели неудачу по причинам, коренящимся в фундаментальных вышеизложенных проблемах. Беспилотники Switchblade ценой в 60 000 долларов производились в ограниченном количестве из-за стоимости и оказались бессильными против бронированных целей. В результате ВСУ быстро их отвергли, предпочтя китайские коммерческие модели стоимостью 700 долларов, заказанные через интернет. Танки “Абрамс” стоимостью в 10 миллионов долларов оказались не только чрезвычайно уязвимы для ударных беспилотников, но и неоднократно выходили из строя и вскоре были отведены с передовой. Впрочем, русские все равно успели подбить несколько штук и захватили минимум один — его отвезли в Москву на выставку трофеев НАТО. Там же была выставлена гаубица M777. Как бы ее ни нахваливали за точность, она оказалась слишком хрупкой для суровых условий продолжительного боя: из-за постоянного износа стволы требуют замены в Польше, вдали от линии фронта. Кроме того, прекрасно известно, что к ним не хватает 155-мм боеприпасов.

В результате чрезмерного укрупнения оборонной промышленности США до считанных монополий (необдуманная политика, которую активно продвигали еще со времен Клинтона), внутреннее производство 155-мм снарядов зависит от единственного стареющего завода General Dynamics в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который никак не достигнет поставленных целей. Президент Зеленский настойчиво требует дополнительных батарей “Пэтриот” для защиты Харькова, что довольно забавно, учитывая очевидную легкость, с которой русские “щелкают” “Пэтриоты”, прикрывающие Киев, и их падающую эффективность против российских баллистических ракет. Ракеты большой дальности HIMARS поначалу действительно оказали смертоносное воздействие на важные российские цели, такие как склады боеприпасов, но русские скоро адаптировались, рассредоточив и замаскировав их наряду с другими вероятными целями.

Послушайте самих украинцев: западные системы “бесполезны”

Поразительно, но многие провалы американского оружия на Украине, в том числе HIMARS, связаны с использованием очень уязвимой системы наведения на основе сигнала GPS. Русские уже давно уделяют радиоэлектронной войне самое пристальное внимание и весьма преуспели в глушении сигналов GPS. Острее всех об этом высказалась Мария Берлинская, пионер использования беспилотников на Украине и руководитель центра поддержки воздушной разведки. Недавно она заявила без обиняков, что “большинство западных систем оказались неэффективны в боевых условиях” из-за российских помех.

В апреле ее мрачную оценку подтвердил не кто иной, как замминистра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте. Он рассказал на конференции Центра стратегических и международных исследований, как некая компания (на самом деле Boeing, хотя он ее и не назвал) предложила адаптировать свою бомбу малого диаметра с GPS-наведением под пусковые установки HIMARS. Соответственно, разработка и производство прошли ускоренными темпами, после чего оружие отправилось на Украину практически без испытаний. “Но это попросту не сработало”, — признал Лапланте. Виной тому российские средства РЭБ, из-за которых бомбы сбивались с курса и промахивались по цели.

Та же печальная участь, судя по всему, постигла беспилотники Skydio, детище одноименной компании из Кремниевой долины. Не помог даже хваленый искусственный интеллект, о котором наперебой трубила компания (“беспилотники Skydio обладают вычислительной способностью видеть, понимать и реагировать в реальном времени”): путинские средства РЭБ благополучно сбивали их с курса.

Салливан и его приятели так и не сняли лапшу, которую им вешали военные

Излишне говорить, что ни одной из этих неудач высшее военное командование США не предвидело. Более того, немногие из них найдут в себе мужество критиковать продукцию подрядчиков, которые предлагают им синекуры в совете директоров после выхода на пенсию. Можно было бы надеяться, что высшее гражданское руководство в курсе таких перекосов и поумерит свои ожидания. Увы, им тоже порядком навешали лапши — о чем свидетельствуют радужные надежды на украинское контрнаступление 2023 года.

Вопреки всем наполеновским планам, щедрым поставкам оружия (включая танки, боеприпасы и беспилотники), интенсивной подготовке на территории союзников по НАТО и упору на американские методы командования и управления, контрнаступление захлебнулось и завершилось полным провалом. Оказывается, стратегов застала врасплох глубина российских оборонительных укреплений (добавим: хорошо заметных — особенно минных полей), и эффективность ее электронных помех. С тех пор Украина неуклонно отступает, теряя при этом свои кадровые резервы.

А еще вопрос коррупции

Однако не все тяготы Украины можно списать на военные просчеты ее главного союзника по НАТО. Пресловутая коррупция, о которой прекрасно осведомлены западные правительства, но предпочитает молчать западная пресса, на данном этапе воплотилась в крахе обороны вокруг Харькова. Согласно образцовому репортажу председателя антикоррупционного центра “Межа” Мартины Богуславец для газеты “Украинская правда”, огромные суммы, выделенные на строительство укреплений вокруг города, попросту разворованы. Читаем в ее статье:

Сотни миллионов гривен могли быть разворованы при строительстве укреплений в Харьковской области, где сейчас активно наступают российские военные. Многомиллионные подряды на строительство фортификационных сооружений, на которые потрачено в общей сложности семь миллиардов гривен, Харьковская ВГА “сливала” подставным фирмам.

В частности, департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ВГА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими явные признаки фиктивности.

Так, договоры на 270 миллионов гривен были заключены с физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) Чаусом И.А., ООО “Герц индустрия”, ООО “Сатисстрой”, ООО “АТТ БУД” и ООО “Деревообрабатывающее преприятие “Восход””.

Все они начали зарабатывать миллионы спустя всего несколько месяцев после регистрации. Классически — по прямым договорам и без тендеров.

Так случилось, что для оборонных закупок Харьковская ВГА выбрала только что зарегистрированные и неизвестные фирмы и индивидуальных предпринимателей. Более того, владельцы этих фирм мало похожи на успешных предпринимателей — за ними числятся десятки судебных дел – от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, они лишены родительских прав и имели принудительные взыскания по банковским кредитам.

Еще одна интересная деталь — похоже, эти выгодополучатели даже не догадываются, что они миллионеры. Ведь они продолжают посменно трудиться на полях и заводах.

Еще раз: в ВГА заключают прямые договоры на древесину для укреплений с фирмами, владельцы которых даже не знают, что они зарабатывают миллионы. Вот так засекречивание военной тайны!

Очевидно, что подрядчиков для военных контрактов подыскивали тщательно — людей небогатых, обремененных судебными разбирательствами и долгами. Часть из них даже связана между собой.

Схема началась с ФЛП Чауса Игоря Олеговича. Через три месяца после регистрации ВГА заключает с ним прямые договоры на поставку древесины на миллионы гривен.

Интересно, что в июле 2023 года, когда Чаус только зарегистрировался как ФЛП, с него был принудительно взыскан долг за неуплату штрафа от полиции. Ранее его же признали виновным за кражу полулитровой бутылки виски Jack Daniels. За краденый виски он отрабатывал 100 часов общественных работ. Успешный бизнесмен из лихих 2010-х!

Продолжили схему “успешные бизнесвумен”. Обе из города Каменское Днепропетровской области.

Первая – Виктория Смоляк, владелица ООО “Герц индустрия”. ООО зарегистрировано в июне 2023 года, а уже через несколько месяцев начало зарабатывать на древесине миллионы. Опять же – по прямым договорам. Менее чем за год фирма сменила четырех руководителей — еще один верный признак фиктивности.

За госпожой Смоляк числится не только ООО, но и пять взысканий от банков, суды за уклонение от родительских обязанностей. В пьяном виде женщина совершила домашнее насилие над матерью. Сейчас она трудится на Днепровском металлургическом комбинате.

Не очень похоже на владелицу успешной фирмы, за девять месяцев заработавшей 116 миллионов от ВГА?

Вторая бизнесвумен — Наталья Коваль. На нее зарегистрировано ООО “Сатисстрой” — что характерно, спустя всего три дня после регистрации “Герц индустрии”. Еще одна успешная фирма, через которую прогнали в общей сложности свыше 52 миллионов.

У ее владелицы тоже целый букет судебных разбирательств — в частности, по лишению родительских прав, нахождению в общественном месте в нетрезвом виде и домашнего насилия против мужа. Как стало известно, сейчас женщина занимается посменной полевой работой.

Интересно, что и у “Герц индустрии”, и у “Сатисстроя” один и тот же директор — Дмитрий Кнорозов. Что характерно, на нем тоже “висят” долги.

Через ООО “АТТ БУД” и “Восход” департамент ЖКХ Харьковской ВГА тоже прогоняет миллионы. Их владельцы и руководители причастны более чем к 30 недавно созданным компаниям с широким кругом деятельности.

По этой схеме невооруженным глазом видно, как кто-то вхожий в кулуары власти нещадно регистрирует новые фирмы на людей, которые в силу обстоятельств могут об этом даже не догадываться. И этот кто-то продолжает зарабатывать на крови.

В идеале это должно стать полезной информацией для правоохранительных органов и дальнейших разоблачений десятков подставных фирм, которые воруют у ВСУ миллионы. Ведь большинство этих фирм еще только дремлют и, вероятно, “дозревают” для дальнейшего участия в схемах вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

Примечательно, что репортаж Богуславец основан на общедоступных документах, с которым может ознакомиться любой. Очевидно, что среди многочисленных американских корреспондентов, освещающих конфликт, таковых не нашлось.

Эндрю Кобёрн — редактор журнала Harper’s Magazine, автор ряда научно-популярных книг, включая “Трофеи: власть, прибыль и американская военная машина” и “Поэтапная атака: восстание высокотехнологичных убийц”. Публиковался в The New York Times, The New Yorker, Playboy, Vanity Fair, National Geographic и других изданиях