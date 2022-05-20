Донбасс: удар с навесом

Украина впервые применила крупнокалиберную артиллерию американского производства

Согласно сводке Минобороны от 18 мая, российские артиллеристы и ракетчики нанесли огневое поражение батарее 155-мм гаубиц М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее в сети интернет появились видеоролики, как украинские артиллеристы ведут огонь по российским войскам и ополченцам ЛДНР из подобных буксируемых гаубиц. Замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила подлинность этих материалов.

Решение о поставке тяжелой артиллерии в зону конфликта принято в конце апреля президентом США. Джозеф Байден пообещал Киеву 90 72 гаубиц и 140 тыс. снарядов к ним. Они берутся из арсенала американской армии и самолетами перебрасываются в Польшу. Там передаются украинским военным и железнодорожным и автомобильным транспортом отправляются в Донбасс и в Одесскую область. По состоянию на 1 мая Пентагоном было передано ВСУ примерно 80% от обещанного числа гаубиц вместе с половиной прилагаемых к ним снарядов. Боевое применение М777 в Донбассе представляет очередной виток эскалации конфликта, поскольку вплоть до мая этого года ВСУ не имели никакого тяжелого вооружения западного производства.

Параллельно с поставками из США М777 идут из наличия армии Австралии (6 из 54 имеющихся) и Канады (4 из 37). Дополнительная «десятка» доработана до стандарта «А2», позволяющего использовать расширенную номенклатуру боеприпасов. Канадские инструкторы принимают участие в обучении украинских артиллеристов вместе с военнослужащими Национальной гвардии США. Оно проводится на базах НАТО в Германии.

Согласно пресс-службе Пентагона, прошли обучение две группы численностью 170 и 50 человек, и третья из 150 доучивается.

По огневой мощи М777 уступает имеющимся у ВСУ советским 152-мм буксируемым гаубицам «Мста-Б» (на начало года – 130 единиц), 2А36 «Гиацинт-Б» (до 200), но несколько превосходит Д-20 (до 120). Однако за счет широко использования титана и других передовых конструкционных материалов, ее масса существенно ниже: 4,2 т против 7, 10 и 5,7 соответственно. Это позволяет транспортировку небольшими грузовиками (класса 2,5 т и выше), а также на внешней подвеске вертолета (рекламная грузоподъемность транспортно-боевого Ми-17 составляет до 5 т). Применение дорогих материалов нашло отражение в сравнительно высокой стоимости, порядка 3,7 млн долл. за единицу продукции в ценах 2017 года.

Гаубица спроектирована на рубеже веков сотрудниками конструкторского бюро фирмы Vickers. После прохождения заводских испытаний все права на нее выкупила другая английская компания – BAE Systems. На вооружение британской армии пушка так и не поступила, зато понравилась американцам. Соглашаясь с их требованиями, BAE Systems перевела большую часть производства на новую площадку в штате Миссисипи, оставив за заводом в Бэрроу лишь 30-процентную долю в выпуске серийной продукции. Начиная с 2005 года американские военные получили около 1 тыс. М777. Тем самым они стимулировали закупки других стран, прежде всего Канады и Австралии. В 2011 году Саудовская Аравии заключила контракт на 36 пушек и 19 440 снарядов к ним, а позднее увеличила число стволов до 70. BAE Systems также выиграла конкурс в Индии. После долгих бюрократических проволочек заказ оформили в декабре 2016 года на 145 М777, включая 25 готовых. Остальные будут собраны на заводе Mahindra.

Первоначальная пушка ничего выдающегося по огневым качествам не представляла. Штатный расчет составляет 7–8 человек, но с орудием могут справиться даже 5 артиллеристов. Нормальная скорострельность 4 выстрела в минуту, при хорошей выучке штатного расчета – до 5–6. Норматив на разворачивание и сворачивание – 6 минут, однако полный, хорошо обученный может уложиться вдвое быстрее. Пятиметровый ствол разгоняет снаряд до скорости 830 м/сек. Максимальный угол возвышения – 72 градуса, в случае необходимости гаубица может бить прямой наводкой.

Разработавшие пушку конструкторы фирмы Vickers оснастили свое детище простой оптико-механической системой наведения в расчете на применение боеприпасов старых марок, времен Второй мировой войны. Таких как осколочно-фугасный снаряд М107, что при массе 43 кг несет менее 7 кг взрывчатого вещества, при разрыве формирует менее 2000 осколков. Сделали таких ОФС много и до сих пор хранят на складах. Разработанный на рубеже веков М795 отличается лучшей аэродинамикой и повышенным бризантным действием (47кг, в том числе 10,8 кг ВВ). Для подобных ОФС создано несколько типов взрывателей: контактные, с временной задержкой, обеспечивающие подрыв над землей либо срабатывающие за препятствием.

Опыт использования М777 в Ираке и Афганистане потребовал проведения доработки. Она свелась к установке современной цифровой системы управления стрельбой TADS (Towed Artillery Digitization System), внедряемой с 2014 года. Визуально модернизированная гаубица M777A2 отличается наличием дополнительного «ящика» с аппаратурой, использует цветной дисплей с LCD матрицей, спутниковые навигационные сигналы GPS для точного позиционирования, аппаратуру сопряжения с беспилотными летательными аппаратами, ведущими поиск целей и коррекцию огня. А главное, программное обеспечение TADS позволяет применять продвинутые типы боеприпасов и по мере появления новых вносить информацию о них в хранимую бортовым компьютером базу данных.

Параллельно с внедрением TADS шла разработка новых средств поражения. В производство была запущенна головная часть М1175 с GPS-приемником и аэродинамическими рулями. Она весит 1,4 кг, вворачивается (в М795) вместо обычного взрывателя и помимо его функций также обеспечивает коррекцию траектории по спутниковым навигационным сигналам. При стрельбе по стационарным целям с известными координатами круговое вероятное отклонение (КВО) снижается в несколько раз, до 10 м. Для гарантированного уничтожения хорошо защищенной неподвижной цели достаточно выпустить один-два GPS-снаряда вместо 10–50 обычных ОФС.

Номенклатура выстрелов к М777 включает дымовые и осветительные снаряды, а также активно-реактивные, в конструкции которых предусмотрен небольшой пороховой двигатель для поднятия траектории. При использовании М549 гаубица может поражать цели на удалении до 40 км, однако на такой дальности КВО составляет 267 м. Поэтому этот снаряд большого распространения не получил. Вместо него с 2022 года внедряется более продвинутый М1113 с коррекцией по GPS, за счет чего КВО снижается до 10 м.

Еще точнее работает 48-кг корректируемый снаряд Excalibur, но он стоит 113 тыс. долл. Тем не менее семь стран мира закупили себе подобные боеприпасы, а США и их союзники широко использовали против исламистов на Ближнем Востоке, выпустив в общей сложности свыше 1400. Рекламная дальность стрельбы «Экскалибуром» – 40 км. Однако известен лишь один случай, когда в боевой обстановке его выпустили на дальность 36 км. А прямое попадание по цели в реальном бою достоверно подтверждено лишь с дистанции 30 км. Отечественный аналог этого изделия – боеприпас «Краснополь-М». Российские военные с большим успехом применяли его в Сирии и, как сейчас видно, в ходе спецоперации в Украине.

Согласно сводкам МО РФ, за все время специальной военной операции выведено из строя около 1,5 тыс. единиц ствольной артиллерии ВСУ. Появление современных американских гаубиц, конечно, поднимет огневые возможности украинской армии. Главная проблема – как поставить их на позицию для стрельбы. Маршруты следования военных эшелонов и колонн подвергаются налетам российской авиации и ракетным ударам. Еще сложнее дело обстоит с подвозом боеприпасов: складированием снарядов натовского образца ВСУ никогда не занималось, на линии фронта в Донбассе их нет. А те, что были созданы для советских систем калибра 152 мм, почти полностью израсходованы либо потеряны в результате огневого воздействия российской армии. Поэтому главная проблема ВСУ заключается не столько в количестве стволов, сколько в бесперебойном обеспечении боеприпасами артиллеристов, расположенных вдоль линии фронта.

Комментируя факты появления М777 в Донбассе, генерал-майор в отставке, бывший начальник Школы Полевой Артиллерии Сухопутных войск США Брайан МакКиернан (Brian McKiernan) сообщил, что «это будет весьма важная добавка к способности ВСУ вести боевые действия». Она «очень эффективна» против таких целей как легкобронированная техника, машины снабжения и артиллерийские батареи. «Надеюсь, поставка М777 станет нашим значительным вкладом в притупление российского наступательного потенциала», – резюмировал МакКиернан.

Правда, для этого украинские артиллеристы должны не только в совершенстве освоить новую систему, но и иметь достаточное количество боеприпасов к ней. Корректируемые снаряды стоят очень дорого, поэтому Пентагон предпочитает отравлять на Украину дешевые M107, M795 и М549. Есть и еще одно пикантное обстоятельство. Видеоролики запечатлели в Донбассе пушки, не оборудованные системой управления стрельбой TADS. Значит, они не могут применять продвинутые типы снарядов и взаимодействовать с беспилотниками. Словом, по своим огневым возможностям вновь прибывшие М777 мало чем отличаются от советских «Мста-Б», «Гиацинт-Б» и Д-20.

Куда делись TADS – скорее всего они были демонтированы американцами перед поставкой на Украину. Причиной тому могли стать многочисленные видеоролики с Донбасса, запечатлевшие богатые трофеи Народных милиций ДНР и ЛНР. Среди них – большое число американских ПТУР Javeline, ПЗРК Stinger и другого «продвинутого» в техническом плане вооружения.

Отступая под ударами противника, украинские военнослужащие бросают вверенное им оружие. Если это случится с M777A2, в руки российских специалистов может попасть TADS с его секретной начинкой, и они со временем смогут разработать средства противодействия. Скорее всего этого и опасаются в Пентагоне. Поэтому гаубицы передаются только после «кастрации», сильно снижающей их способности.

Вместе с тем недооценивать появление M777 в арсенале ВСУ не стоит. Американские поставки не только восполняют понесенные потери, но и потенциально дают националистам дополнительные возможности «кошмарить» мирное население. Если в их руках появятся активно-реактивные снаряды М549, они смогут применять артиллерию по удаленным площадным целям, таким как населенные пункты. Донбасс знает много примеров подобного.

Владимир Карнозов