Вашингтон тихой сапой пытается дать Киеву разрешение на удары западным оружием по территории России. Иными словами, киевской хунте теперь можно делать что угодно — все равно в эффективность этого "чего угодно" никто больше не верит. Как и в боеспособность западной техники, которая образец за образцом доказывает свою бесполезность на поле современного боя. В отличие от российской.

"Американские танки "Абрамс" терпят неудачу на поле боя на Украине. Россияне назвали их "пустыми консервными банками", — с язвительной горечью констатирует британская The Telegraph UK. — В прошлом году США передали Украине 31 "Абрамс". Говорилось, что этот шаг может изменить правила игры для Киева в его борьбе с Москвой. Украина жаловалась, что ее старые танки советских времен застревают в грязи, не стреляют и постоянно выходят из строя. Но более совершенные американские модели, по-видимому, на практике работают немногим лучше".

Пассаж насчет "немногим лучше" останется на совести английского обозревателя: видимо, ему никогда не доводилось видеть реальную разницу между советскими и американскими танками в реальном бою. Насчет всего остального — истинная правда! По последним данным министерства обороны России, только в мае ВСУ потеряли в общей сложности 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре "Абрамса", семь "Леопардов" и двенадцать "Бредли".

Уничтожение или повреждение хваленой западной техники на украинском поле боя давно стало обыденностью. Можно вспомнить, с каким энтузиазмом воспринимались сообщения о первом подбитом "Леопарде", о первом уничтоженном "Абрамсе", о первых пораженных ракетами и гранатометами БМП "Брэдли". Сегодня ничего подобного нет и в помине. Не потому, что российские военные перестали добиваться успехов. Напротив, они делают это так часто, что гибель американских, британских или немецких бронированных машин встала в один ряд с уничтожением украинских "Оплотов" или старых советских Т-55 и Т-62. Разница лишь в том, что западные машины кончатся быстрее — их с самого начала было меньше.

С танками и БМП, предоставленными Западом, случилась та же история, что со всем остальным натовским "чудо-оружием". За три десятилетия, прошедших с момента поражения Советского Союза в "холодной войне", западная пропаганда старательно построила миф о недосягаемом преимуществе оружия, стоящего на страже демократии. Казалось бы, все локальные конфликты, случившиеся после 1991 года, доказали именно это. На деле же все обстояло совсем наоборот.

Все конфликты, в которых в той или иной степени массово применялось тяжелое оружие США и НАТО, отличались одной важной особенностью: они были неравными. Натовские войска вступали в бой при абсолютном преимуществе в силе. В том числе — в воздухе и в сфере радиоэлектронной борьбы. Ни югославские, ни иракские, никакие другие вооруженные силы не имели и десятой части того, чем пользовались натовцы. Соответственно, никакой угрозы с воздуха или противодействия своим ВВС западные силы не имели. Чем и пользовались, вовсю пропагандируя "превосходство современных вооружений над советским старьем".

Все это имело не только идеологическое значение. Когда стартовал повальный прием в НАТО бывших стран-членов Варшавского договора, им срочно потребовалось перейти на стандарты альянса. Прежде всего — в области вооружений. Была ли в этом практическая необходимость? Теоретически — да, практически — нет или не сразу.

Другое дело, что американскому и европейскому ВПК нужно было как можно быстрее обеспечить сбыт очередных партий оружия. Новые участники Альянса подходили для этого лучше всего. Но эту необходимость требовалось обосновать. Как? Доказав преимущество самого демократического на свете оружия над самым автократическим. Что с успехом и делалось все тридцать лет до начала конфликта на Украине.

СВО со всей очевидностью доказала: надутый Западом оружейный пузырь лопнул при первой встрече с реальностью. Которой стала армия России. Пользующаяся "устаревшим" оружием. Использующая хранившиеся на складах "бесполезные" танки как аналог самоходных орудий. Активно развивавшая системы радиоэлектронной борьбы в преддверии неминуемого конфликта с НАТО. И мыльный шарик с громким хлопком перестал существовать.

"Мощные американские ракеты M982 Excalibur совершенно неэффективны против российской армии, поэтому Пентагон решил вывезти их с Украины. Это большая потеря для Вооруженных сил Украины, но коль скоро с использованием боеприпаса возникли проблемы, американцы решили, что безопасностью сражающихся на фронте солдат лучше не рисковать", — делает хорошую мину при плохой игре польская Interia.

"Присутствие российских самолетов с ракетами Р-37М уже не раз вынуждало украинских летчиков истребительной авиации отказываться от выполнения задач и прятаться. Здесь стоит отметить, что неповоротливый Saab 340 намного менее маневренный. Самолет ДРЛО не может спрятаться. По сути дела, это площадка для радара. Когда РЛС выключены, самолеты не работают. Но работающая РЛС не только обнаруживает сама. Ее тоже могут обнаружить. Можно с уверенностью сказать: каждый раз, когда Saab 340 будет совершать боевой вылет, русским об этом будет известно", — грустно пророчит американский Forbes.

"Российские системы радиоэлектронной борьбы "доказали свою эффективность тем, что 90% управляемых ракет и беспилотных систем, поставленных на Украину из США, попросту не попали в цель, — причем особенно это касается HIMARS"", — пишет со ссылкой на отставного американского военного Military Watch Magazine. Его собеседник добавляет, что "российские глушители GPS, по всей видимости, сохранят эффективность и против недавно поставленных американских ракет ATACMS увеличенной дальности" и даже "сохранят эффективность и против поставленных ВСУ американских систем ПВО, включая ракеты "Пэтриот" (Patriot" и "Хок" (Hawk), что позволит России нарастить свое превосходство в воздухе над Украиной".

О том, насколько болезненно на Западе воспринимают следующие одна за другой неудачи "чудо-оружия", свидетельствует нервная реакция на выставку трофейной техники на Поклонной горе в Москве. Туда на днях организовали визит дипломатов из стран, которые размышляют о присоединении к БРИКС. В целях, так сказать, наглядной агитации. Этим государствам тоже долго лили в уши вранье про лучшее в мире оружие для защиты демократии. Настало время убедиться, чего оно стоит на самом деле.

России 80 лет назад уже доводилось своим примером доказывать всему миру, что в реальном бою побеждает не тот, кто обладает лучшей техникой, а то, кто более мотивирован и готов к самопожертвованию. Опыт СВО подтвердил это в полной мере. Пока в ВСУ хватало пусть оболваненных, но настроенных на борьбу бойцов, украинские соединения могли оказать серьезный отпор. Сегодня, когда солдат для киевской хунты приходится отлавливать по всей стране, когда их бросают в бой без поддержки и обучения, а закон о "могилизации" отменил все отсрочки и медотводы, ничего подобного не будет. И никакое расхваленное на пустом месте западное оружие не спасет.

Чем дальше на запад продвигаются российские военные, тем яснее становится, что все поставленные цели СВО будут достигнуты. И не только они. Зримым результатом операции уже стало развенчание очередного западного мифа — о непобедимом оружии. И множества других. Мир, основанный на тотальном обмане и торговле воздухом, разваливается на глазах. И те, кто его построил, рискуют погибнуть под обломками.

Антон Трофимов