Смертельная щедрость НАТО

Выставка трофейного оружия меняет представление о кризисе на Украине

Павильон захваченного в зоне специальной военной операции (СВО) оружия, открытый в подмосковной Кубинке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022», переворачивает представление о том, что происходит на западных рубежах нашей страны.

Фоторепортаж НГ: Министерство обороны показало трофеи СВО

ПОДАРКИ БАЙДЕНА

В павильоне представлены привезенные с Украины боевые трофеи – стрелковое оружие, артиллерийские и беспилотные системы, остатки тактических ракет. На внешней площадке за крытым павильоном – образцы бронетехники, как подбитой, так и полностью исправной. Поодаль – катера так называемого «москитного флота». Профильные специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) даже разработали «под них» специальную военно-морскую доктрину, в основе которой – мысль, что шакалята могут загрызть слона.

Впрочем, на подобных фейках создавалась вся идеология украинского государства, которое существует сейчас на иностранных подачках и западной военной помощи. Об этом свидетельствуют образцы захваченного оружия, которое националисты использовали против не согласного с политикой Киева населения Донбасса.

«Здесь представлены многочисленные образцы трофейного стрелкового оружия из десятков стран мира, главным образом производства США, Германии, Бельгии и других стран Запада. Также выставляются украинские модификации вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), которые приняты на вооружение за последние пять лет», – поясняет представитель Минобороны РФ, начальник научно-исследовательской лаборатории майор Максим Глазков.

Разнообразие и количество стрелкового оружия поражают географией происхождения. Зачем, казалось бы, столько разнокалиберных и разномастных образцов, которые совсем не легче широко распространенного автомата Калашникова? Но украинским националистам, видимо, претит пользоваться проверенным «оружием москалей».

Спецоперация выявила и такую особенность. Сегодня стреловое оружие, например, для спецназа, готовится под конкретного человека, с учетом физических данных каждого бойца. Ведь кто-то привык стрелять с коллиматорным прицелом, другой – с обычным. Но это все же единичные случаи.

Если говорить о массовых поставках – вот, например, американские винтовки ХМ-15 калибра 5,56 мм. С ними был захвачен целый эшелон в Херсоне. Спасибо дедушке Байдену, который прислал такой подарок воинам ЛДНР. Эта винтовка пришла на замену М-16, с которой американцы воевали еще во Вьетнаме.

Рядом выставлен американский крупнокалиберный (12,7 мм) пулемет Browning. Еще чуть дальше – винтовка Bushmaster XM-15. Она представляет линейку полуавтоматических винтовок и карабинов типа AR-15. Стандартный XM-15 имеет кованую верхнюю и нижнюю ствольную коробку из авиационного алюминия. У стволов огнестрельного оружия XM-15 (в отличие от нашего АКМ) тяжелый профиль, они изготовлены из твердой хромированной легированной или нержавеющей стали. В рекламной брошюре Bushmaster 2016 года, например, указано, что все новые XM-15 поставляются со стволом из стали марки 4150.

Осмотр экспозиции трофейного оружия производит впечатление, как будто оказался на складе западного вооружения и военной техники. Наклейки, лейблы, клеймо и флаги США, Англии, Германии, Франции, Испании, Польши…

А вот и широко распиаренный Javeline – первый серийный представитель противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) третьего поколения производства США. Разработка началась в 1986 году, спустя десять лет поступил на вооружение американской армии. Успешно применялся в Ираке и в ряде других вооруженных конфликтов. Стоимость одного ПТРК в комплекте с шестью ракетами составляет от 600 тыс. долл. (для США и союзников) и до 1,4 млн долл. на экспорт. Дальность стрельбы 3000 м, бронепробиваемость 600 мм.

Javeline считается одним из лучших ПТРК, способным уничтожить современный танк. Способен «видеть» сквозь защитные завесы, отличать инфракрасные ловушки от своей цели, поражать хорошо защищенную бронетехнику. Боевая часть – тандемного типа, с лидирующим зарядом, который преодолевает систему динамической защиты. И вот теперь это «метательное копье», как с английского переводится Javelin, – в арсеналах народной милиции республик Донбасса.

LAW – следующий образец ПТРК, трактуемый как «легкое противотанковое оружие следующего поколения». Это шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Была создана в рамках проекта Минобороны Великобритании MBT LAW (Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon). Она должна была заменить устаревшие гранатометы LAW80 и AT4.

Программа NLAW предусматривала создание гранатомета для уничтожения полевых укреплений и борьбы с бронетехникой в ближнем бою, на дальности применения классических ручных противотанковых гранатометов (до 300 м) и полноценных классических ПТРК.

Первые два контракта на создание опытных образцов были заключены в январе 2001 года. По результатам конкурса победу присудили шведской компании Saab Bofors Dynamics. Масса 12,4 кг, бронепробиваемость 500 мм, дальность действия – 800 м.

Но по большому счету – все это зрелище печальное. И не только потому, что Украина с протянутой рукой пошла, как говорится, по миру, выпрашивая и даже требуя вооружения. В действительности же ей сбрасывают все, что лежало в натовских складах долгие годы. Например, винтовки М-16.

Чем шире номенклатура ВВСТ, тем сложнее обслуживание, подбор и доставка боеприпасов, запчастей, ремонтного инструмента. Все это создает огромные проблемы с обучением личного состава. Словом, щедрость западных хозяев сыграла злую шутку: владеть всем разнообразием поставляемых Западом вооружений могут лишь единичные военнослужащие ВСУ.

МОНСТР АРТИЛЛЕРИИ

Часть экспозиции занята минометами. Например, югославский М57 калибра 60 мм, захваченный в Мариуполе. По словам майора Глазкова, эта модель используется ВСУ в качестве одной из основных. M57 меньше и легче отечественных калибра 82 мм. А если заряд меньше, то дальность огня короче.

Среди представленных трофеев много разнообразных ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Среди них М72 LAW производства США, захваченный в населенном пункте Счастье (ЛНР). Рядом испанский Instalasa Т90, приехал из Запорожья. Чуть дальше – шведский Sokrat, захваченный в городе Попасное.

На вооружении ВСУ стоит оружие и местного производства. Например, ручной противотанковый гранатомет (РПГ) МП 60 «Камертон». Один такой был захвачен в Волновахе.

Еще более впечатляет настоящий монстр – иначе не скажешь, если речь о размерах, – буксируемая гаубица М 777 калибра 155 мм. Она разработана в Великобритании, а линия производства находится в США.

Министр обороны РФ высказал свое мнение: «Гаубицы M777 – очень капризные, тяжело ремонтируются. На выставке показать их можно – хорошо, красиво, когда кругом чистота и порядок и удалена дорожная пыль. Но в боевых действиях очень капризная – в отличие от наших, кстати сказать. Простые в обслуживании, простые в ремонте».

Гаубица M777 настолько огромна, что для перевозки даже одной требуется целый железнодорожный вагон. Длина – более 10,4 м, масса – 4218 кг. Чтобы облегчить вес, конструкторы пошли на хитрость: лафет и станины сделали из титана.

Кроме того, они сэкономили на автоматизации и механизации процесса заряжания. Поэтому не удивительно, что для боевой работы требуется расчет как минимум из семи человек.

«Данная гаубица захвачена в городе Лисичанске (ЛНР) и является дальнобойной, – поясняет майор Глазков. – Поэтому активно использовалась неонацистами при поражении городов Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Скорострельность до пяти выстрелов в минуту. Введение данных для стрельбы осуществляется механическим путем».

Устроена М777, как и все орудия: ствол, противооткатное устройство, затворная группа, механизм досылания снаряда. Первая партия поставлена из наличия армии США сразу после начала СВО. С помощью активно-реактивных снарядов может поражать цели на дальних дистанциях.

От исходного доработанный вариант М777A2 отличается цифровым комплексом управления огнем, благодаря которому повышена дальность и точность. Может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur. Дальность эффективной стрельбы, в зависимости от модификации снаряда, достигает 40 км, при этом круговое вероятное отклонение – всего-навсего 10 м.

М777А2 отличается наличием высокоточной цифровой компьютерной системы управления огнем Towed Artillery Digitization, использующей для наведения на цель сигналы спутниковой навигации GPS и данные, полученные от беспилотников.

Это позволяет точно поражать цели на большом удалении. Особым преимуществом M777A2 является совместимость с управляемыми снарядами M712 Copperhead с лазерным наведением и M982 Excalibur с GPS и инерциальным наведением.

«Несмотря на такое разнообразие и обилие вооружения украинских националистов, нам удается успешно продвигаться вперед и перемалывать их подразделения, – подводит итог майор Глазков. – Прежде всего за счет высокой моральной подготовки, самоотверженности наших воинов, их профессионального мастерства».

Действительно, «абсолютного оружия» не существует. По словам классика, победа на поле боя определяется силой духа войск и их готовностью пролить кровь ради достижения поставленной цели.

На вооружении Российской армии – лучшая в мире тактика, оперативное искусство, боевой опыт. А еще – память и поддержка наших дедов, воевавших за освобождение Украины от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Воевать просто за деньги можно, а вот одержать окончательную победу нельзя. Деньги никогда не делали солдата смелее, выносливее, отважнее. Поэтому победа будет за нами.

Олег Фаличев

Олег Валентинович Фаличев – военный обозреватель.