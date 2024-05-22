Глава Минобороны ФРГ призвал союзников к усилению поддержки Украины в сфере ПВО

Борис Писториус также попросил поставить Киеву зенитные ракетные комплексы

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников усилить поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны (ПВО) и поставить Киеву зенитные ракетные комплексы. Об этом он заявил в ходе визита в Латвию.

"Все наши партнеры, которые могут предоставить системы Patriot или аналогичные системы, должны сделать это как можно скорее, поскольку это жизненно важно для дальнейшего развития [хода] войны и, в частности, для морального духа, безопасности и инфраструктуры страны", - заявил Писториус, его слова приводит Минобороны. Ранее Германия уже выступила с инициативой быстрой поставки систем ПВО на Украину. Однако попытки закупить системы Patriot в странах - партнерах до сих пор не увенчались успехом.

"Германия поставила Украине 25% от [имеющихся в ФРГ комплексов] Patriot - больше, чем любая другая страна в мире", - сказал Писториус. На вопрос, что он думает о том, почему другие страны так медлят, глава Минобороны ФРГ ответил: "Понятия не имею".

20 мая оборонное ведомство Германии сообщило, что в общей сложности более 10 стран намерены поддержать инициативу Берлина по укреплению ПВО Украины. При этом отмечалось, что Бельгия, Дания, Канада, Нидерланды и Норвегия "помогут финансово". Бельгия, Великобритания, Испания, Румыния, США, Франция окажут помощь "техникой и ракетами". Кроме того, к инициативе присоединяется Латвия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области. Зеленский обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, системы и средства ПВО - это самый большой дефицит для украинских сил обороны. Украина в скором времени должна получить от Германии еще одну систему Patriot - уже третью по счету. В общей сложности объемы военной помощи от ФРГ составили €28 млрд с февраля 2022 года.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.