ЦАМТО: Запад не сможет быстро усилить украинскую систему ПВО

ЦАМТО, 21 мая. Планы по увеличению помощи Запада Украине в сфере ПВО говорят об успешности ударов РФ по инфраструктуре ВСУ, при этом в ближайшие месяцы Киев вряд ли получит необходимые ему комплексы.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал сообщение Минобороны Германии, согласно которому 12 стран НАТО решили присоединиться к немецкой инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне" для Украины (IAAD). Предполагается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово; США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Литва – финансово и ракетами. К инициативе также намерена присоединиться Латвия.

"Интенсификация усилий по созданию различных форматов помощи Киеву, в том числе в поставках средств противовоздушной обороны, объясняется, прежде всего, успешными ударами России по украинским военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Все, что западные страны могли в этом направлении, уже передано Украине, поэтому выделение масштабных финансовых ресурсов отнюдь не означает, что в ближайшие месяцы Киев получит новые возможности в сфере ПВО", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО пояснил, что ограничениями работы такой коалиции является то, что любая система ПВО производится "не за месяц-два", а в течение нескольких лет. В свою очередь, передача систем приведет к ослаблению противовоздушной обороны территории самих стран НАТО.

"Понятно, что Германия может передать без каких-либо проблем комплексы Gepard, поскольку это войсковая ПВО. Что же касается более дальнобойных систем, как IRIS-T и Patriot, тут требуются политические решения. Согласятся ли страны НАТО в ущерб собственной безопасности передать, например, 50% имеющихся в наличии таких систем ПВО на Украину? Это большой вопрос", – подчеркнул И.Коротченко.