МО ФРГ сообщило, что более 10 стран хотят поддержать инициативу по укреплению ПВО Украины

В министерстве отметили, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада "помогут финансово"

БЕРЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Более 10 стран намерены поддержать инициативу Берлина по укреплению ПВО Украины. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

"Результат онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие страны хотят поддержать германскую инициативу по укреплению украинской ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в X (ранее Twitter). Как в нем отмечается, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада "помогут финансово". Бельгия, Великобритания, Испания, Румыния, США, Франция помогут "техникой и ракетами", указывается также в публикации. Кроме того, к инициативе присоединяется Латвия. Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области. Зеленский обратил внимание на насущную потребность усиления противовоздушной обороны Украины. По его словам, системы и средства ПВО - это самый большой дефицит для украинских сил обороны.

Украина в скором времени должна получить от Германии еще одну систему Patriot - уже третью по счету. В общей сложности объемы военной помощи от ФРГ составили 28 млрд евро с февраля 2022 года.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.