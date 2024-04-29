Береговая охрана Республики Корея передаст 3000-тонный патрульный корабль ВМС Эквадора

ЦАМТО, 27 апреля. Министр обороны Эквадора Джанкарло Лоффредо 25 апреля в Инчхоне подписал с командованием Береговой охраны Республики Корея меморандум о взаимопонимании, предусматривающий передачу снятого с вооружения патрульного корабля KCG3001.

Как сообщает Korea Times, эквадорский министр также посетил передаваемый ВМС Эквадора корабль, который стоит на якоре в Мокпхо (провинция Южная Чолла).

Корабль класса "Тэ Пхен Янг" (Tae Pyung Yang) является первым судном класса 3000 тонн, принятым на вооружение Береговой охраны Республики Корея, а также самым большим кораблем, переданный иностранному государству. Он был выведен из боевого состава флота 11 марта.

В течение шести месяцев южнокорейская компания выполнит ремонтные работы на борту построенного в 1994 году KCG3001, а эквадорский экипаж корабля пройдет необходимую подготовку, после чего судно отправится в Эквадор.

Длина KCG3001 составляет 105 м, ширина – 15 м, осадка – 3,8 м. В состав вооружения входят две 20-мм системы Sea Vulcan. Судно предназначено для выполнения различных задач, включая защиту суверенитета и обеспечение правопорядка на море, противодействие незаконному обороту наркотиков и незаконному рыболовному промыслу.

Сотрудничество между командованием ВМС Эквадора и Береговой охраной Республики Корея началось в ноябре 2020 года после передачи Министерству обороны Эквадора двух 300-тонных патрульных катеров из состава южнокорейской Береговой охраны.

Командование Береговой охраны Республики Корея отметило, что передача судов будет способствовать укреплению двусторонних отношений и улучшению безопасности на море.