Войти
ЦАМТО

Республика Корея передаст ВМС Эквадора патрульные катера

300
0
0
Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото
Офицер ВМС Южной Кореи. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Choo Youn-Kong

ЦАМТО, 2 апреля. Командование Береговой охраны Республики Кореи проводит подготовительные работы к передаче ВМС Эквадора двух недавно выведенных из боевого состава флота 300-тонных патрульных катеров класса "Хаеури" (Haeuri).

По информации Jane's Navy International, построенные Hyundai Heavy Industries (HHI) катера с б.н. 302 и 303 поступили на вооружение в декабре 1990 года и декабре 1991 года и были выведены из боевого состава в октябре 2019 года и январе 2020 года, соответственно.

В настоящее время оба катера восстановлены и окрашены в цвета ВМС Эквадора. Их передача запланирована на май-июнь 2020 года. Как предполагается, они будут применяться для обеспечения безопасности и защиты рыболовства в районе Галапагосских островов. В настоящее время Эквадор не может обеспечить должным образом защиту своих территориальных вод от незаконного рыбного промысла иностранными судами.

Береговая охрана Республики Кореи эксплуатирует четыре класса тяжелых патрульных катеров (водоизмещением более 1000 т), три класса средних (более 250 т) и три класса легких. В составе авиационного подразделении Береговой охраны имеется 6 самолетов и 16 вертолетов.

Длина корабля класса "Хаеури" составляет 53,7 м, ширина – 7,4 м, осадка – 2,5 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эквадор
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.03.2020
Hyundai Heavy Industries построит головной фрегат FFX-3 для ВМС Республики Корея
30.10.2019
На верфи Hyundai Heavy Industries состоялась церемония крещения танкера-заправщика для ВМС Новой Зеландии
10.05.2018
Верфь Hyundai приступила к строительству фрегатов для ВМС Филиппин
26.08.2016
Новая Зеландия закупит новое гидрографическое судно
05.06.2015
Минобороны Республики Корея намерено разработать новый фрегат и ракету класса «воздух-земля»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.04 09:24
  • 16
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 03.04 09:06
  • 3
Мишустин предложил сконцентрировать до 2024 года закупки авиа- и автотехники, рассчитанные в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года
  • 03.04 08:18
  • 2
Трамп обвинил Иран в подготовке нападения на силы США в Ираке
  • 03.04 07:22
  • 7
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 03.04 05:48
  • 53
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 03.04 05:18
  • 363
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 03.04 04:47
  • 12
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 03.04 04:40
  • 24
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 03.04 04:38
  • 24
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 03.04 03:35
  • 1
Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три
  • 03.04 01:01
  • 1
Минобороны США заказало поставку дополнительных 78 истребителей F-35
  • 03.04 00:42
  • 15
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 02.04 23:18
  • 50
Новый способ ведения боя
  • 02.04 22:56
  • 1
Служба в пандемию: в России стартовал весенний призыв
  • 02.04 22:30
  • 1
Четыре с плюсом: Су-35 вооружили гиперзвуковой ракетой