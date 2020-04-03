Республика Корея передаст ВМС Эквадора патрульные катера

ЦАМТО, 2 апреля. Командование Береговой охраны Республики Кореи проводит подготовительные работы к передаче ВМС Эквадора двух недавно выведенных из боевого состава флота 300-тонных патрульных катеров класса "Хаеури" (Haeuri).

По информации Jane's Navy International, построенные Hyundai Heavy Industries (HHI) катера с б.н. 302 и 303 поступили на вооружение в декабре 1990 года и декабре 1991 года и были выведены из боевого состава в октябре 2019 года и январе 2020 года, соответственно.

В настоящее время оба катера восстановлены и окрашены в цвета ВМС Эквадора. Их передача запланирована на май-июнь 2020 года. Как предполагается, они будут применяться для обеспечения безопасности и защиты рыболовства в районе Галапагосских островов. В настоящее время Эквадор не может обеспечить должным образом защиту своих территориальных вод от незаконного рыбного промысла иностранными судами.

Береговая охрана Республики Кореи эксплуатирует четыре класса тяжелых патрульных катеров (водоизмещением более 1000 т), три класса средних (более 250 т) и три класса легких. В составе авиационного подразделении Береговой охраны имеется 6 самолетов и 16 вертолетов.

Длина корабля класса "Хаеури" составляет 53,7 м, ширина – 7,4 м, осадка – 2,5 м.