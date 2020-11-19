Республика Корея отправила в Эквадор два патрульных катера "Хаеури"

ЦАМТО, 18 ноября. Два патрульных катера класса "Хаеури" (Haeuri), переданные ВМС Эквадора из состава Береговой охраны Республики Кореи, погружены на борт транспортного судна для доставки в Эквадор.

Как сообщает южнокорейский государственный портал Gov.kr, транспортное судно с двумя патрульными кораблями класса "Хаеури" покинуло южнокорейский порт Масан на прошлой неделе и, как ожидается, прибудет в порт Гуаякиль (Эквадор) к декабрю. Расходы по транспортировке катеров оплачивает Эквадор. Перед передачей катера были окрашены в цвета ВМС Эквадора. Как планируется, после прибытия они пройдут капитальный ремонт, который продлится от двух до трех месяцев.

Безвозмездная передача двух катеров класса "Хаеури" является результатом предложения, сделанного в марте 2019 года тогдашним премьер-министром Республики Корея Ли Нак Еном во время официального визита в Эквадор. Она предусмотрена соглашением о сотрудничестве в области обеспечения безопасности на море, подписанным Эквадором и Республикой Корея в мае 2019 года. Тогда же Республика Корея передала предложение по поставке 120-м корабля неназванного типа в 2021 году (пока по данной программе информации не имеется).

Первоначально акт передачи катеров планировалось подписать в мае 2020 года в ходе визита начальника штаба ВМС Эквадора в Республику Корея, но посещение было отменено из-за пандемии COVID-19 и документ был завизирован во время сеанса видеосвязи.

Построенные Hyundai Heavy Industries (HHI) катера PC-302 и PC-303 класса "Хаеури" поступили на вооружение в декабре 1990 года и декабре 1991 года и были выведены из боевого состава Береговой охраны Республики Корея в октябре 2019 года и январе 2020 года, соответственно.

Длина корабля класса "Хаеури" составляет 55,5 м, ширина – 7,4 м, осадка – 2,5 м, стандартное водоизмещение – 300 т, полное водоизмещение – около 460 т. Два дизельных двигателя MTU 16V-396 общей мощностью 4390 л.с. позволяют развивать скорость около 25-30 узлов. Дальность плавания на скорости 15 узлов – 2100 морских миль. Экипаж – 39 человек, включая 4 офицеров. В состав вооружения входят 20-мм АУ М-61 и четыре 12,7-мм пулемета.

Как предполагается, катера будут применяться в районе Галапагосских островов. В настоящее время Эквадор испытывает проблемы с защитой своих территориальных вод от иностранных рыболовецких судов. Основными задачами катеров станут обеспечение безопасности на море, борьба с незаконным рыбным промыслом в районе Галапагосских островов, противодействие другой незаконной деятельности, включая незаконный оборот наркотиков. Сейчас за обеспечение безопасности в районе Галапагосских островов отвечает всего один патрульный катер ВМС Эквадора.