Глава Пентагона подтвердил начало поставок Киеву F-16 в 2024 году

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что поставки Украине истребителей F-16 от западных партнеров начнутся в текущем году. С таким заявлением он выступил перед началом очередной встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине, проходящей в онлайн-режиме.

"В этом году начнутся поставки переданных Украине более чем эскадрильи F-16 вместе с летчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участникам контактной группы", - заявил Остин.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. В конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия F-16 поступит на Украину весной текущего года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард".