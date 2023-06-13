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Киев намерен обсудить подготовку летчиков ВСУ на встрече в формате Рамштайн

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Резников: на встрече в формате Рамштайн намерены обсудить подготовку летчиков и техников Украины

Подготовка летчиков, техников и инженеров Вооруженных силы Украины (ВСУ) для работы с западными самолетами будет обсуждаться на очередной встрече контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн. Об этом сообщил в понедельник, 12 июня, министр обороны Украины Алексей Резников.

«В рамках заседания мы будем обсуждать подробные вещи «самолетной коалиции». В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов — и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система», — сказал Резников, чьи слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы украинского минобороны.

Он добавил, что, в частности, вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

По словам Резникова, также важным для Киева вопросом является необходимость открыть совместные с Западом точки ремонта предоставленной техники. Он указал на то, что важны не только сами поставки вооружения и техники, но и способность Украины его ремонтировать и обслуживать.

«Поэтому важным для нас вопросом является открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах», — сказал Резников.

На предыдущей встрече контактной группы на базе Рамштайн, которая прошла 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 может начаться в ближайшие недели. Днем ранее американский журнал Foreign Policy написал, что начальное обучение украинских летчиков на истребителях F-16 пройдет в Великобритании. Первую фазу пройдут 20 пилотов. Они пройдут наземную базовую подготовку, после которой будут готовы к более углубленному обучению на истребителях.

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

22 мая Бельгия также подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.


В том же месяце президент Соединенных Штатов Америки Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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