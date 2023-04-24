Польше придется отдать свои F-16 Украине

Wnp.pl: для защиты восточного фланга НАТО поляки должны передать Украине свои F-16

Решение по передаче Украине самолетов F-16 союзники до сих пор не приняли, однако в Киеве активно этого добиваются, пишет Wnp. Кто бы мог их отдать? Больше всех возможностей у США, но это не входит в их планы. Так как восточная граница НАТО – это Польша, то и отдавать придется ей, считает автор статьи.

Тема передачи Украине западных самолетов, главным образом F-16, возвращается бумерангом. Все чаще звучат призывы передать Киеву эти машины. Должна ли Польша отдать свои истребители F-16? Этот вопрос вызывает много эмоций и споров. Мы за, но…

Еще не завершились поставки на Украину польских истребителей МиГ-29 (Киев уже получил несколько из 14 обещанных машин), а вопрос о западных поставках F-16 вновь сделался актуальным. Украинцы отнеслись к передаче мигов в целом положительно (это не только польские, но и словацкие машины в количестве 13 штук), они и сами на таких летают, но при этом заявили, что не совсем удовлетворены этими самолетами.

Украина нуждается в многоцелевых самолетах F-16, истребители МиГ-29, которые она получает от Польши и Словакии, устарели и имеют плохие характеристики. Нам нужно пересесть на западные самолеты, прямо заявил пресс-секретарь украинских ВВС Юрий Игнат и добавил, что в противном случае Украина по-прежнему будет проигрывать России в технологическом отношении, а украинские пилоты на своих старых советских самолетах с устаревшим радаром даже не заметят, если в их направлении была запущена ракета.

Между тем, украинцы уже готовятся принять западные самолеты, в частности, занимаясь реконструкцией авиационной инфраструктуры и дорог. В отличие от старых МиГ-29, западные машины на бетонных полосах украинских аэродромов времен СССР могли получить повреждения.

По мнению большинства западных союзников, передача Киеву самолетов четвертого поколения приведет к тому, что в условиях наличия сильной противовоздушной обороны им придется бороться за выживание. Кроме того, для многих стран, которые владеют F-16, это важная часть их ВВС. Передача этих машин Украине значительно подорвала бы их безопасность.

F-35 должны были заменить самолеты F-16, но это произойдет не скоро

Эти соображения повторяются с того самого момента, как прозвучало мнение, что Запад мог бы прислушаться к просьбам Украины о поставках авиатехники. В результате решения по этому вопросу до сих пор не приняты, однако украинцы не оставляют усилий по приобретению истребителей F-16. Будут ли эти усилия успешными?

Недавно глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) заявил, что западные союзники Украины должны активнее поставлять Киеву вооружение, в том числе западные истребители.

В июле 2022 года Палата представителей США одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Первой на своих самолетах начала обучать украинских пилотов Великобритания. Обучение на F-16 декларировали также Германия и Польша.

Нежелание Запада передавать современные самолеты может быстро поколебаться, когда окажется, что без сильной авиации украинское контрнаступление рискует застопориться. Ведь украинцы сражаются в частности за то, чтобы российские войска не оказались у польской границы – у восточной границы НАТО.

Кто в такой ситуации может отдать свои F-16 Украине? Наибольшими возможностями в этом отношении располагают, конечно же, Соединенные Штаты.Несмотря на потерю примерно пятисот таких машин в результате аварий, у американцев по-прежнему имеется примерно 4 тысячи этих самолетов.

У F-16 уже есть преемник. Это самолет 5-го поколения F-35 Lightening II, который выпускается все тем же концерном Lockheed Martin. До недавнего времени Министерство обороны и армия США считали F-16 устаревшей машиной, которая будет полностью заменена F-35.

Все изменил конфликт на Украине. Сегодня американцы считают, что такая современная и дорогостоящая машина, как F-35A, понадобится не во всех конфликтах. Для выполнения многих не слишком сложных задач достаточно будет и F-16.

В США решили, что эти машины останутся в эксплуатации до начала 40-х годов.Таким образом, в ближайшее время речи о замене F-16C/D на F-35A в соотношении 1:1 не идет. Кроме того, эти самолеты модернизируются до стандарта F-16 Block 70 Viper. Армия США заказала около 130 новых машин в этой версии.

Второй по величине парк истребителей F-16 имеет Израиль.

Американцы, однако, явно не горят желанием передавать свои F-16 Украине. Они предпочли бы передать свои самолеты европейским странам НАТО, хотя некоторые из них модернизируют свои F-16 до версии с возможностями, близкими к F-16V. В США уже обещают европейским союзникам соответствующую компенсацию.

Мы намерены увеличить производство F-16 в Гринвилле, чтобы можно было достаточно эффективно пополнить запасы любых стран, которые решат помочь Украине в нынешнем конфликте, заявил главный операционный директор компании Lockheed Martin Франк Сент-Джон (Frank St. John).

Однако, когда именно такие поставки будут возможны, он не сказал, тем более что из 128 самолетов F-16 в новой версии с конвейера на данный момент сошел только один. В очереди за этими машинами стоят в частности, болгары, которые должны были получить новые истребители в 2023 году; судя по всему, им придется ждать как минимум еще 2 года. В настоящее время Болгария де-факто не имеет исправных истребителей. Воздушное прикрытие им обеспечивают чехи и поляки.

Вторым после США парком F-16 в мире обладает Израиль. У израильтян на вооружении все еще состоит примерно 300 этих истребителей, несмотря на то, что было принято решение сократить количество таких машин, поскольку израильтяне заказали 50 экземпляров F-35I "Adir", из которых более 1/3 были поставлены в 2020 году и уже находятся на линейном обслуживании. В конечном итоге Израиль хочет иметь от 4 до 5 эскадрилий тактической авиации, оснащенных 75 машинами 5-го поколения.

Но Израиль старается официально не поддерживать Украину военной техникой. Изменит ли он в нынешней ситуации свою позицию? Пока это сомнительно. Как будет завтра – неизвестно. Это же относится к Турции, находящейся в конфликте с Грецией: споры этих двух стран-членов НАТО по поводу Кипра продолжаются уже много лет.

F-16 – важная машина для всех европейских стран, у которых она есть

Турция располагает третьим в мире после США и Израиля парком F-16, насчитывающим более 250 самолетов F-16 Block 50+, выпускаемых по лицензии Turkish Aerospace Industries.

Турция модернизирует свои машины до версии F-16V и хочет купить еще один F-16 Block 70 у США. Еще Турция планировала приобрести F-35, так как изначально была участником программы F-35, но была исключена из нее американцами за покупку в России зенитных комплексов С-400.

Анкара сейчас строит собственный самолет 5-го поколения TF-X, но с F-16 пока вряд ли расстанется. Как и Греция. У последней на вооружении находится более 120 самолетов F-16 в версии C/D Block и 30 машин, похожих на Block 52+ польского производства. 85 из этих самолетов систематически модернизируются до версии F-16V с радаром AESA и другими современными решениями. Греции было бы трудно с ними расстаться.

Самолеты F-16 AM/BM есть и у Португалии. Часть из них модернизирована и продолжает использоваться. Из имеющихся машин 12 Португалии продала Румынии, для которой были модифицированы еще 5 самолетов. Напомним, Румыния также получит 32 самолета F-16AM/BM, которые сняла с эксплуатации Норвегия.

Самолеты F-16 в версии M/BM могла бы передать Украине Дания (она использует 43 таких машины), у которой „на продажу" накапливается все больше списанных самолетов. Она заменяет их самолетами F-35. Первые 8 истребителей серии F планировалось списать в 2022 году. Их хотели купить Колумбия и Аргентина. Такая информация, без каких-либо конкретики, появилась в ноябре 2022 года.

Поскольку закупки современных истребителей все еще откладываются, а на Украине идут боевые действия, Дания после начала конфликта заявила, что будет эксплуатировать F-16 дольше, чем планировалось изначально, до 2027 года.

В начале 2023 года министр обороны Нидерландов Вопке Хекстра (Wopke Hoekstra) заявил, что правительство "без предубеждений" рассматривает возможность передачи Украине самолетов F-16, если Киев обратится с такой просьбой. Проблема в том, что 18 самолетов F-16, принадлежащих голландской авиации, были проданы частной компании Draken International.

Это одна из компаний, которая предлагает самолеты, играющие роль противника во время учений ВВС (Red Force), в частности, в США. Однако в конце прошлого года 6 из этих самолетов прилетели в Европу, а за ними должны прибыть другие. Несмотря на то, что эти машины принадлежат компании Draken, можно услышать мнение, что с помощью Госдепартамента США это соглашение может быть аннулировано.

Польские власти пока утверждают, что о передаче F-16 Украине речи не идет

А как насчет польских самолетов F-16? Поддержат ли поляки Украину авиацией? У Польши 48 таких истребителей, по крайней мере, на бумаге, потому что есть информация о том, что некоторые из этих машин не подходят для выполнения воздушных задач. Тем не менее, эти истребители все еще являются главным элементом ВВС Польши.

История с передачей польских F-16 Киеву началась уже давно и о ней стоит напомнить.

В начале 2023 года мир обежало заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который сообщил, что предпринимаются шаги по приобретению истребителей F-16 и что из Польши поступают положительные сигналы о готовности передать Киеву эти машины по согласованию с НАТО.

Данное заявление вызвало большие эмоции не только в Польше. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше самолетов F-16 мало и анонсировал передачу других имеющихся в стране типов истребителей в рамках соответствующих решений НАТО.

В том же духе высказался и президент Анджей Дуда.

Учитывая размеры нашей страны, машин F-16 у нас мало. Нам нужно пополнить наш парк истребителей, поэтому мы заключили контракты на истребители F-35. Если будут приняты решения о передаче истребителей на Украину, то мы в первую очередь сможем предложить постсоветские машины, то есть МиГ-29, сказал польский президент.

Заместитель министра национальной обороны РП Войцех Скуркевич (Wojciech Skurkiewicz) заверил, что речи о передаче F-16 Украине пока не идет. Он подчеркнул, что, по крайней мере, в Польше, вопрос о передаче Киеву этих машин вообще не обсуждается.

У Польши слишком мало многоцелевых самолетов

Такая реакция не удивляет. У нас имеется 48 самолетов F-16C/D Block 52+ – одной из последних версий в Европе. Кроме того, эти машины в последние годы были модернизированы и могут нести новейшие типы вооружения, такие как ракеты воздух-воздух AIM-120 или крылатые ракеты AGM-158 JASSM.

Министерство обороны Польши заказало 32 самолета F-35A, которые должны стать основой польской боевой авиации. Первые машины мы получим в этом году, но в Польше мы их пока не увидим – они окажутся на американской базе, где в течение 2 лет на них будут обучаться польские пилоты.

Закупленные в Южной Корее 48 легких учебно-боевых самолетов FA-50pl Golden Eagle могут взаимодействовать с F-16, но они не заменят настоящие истребители.

Первые 12 машин, за которые мы заплатим 705 миллионов долларов, мы получим во второй половине 2023 года.

В настоящее время для превосходства в воздухе у польской авиации слишком мало многоцелевых самолетов, не говоря уже об истребителях. По словам специалистов, у нас должно быть более 100 боевых самолетов.

У Польши есть авиационная поддержка союзников

Учитывая планируемые закупки, к 48 многоцелевым машинам F-16 у нас добавятся 32 самолета 5-го поколения F-35. Итого 80 многоцелевых самолетов поколения 4+ и 5. Вместе с 48 учебно-боевыми FA-50pl у поляков будет 128 боевых самолетов.

Недавно Министерство обороны РП заявило, что намерено закупить в США новые эскадрильи самолетов, но пока это трудно себе представить – даже в ситуации, когда на закупки для армии выделяются миллиарды злотых.

Чтобы закрыть все потребности, этого, наверное, не хватит. Поэтому, даже если бы НАТО приняла такое решение, с собственными F-16 Польше было бы трудно расстаться. Бывший инспектор ВВС генерал Томаш Древняк (Tomasz Drewniak) высказывается по поводу передачи F-16 Украине прямо: "Это была бы серьезная ошибка, которую было бы трудно исправить".

Однако эта ситуация могла бы измениться, если бы в обмен на переданные Украине F-16 Польша получила от США модернизированные F-16V или дополнительные самолеты F - 35. Некоторые комментаторы считают, что тема F-16 для Украины муссируется искусственно, а лозунг "разоружения нашей авиации" – на сегодняшний день не более, чем буря в стакане воды.

Польша получает авиационную поддержку союзников, поэтому поляки могут спокойно ждать закупленных или полученных в качестве компенсации за передачу F-16 Украине самолетов. Это позволило бы Украине успешно остановить и, возможно, даже отразить российское наступление на восточный фланг НАТО. И ради этого не жалко отдать любую техники, которой располагают члены Альянса.

Комментарии читателей:

DD

Последний идиотский абзац перечеркнул все разумные тезисы этой неплохо написанной статьи. Еще один пробандеровский автор. Сам им отдайся, клоун, а наши самолеты оставь в покое.

Ćmoki

Такие статьи направлены на промывания мозга поляков и их подготовку к передаче военной техники. Еще год назад премьер говорил, что Польша не передаст самолеты, что это невозможно. Но передала. Теперь отдаст F16. Обратите внимание, что все чаще говорится об отправке солдат. Какая глупость! Мы должны лучше других знать, что такое война. Последствия Второй мировой мы чувствуем до сих пор. Неужели мы хотим повторения? И опять десятки лет восстанавливать страну…

Wuj z Polską?

И следующий вопрос: "Почему бы Польше не передать солдат?"

Bezimienny

Да, Украине надо помогать, но отправлять туда в таких масштабах оружие – это глупость. Если Украина победит Россию, то будет третья мировая война, а если Россия Украину, это будет трагедией для Европы. Поэтому самым разумным решением для нас были бы мирные переговоры.

Binio

Напомню, что захвативших Польшу Пруссию и Австрию мы тоже вырастили своими руками и на свои деньги. А теперь кормим Украину, у которой к Польше имеются территориальные претензии. Finis Poloniae? Снова?

Fool

Спокойно, самолеты могут взлетать с территории Польши. Коль скоро мы так глубоко влезли в этот конфликт, судьба нашей страны решена, и она печальна. Так происходит крах Польши. Очередной. Потомки будут шумно отмечать этот день.

lucyna

Польша уже помогла Украине на 50 миллиардов. И это наверняка заниженная цифра. Неужели мы такая богатая страна? Ужасно дорогой газ, электричество, еда. Мы отдали даром столько оружия, топлива и т.д. А у самих нет денег на достойные пенсии, лекарства, операции. (…) Вместо того, чтобы стремиться к миру, наша власть подливает масла в огонь и дает еще больше оружия. Пусть американцы дают самолеты, это от них зависит, сколько продлится этот конфликт. Если бы они хотели, он бы уже завершился. Но они предпочитают ослаблять Россию руками украинцев. А мы являемся прифронтовым государством, которое уже все раздало.

Rei

Интересно, когда они уже наконец передадут Украине свои портки.

Teodor

США воюют с Россией руками украинцев, пусть они им и дают истребители, бомбардировщики и другие игрушки, а Европе лучше в этом конфликте сохранять здравый рассудок.

R11

Польша должна отдать 3 миллиона граждан Украины, которые сейчас живут в Польше.

Robert

От имени кого высказывается этот журналист, когда говорит, что поляки выступают за передачу F-16 Украине? Как минимум 99% поляков этого не хотят. Даже "слуги Украины" боятся такого варианта.

Warszawiak

А может Украина все-таки сменит риторику? А то только дай и дай. Причем бесплатно! И даже не просят, а требуют! С Путиным они тоже так разговаривали? "Дайте нам газ и нефть бесплатно, потому что нам полагается"?

Jasio

Мы можем отдать Украине бесплатно правительство ПиС.