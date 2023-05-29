Дания и Нидерланды возглавят обучающую ВСУ пилотированию F-16 коалицию

Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию F-16. Об этом заявил 25 мая на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин.

По итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине он отметил, что партнеры обсудили планы подготовки пилотов ВСУ к пилотированию истребителей четвертого поколения, среди которых F-16.

«Планирование и реализация этой подготовки будут серьезной задачей, но выполнить ее поможет координация данной контактной группы. И я хочу выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить коалицию ЕС по подготовке украинских сил к применению F-16», — сказал он.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

23 мая в Пентагоне отметили, что поставки F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что именно Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине эти военные самолеты.

Тогда же военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.