Раскручивая гонку вооружений, Запад попал в ловушку Фукидида, пишет GT. Такое уже было в истории: стремление Афин удержать гегемонию закончилось кровопролитной войной со Спартой и их поражением. В современных условиях последствия будут куда страшнее.

На этой неделе премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил в парламенте в Вестминстерском дворце, что перехват британскими истребителями иранских дронов и ракет, запущенных по Израилю на выходных, — это часть обязательств его нации, приверженной "поддержанию стабильности и безопасности".

По его словам, силы страны были на "передовой", готовые встретить любую угрозу. Премьер-министр также перечислил все военные мероприятия, в которых участвуют британские войска. Если кто-то из его слушателей подумал, будто вернулся назад во времени, в эпоху Британской империи, его можно было бы простить за подобные мысли.

Эти мероприятия — патрулирование Королевским ВМФ южной части Красного моря, "надзор" реактивных самолетов военно-воздушных сил за небом над Сирией и Ираком, "миротворчество" отрядов британской армии в Косово — важны, но это не те масштабные военные маневры, которые подразумевает "ура-патриотический" тон Сунака. Этого следовало ожидать в стране, где обсуждение оборонных вопросов все больше напоминает призывы к оружию.

Что касается правительства, министр обороны Грант Шаппс (Grant Shapps) считает, что мир движется от поствоенного к предвоенному порядку. Чиновник прогнозирует конфликт с Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей в течение ближайших пяти лет. Шаппс — тот, кого поддерживает множество "ястребов" из его собственной партии, — хочет увеличить оборонные расходы, чтобы страна была готова к бою в случае, если его фантазия воплотится в реальность. Он же — тот политик, что после своего визита в Киев предложил отправить британских солдат на Украину, а военные корабли Королевского флота — в Черное море. Этот факт должен поставить его суждения под сомнение.

Больше, чем риторика политическая, однако, беспокоит растущее число бывших и действующих высокопоставленных офицеров вооруженных сил, которые проталкивают нарратив о практически полной неизбежности войны в ближайшем будущем. Эти люди убеждают нас в том, что следует стремительно нарастить оборонный бюджет и увеличить количество солдат, моряков и летного персонала. Они даже заговорили о возврате воинской повинности.

По словам главы британской армии, генерала сэра Патрика Сандерса (Patrick Sanders), народ должен быть готов помочь сформировать "гражданскую армию", обученную и оснащенную всем для сражений в грядущей войне. Вторив Шаппсу, Сандерс назвал население Соединенного Королевства "предвоенным поколением". Прошло более 60 лет с момента окончательной отмены оставленной после Второй мировой войны воинской повинности — ее сворачивание проводилось поэтапно. Однако многие хотят возродить эту обязанность, чтобы сформировать резерв из потенциального пушечного мяса.

В отчете аналитического центра New Bletchley, состоящего из бывших оборонных руководителей и начальников служб безопасности, тоже говорится о том, что Британия должна готовиться к войне. В документе предлагается создать "армию новой модели" (New Model Army). Экс-генералы, а также политические и военные лидеры Соединенного Королевства призвали повысить затраты на оборону. Похоже, это военное мышление разделяет и голландский адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer): глава военного комитета НАТО рекомендовал государствам — членам альянса готовить мирных жителей к войне.

Тем не менее с подобными постоянными предсказаниями войны и шагами к более милитаризованному населению есть одна фундаментальная проблема — они рискуют претворить наши худшие из возможных страхи в худшую из возможных реальность.

Когда американские и европейские политики наводят ханжеский шум о необходимости вооружения ради обеспечения и защиты "порядка, основанного на правилах", на самом деле они имеют в виду устройство западное. То же самое касается и "демократии" — та всегда хороша, если создана по либеральной модели Соединенных Штатов и Европы. Будучи последователями взглядов, согласно которым все мы должны жить в однополюсном мире — под предводительством Вашингтона, разумеется, — и противниками представлений о порядке многополярном, они зачастую намеренно навязывают собственное всепоглощающее представление о мире, свое узкое мышление другим с помощью силы, — боясь уступить контроль кому-то иному. Вот чем они руководствуются.

Историк Фукидид (Thucydides), живший в V веке до нашей эры, считал, что поведение политиков и государств по отношению друг к другу регулируется смесью страха и личного интереса. Афинский генерал, сражавшийся в войне против соседней Спарты, Фукидид писал в своей "Истории Пелопоннесской войны": "Рост силы Афин и беспокойство, которое он вызвал в Спарте, сделали войну неизбежной". Сегодня это явление известно как ловушка Фукидида. И очень похоже, что Запад в приступе лунатизма шагает в эту самую ловушку, им самим же и созданную.

Автор статьи: Марк Блэклок (Mark Blacklock)