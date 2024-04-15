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ТАСС

В оперативных службах сообщили, что ВСУ применили для удара по Токмаку снаряды GLSDB

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Источник изображения: topwar.ru

Бомбы малого диаметра были разработаны концернами Boeing и Saab Group

ТОКМАК /Запорожская область/, 13 апреля. /ТАСС/ Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, разработанные и применяемые странами НАТО. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Для ударов по Токмаку ВСУ впервые применили снаряды GLSDB, разработанные и используемые станами НАТО. Данные снаряды запускаются из систем HIMARS и были разработаны концернами Boeing и Saab Group. Несмотря на то, что GLSDB разработаны странами альянса, они не стоят на вооружении у США", - сообщили ТАСС в оперативных службах.

Представители оперативных служб уточнили, что выводы о применении данных снарядов были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

Вечером 12 апреля ВСУ нанесли по Токмаку удар из реактивных систем залпового огня. Частично разрушены пять жилых домов, в том числе один частный. В результате удара погибли 11 человек и 20 получили ранения. Двое считаются пропавшими без вести. Вещи первой необходимости и продукты доставлены жителям, переехавшим в пункт временного размещения (ПВР) из-за обстрела ВСУ. ПВР готов принять минимум 50 человек. С прибывшими работают психологи. 

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Страны
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
Компании
Boeing
Проекты
NATO
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