Российское военное ведомство подсчитало боевые потери

Раскрытая министром Шойгу статистика относится лишь к противнику

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 7 февраля подвел некоторые итоги зимнего наступления в Донбассе и Запорожье. Среди населенных пунктов, освобожденных за январь 2023 года и первую неделю следующего месяца, он указал Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку. Наступательные действия продолжаются в районах Угледара и Артемовска, причем бои идут непосредственно в кварталах этих городов.

Наиболее содержательным моментом выступления главы военного ведомства оказался следующий. «Только за первый месяц текущего года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 6500 военнослужащих, 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня».

Всего с начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля прошлого года российские войска уничтожили 382 самолета, 206 вертолетов, 3027 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса, 7759 танков и других боевых бронированных машин, 1009 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8276 единиц специальной военной автомобильной техники.

По мнению Сергея Шойгу, киевские власти осознают, что им не по силам одержать победу над Россией военным путем, поэтому они продолжают придерживаться тактики устрашения, нанося удары по мирному населению. «Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах», – подчеркнул он.

Другим важным направлением деятельности Киева остается «выпрашивание помощи» у Запада. В администрации президента Украины (да и сам Владимир Зеленский) считают, что таковая, предоставленная за почти год с момента начала российской спецоперации, явно недостаточна. Она даже не восполняет утраты, понесенные ВСУ в ходе боевых действий.

По словам Шойгу, противник несет столь значительные потери, что их не может восполнить даже «беспрецедентная военная помощь» со стороны коллективного Запада. «Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику – как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», – пояснил он.

По мнению Сергея Кужугетовича, США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт Украины с Россией. Следуя этой политике, они недавно анонсировали поставки новых видов тяжелого вооружения, включая основные боевые танки германской разработки и производства, сопроводив их призывами по захвату российских территорий. «Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации», – предупредил Шойгу.

По сути, эти слова передают членам Североатлантического альянса очередное предупреждение о готовности Москвы пойти на некие новые меры в ответ на растущие поставки иностранной техники киевскому режиму.

Со своей стороны министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев готов дать гарантии западным партнерам, что не будет наносить удары по территории РФ в случае поставки дальнобойных ракет. Об этом он сказал в ходе совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии.

«Если бы мы имели возможность наносить удары на расстоянии 300 км, Российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами». Эти слова приводит украинское издание «Укринформ».

Ранее западные СМИ сообщали, что США готовят пакет военной помощи Украине на 2,2 млрд долл. В него не включены тактические ракеты типа MGM-140 ATACMS, которые, по всей видимости, имел в виду Резников. Президент США Джозеф Байден ранее высказался против поставок подобных вооружений на Украину из-за опасений эскалации конфликта.

На роль некой замены ATAСMS применительно к украинскому театру военных действий претендуют авиабомбы GLSDB. Они представляют совместную разработку американской компании Boeing и шведской фирмы Saab на основе широко распространенной модели SDB (Small Diameter Bomb). Поскольку боевых самолетов в составе ВВС Украины практически не осталось, авиация не может выступить в роли носителя GLSDB/SDB. Поэтому специально для Украины разрабатывается новый вариант исполнения: к авиабомбе добавляется ракетный двигатель. По мнению специалистов компании Boeing, если авиационный боеприпас запускать при помощи порохового ускорителя калибра 227 мм, можно достигнуть затребованной Киевом дальности огневого поражения. Помимо того обеспечивается запуск подобного боеприпаса с пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа М-142 HIMARS и M270 MLRS, которые уже поставлены ВСУ. Правда, пока не создано ни одного опытного образца GLSDB со стартовым ракетным ускорителем. Согласно информации Bloomberg, поставки GLSDB в таком варианте смогут начаться не ранее четвертого квартала текущего года.

По утверждениям разработчиков из компании Boeing, дальность стрельбы таким новым боеприпасом составит до 150 км. Для сравнения: у самонаводящихся ракет семейства GMLRS калибра 227 мм максимальная дальность пуска составляет 80–84 км. Соответствующий показатель для неуправляемых ракет такого же калибра, специально разработанных для вышеназванных типов РСЗО, доходит до 40–45 км. Разница объясняется тем, что для обеспечения большей дальности у GMLRS снижен вес взрывчатого вещества. Это существенный недостаток, отмеченный всеми сторонами конфликта на Украине. Что касается комбинации авиабомбы и разгонного ракетного блока, то она представляет еще более «компромиссное решение». Суть в том, что ради достижения большой дальности полета системы наведения авиабомбы ведут ее по пологой траектории на дозвуковой скорости. Это превращает боеприпас в легкую цель для зенитных ракетных систем и даже ствольной артиллерии, тогда как высокоскоростной GMLRS сбить довольно трудно.

Владимир Карнозов