Испытательный сток: Украина стала полигоном для обкатки западного вооружения

ВСУ используют опытные образцы, не прошедшие проверку ни одной страной НАТО

Украина используется как полигон для испытания новых образцов вооружений и военной техники западных компаний в боевых условиях. Причем ВСУ передаются перспективные системы, еще не принятые на вооружение в странах НАТО. Так, министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о готовности предоставить Киеву лазерное оружие задолго до того, как оно появится в Королевском флоте. Какие западные системы и комплексы проходят обкатку в зоне специальной военной операции и как с ними справляются российские военные — в материале «Известий».

Робот-транспортер

Несколько дней назад в СМИ появилась информация об уничтожении на артемовском направлении уникального образца американской военной техники — роботизированной машины MUTT (Multi-Utility Tactical Transport — многоцелевой тактический транспорт). Это четырехосное ТС разработано компанией General Dynamics Land Systems (GDLS). Сухопутный робот-транспортер предназначен для разведки и скрытого наблюдения, а также для перевозки грузов массой до 500 кг. Он может работать без подзарядки до трех суток и при этом обеспечивает электропитанием мощностью до 3 кВт любых потребителей. Агрегат работает как в дистанционно-управляемом режиме, так и в полностью автономном. Этот дрон был создан относительно недавно — в 2016 году MUTT прошел испытания в корпусе морской пехоты США, но в боевых действиях пока участия не принимал.

Роботизированная машина MUTT (Multi-Utility Tactical Transport) Источник изображения: Фото: Defense World

Судя по всему, первое боевое применение роботизированной машины MUTT произошло именно под Артемовском, куда аппарат был доставлен из США для испытаний в реальной обстановке. Там он и был уничтожен FPV-дроном. Цель необычная, но вполне доступная для российских военных.

Войсковые испытания

В феврале этого года появилось первое доказательство применения ВСУ около населенного пункта Кременная новых высокоточных американских боеприпасов GLSDB для ракетных систем типа HIMARS и MLRS. Новое изделие — продукт американской компании Boeing и шведской SAAB, но применяется пока только из американских пусковых установок. Боеприпас представляет собой совмещение двигателя ракеты комплексов HIMARS / MLRS и авиационной управляемой бомбы GBU-39.

Авиабомбы этого типа имеют небольшой калибр — около 100 кг, и оснащены системой наведения. Ракетный двигатель разгоняет и забрасывает снаряд на высоту, далее бомба разворачивает крыло и совершает планирующий полет к цели по сложному запрограммированному маршруту с системой самонаведения на конечном этапе полета. Такое сочетание ракетных и авиационных технологий позволило создать снаряд с дальностью действия около 150 км, способный поражать цели с точностью порядка 1 м.

Комплект из четырех бомб GBU-39 Источник изображения: Фото: Сommons.wikipedia.org

Специальная военная операция послужила своего рода акселератором программы GLSDB, которая очень медленно развивалась после испытаний 2015–2019 годов в США. Необычность ситуации в том, что именно Украина становится первым эксплуатантом этой боевой системы. Ни США, ни Швеция, ни другие страны на вооружение GLSDB пока не приняли, а ВСУ их уже использует — вот такой способ проведения войсковых испытаний в реальных боевых условиях.

Вампир номер два

Еще один образец высокотехнологичных систем, которые оказались на Украине, — это зенитный ракетный комплекс VAMPIRE американской компании L3Harris (не путать с РСЗО RM-70 Vampire чешского производства). Он позволяет наводить ракеты на движущиеся объекты по лазерному лучу и позиционируется сегодня как уникальное и эффективное средство для борьбы с дронами и барражирующими боеприпасами. Оснащен 70-мм корректируемыми ракетами с лазерной системой наведения APKWS, которые обеспечивают поражение малоскоростных объектов на дальности в несколько километров. Средства комплекса модульные и могут устанавливаться на джипе, БТР или здании буквально за несколько часов.

Комплекс Vampire в боевом положении Источник изображения: Фото: Army Technology

Поставки VAMPIRE были анонсированы в 2022–2023 годах в количестве 14 единиц. И судя по всему, до конца 2023-го они были направлены ВСУ. Первые кадры применения новых ЗРК появились в феврале 2024-го под Одессой. Надо понимать, что для применения комплексов типа VAMPIRE нужна прямая видимость объекта, так как осуществлять прицеливание с лазерной подсветкой в облаках, в туман или в дождь он не может. Маловероятно, что VAMPIRE сумеет обеспечить ПВО целой страны, но какие-то локальные объекты он, конечно, способен защитить. Собственно, и в данном случае Украина становится первой страной-эксплуатантом этой боевой системы.

Лазерное оружие

Западные страны готовы использовать украинский полигон даже на ранних этапах создания перспективных оружейных систем. Так, 12 апреля британский министр обороны Грант Шэппс заявил о возможной передаче Киеву лазерного оружия, которое находится в стадии опытно-конструкторских работ и на вооружении Королевского флота появится не ранее 2027 года. «В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — цитирует министра The Daily Telegraph.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

DragonFire — это британская технология лазерного оружия направленной энергии, предназначенного для уничтожения целей на больших расстояниях на суше и на море, а также в различных погодных условиях. Впервые оно было представлено в 2017 году на конференции Defense and Security Equipment International (DSEI) в Лондоне.

Дмитрий Корнев