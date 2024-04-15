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ТАСС

В Польше заявили, что США подорвут доверие союзников, если не выделят помощь Киеву

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава МИД Радослав Сикорский сообщил, что страны Евросоюза суммарно потратили на поддержку Киева вдвое больше, чем Вашингтон, и теперь настала очередь американских властей "исполнять то, что обещал президент США Байден"

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Репутация США как надежного союзника будет подорвана, если Вашингтон не окажет ранее обещанную Киеву помощь. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала CNN.

"Президент США [Джо Байден] приезжал в Киев в военное время и заверил народ Украины и ее президента, что США будут делать все, что потребуется, для поддержки Украины. <...> Я в очередной раз призываю спикера [Палаты представителей Конгресса США Майка] Джонсона вынести этот вопрос (выделения пакета военной помощи Украине - прим. ТАСС) на голосование. Если этого не будет, <...> доверие к США будет под угрозой", - заявил глава польского МИД. Дипломат напомнил, что страны Евросоюза суммарно потратили на поддержку Киева вдвое больше, чем Вашингтон, и теперь настала очередь американских властей "исполнять то, что обещал президент США Байден".

Согласование помощи США Украине

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

Сенат при поддержке ряда республиканцев 13 февраля принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон тогда обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности. 

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