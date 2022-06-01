Как относятся к России во всем мире? Не так, как хотелось бы Западу

Негативно относятся к России в основном в западных либеральных демократиях

К неудовольствию The Guardian, опрос общественного мнения жителей планеты продемонстрировал резкий контраст позиций западных "либеральных демократий" и остального мира. В отличие от "коллективного Запада", многие азиатские и латиноамериканские страны хотят дружить и торговать с Москвой.

Патрик Уинтур

Ежегодный глобальный опрос об отношении к демократии показал, что многие страны сохраняют положительное отношение к России

Резкая поляризация в восприятии России между западными либеральными демократиями и остальным миром была выявлена в ходе ежегодного глобального опроса об отношении к демократии.

В Европе 55% опрошенных "Альянсом за демократию" (НКО, созданная бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Рассмунсеном, — прим. ИноСМИ) заявили, что выступают за разрыв экономических связей с Россией из-за спецоперации Владимира Путина на Украине, в то время как в Азии большинство высказалось против, а в Латинской Америке мнения разделились поровну.

Отрицательное отношение к России в значительной степени ограничивается Европой и другими либеральными демократиями. Позитивное отношение к России сохранилось в Китае, Индонезии, Египте, Вьетнаме, Алжире, Марокко, Малайзии, Пакистане и Саудовской Аравии.

Ежегодный Индекс восприятия демократии, рассчитанный после начала спецоперации на Украине, охватывает 52 густонаселенные страны Азии, Латинской Америки, США и Европы.

Большинство опрошенных в 20 странах считают, что экономические связи с Россией не должны прерываться из-за конфликта на Украине. В их число вошли Греция, Кения, Турция, Китай, Израиль, Египет, Нигерия, Индонезия, Южная Африка, Вьетнам, Алжир, Филиппины, Венгрия, Мексика, Таиланд, Марокко, Малайзия, Перу, Пакистан, Саудовская Аравия. Колумбийцы разделились поровну.

Напротив, среди 31 страны, выступившей за разрыв связей, 20 находились в Европе.

Российские дипломаты, вероятно, укажут на полученные результаты как на свидетельство того, что мировое общественное мнение не разделяет западные интерпретации событий на Украине. Тем не менее, уровень недоверия к России в некоторых странах был высоким.

В число стран с наиболее негативным отношением к России вошли Польша (чистое негативное отношение 87%), Украина (80%), Португалия (79%), Италия (65%), Великобритания (65%), Швеция (77%), США (62%) и Германия (62%). Даже в Венгрии, чей лидер Виктор Орбан является союзником Путина, 32% относятся к России отрицательно. В Венесуэле, которую, как часто считается, Россия поддерживает, 36% местного населения негативно относятся к России.

В число стран с общим положительным отношением к России вошли Индия (36%), Индонезия (14%), Саудовская Аравия (11%), Алжир (29%), Марокко (4%) и Египет (7%).

Несмотря на неоднозначные мнения о России, к Украине была проявлена сильная симпатия. Большинство опрошенных в Азии, Латинской Америке и Европе считают, что НАТО, США и ЕС могли бы сделать больше в контексте помощи Украине. В Латинской Америке 62% респондентов считают, что НАТО сделала слишком мало, и только 6% — что слишком много. В Европе 43% заявили, что Европа могла бы приложить больше усилий в этом направлении, а 11% — что в ЕС перестарались. В Китае 34% опрошенных заявили, что США сделали слишком много, чтобы помочь Украине. Почти половина (46%) опрошенных по всему миру заявила, что Европейский союз, Соединенные Штаты и НАТО делают слишком мало для оказания помощи Украине, в то время как 11% заявили, что усилия Запада избыточны.

Негативное восприятие Китая распространено не так широко, как в отношении России. Британские респонденты, по всей видимости, захотят разорвать экономические связи с Китаем, если тот вторгнется на Тайвань.