Войти
ИноСМИ

В Польше оценили вероятность войны со своим участием как высокую

524
0
0
Военнослужащие ВС Польши
Военнослужащие ВС Польши.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Замминистра обороны Польши Очепа: риск эскалации конфликта России и НАТО очень велик

Риск эскалации конфликта между НАТО и Россией очень велик, цитирует слова замминистра обороны Польши Марчина Очепы Interia. В него может оказаться втянутой и Варшава. По сути, это противостояние уже можно увидеть в информационном, кибернетическом, экономическом и дипломатическом пространстве, заявил политик.

Александр Жулавик (Aleksander Żuławnik )

"Вероятность войны, в которой мы будем участвовать, очень высока. Настолько высока, что мы не можем рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – сказал заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа (Marcin Ociepa) во время своего выступления в Горно-металлургической академии (ГМА) в Кракове.

Марчин Очепа выступал перед студентами, научными работниками и представители армии.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Настолько высокая, что мы не можем рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – оценил обстановку заместитель министра национальной обороны во время лекции в Краковской ГМА.

"Если в политической сфере нечто можно прогнозировать с вероятностью хотя бы 30%, то я уже к этому готовлюсь", – добавил он.

Марчин Очепа: этот конфликт уже идет

По словам заместителя министра, вероятность конфликта России с НАТО сегодня очень высока, точно так же, как и вероятность конфликта Китая с США.

"Если обратиться к опыту двадцатого века, то перспектива этого года и этого десятилетия заставляет нас рассматривать события, участниками которых, а не просто свидетелями мы являемся, как вторую холодную войну. И риск этой эскалации на самом деле очень серьезен", – сказал Марчин Очепа.

Политик отметил, что в информационном, кибернетическом, экономическом, дипломатическом и разведывательном пространстве этот конфликт уже идет.

По мнению замглавы Минобороны, высокий риск эскалации войны означает, что необходимо срочно искать консенсус в отношении политики безопасности, обороны и внешней политики.

"Здесь не может быть избыточных мер, потому что то, что мы наблюдаем сегодня, – это не какой-то один из многих конфликтов, возникавших после Второй мировой войны, а прямой, полномасштабный конфликт, в котором участвует крупнейшее государство в мире, а также и – по довоенным данным – вторая армия в мире", – сказал замминистра.

Замглавы Минобороны: необходимо укреплять международные отношения

Мартин Очепа заявил, что ход войны будет иметь решающее значение для планов Китая "не только в отношении Тайваня". По его мнению, Европейский союз также будет меняться в связи с вызванным Россией конфликтом.

По словам замглавы Министерства обороны Польши, перед польской внешней и оборонной политикой стоят три важные задачи – "сделать эту политику более глобальной, более балтийской и публичной".

Говоря о глобальной политике, замминистра отметил, что необходимо укреплять сотрудничество с "единомышленниками".

Важно сотрудничество не только с Европой, внутри НАТО, но и с Индо-Тихоокеанским регионом, включая Южную Корею, – отметил он.

Очепа заявил также, что "только сознательные, хорошо обученные в области безопасности граждане способны противостоять инструментам агрессии, которые иногда заменяют, а порой и предшествуют вооруженному конфликту: дезинформации, кибератакам, шпионажу, промышленному саботажу".

Чтобы такая защита общества была возможной, необходимо сотрудничество всех секторов государства, государственного управления, неправительственных организаций, ученых и средств массовой информации, заключил он.

Комментарии читателей:

Vox

Никаких бы войн не было, если бы в них сражались те, кто их начинает.

Kruppa

Первые на линию фронта пусть идут политики. Кто за?

Zdzichu

Приглашаем на фронт всех депутатов и сенаторов! Вы войну начали, вы ее и заканчивайте! И никакой эвакуации в США и Израиль!

Aser

Дайте только автомат, я тебя первого шлёпну за такие слова!

Panie Ociepa!

Ну так оружие в руки и вперед, а поляков оставь в покое!!!!!

Rezerwa

Очепа и Блащак – это выдающиеся (лучшие в государстве ПиС) знатоки военного дела и военные стратеги. Интересно, какие военные академии они заканчивали.

llllllllllooop

Бери автомат, клоун, и езжай на Донбасс, тебя никто не держит, а поляки не хотят армагеддона.

aaa

Господин Марчин Очепа, никто Вам не запрещает отправиться на Украину и воевать, а я покорно благодарю. И прошу высказываться от своего имени, а не от моего.

Jola

Если они впутают Польшу в войну, надо будет проследить, чтобы они оказались на первой линии фронта…

Trzeba płakać

Господин Очепа, кто Вам дал право говорить от имени польского народа? Сегодня есть замминистра, завтра его нет. Нужно думать головой. Вам должно быть известно, что те, кто сражается с Украиной, это по сути ополчение. Российская армия – это 450 тысяч солдат. Они не участвуют в войне. Они ждут. Каким же надо быть… не хочу даже писать это слово. Если что-то начнется, то это не будет так легко, как сейчас. По какому праву Вы вершите судьбы молодого поколения?

Co te ku

Из-за своей глупости они втянут Польшу в конфликт, с которым у нас нет ничего общего. За что мы должны умирать? За интересы США и враждебных нам украинцев?

Centrala PIS

Таких умников, как этот Очепа, нужно в срочном режиме экспортировать на Украину!!!

to koniec

Или мы их свергнем, или они втянут нас в войну, другого пути нет. Они хотят нас убить.

Poldi

А ведь я голосовал за этих предателей! Простите меня, люди!

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Польша
Россия
США
Тайвань
Украина
Южная Корея
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
15.06.2022
Без Украины НАТО ждала бы смерть мозга
31.01.2022
Главред: во что играет Байден с Украиной?
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
31.01.2013
Покупка кораблей за рубежом - хорошая примета?
19.07.2010
Пекин занимает чужое место на мировом рынке ВВТ практически без боя
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:12
  • 39026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"