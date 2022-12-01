В Польше оценили вероятность войны со своим участием как высокую

Замминистра обороны Польши Очепа: риск эскалации конфликта России и НАТО очень велик

Риск эскалации конфликта между НАТО и Россией очень велик, цитирует слова замминистра обороны Польши Марчина Очепы Interia. В него может оказаться втянутой и Варшава. По сути, это противостояние уже можно увидеть в информационном, кибернетическом, экономическом и дипломатическом пространстве, заявил политик.

Александр Жулавик (Aleksander Żuławnik )

"Вероятность войны, в которой мы будем участвовать, очень высока. Настолько высока, что мы не можем рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – сказал заместитель министра национальной обороны Польши Марцин Очепа (Marcin Ociepa) во время своего выступления в Горно-металлургической академии (ГМА) в Кракове.

Марчин Очепа выступал перед студентами, научными работниками и представители армии.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Очень высокая. Настолько высокая, что мы не можем рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", – оценил обстановку заместитель министра национальной обороны во время лекции в Краковской ГМА.

"Если в политической сфере нечто можно прогнозировать с вероятностью хотя бы 30%, то я уже к этому готовлюсь", – добавил он.

Марчин Очепа: этот конфликт уже идет

По словам заместителя министра, вероятность конфликта России с НАТО сегодня очень высока, точно так же, как и вероятность конфликта Китая с США.

"Если обратиться к опыту двадцатого века, то перспектива этого года и этого десятилетия заставляет нас рассматривать события, участниками которых, а не просто свидетелями мы являемся, как вторую холодную войну. И риск этой эскалации на самом деле очень серьезен", – сказал Марчин Очепа.

Политик отметил, что в информационном, кибернетическом, экономическом, дипломатическом и разведывательном пространстве этот конфликт уже идет.

По мнению замглавы Минобороны, высокий риск эскалации войны означает, что необходимо срочно искать консенсус в отношении политики безопасности, обороны и внешней политики.

"Здесь не может быть избыточных мер, потому что то, что мы наблюдаем сегодня, – это не какой-то один из многих конфликтов, возникавших после Второй мировой войны, а прямой, полномасштабный конфликт, в котором участвует крупнейшее государство в мире, а также и – по довоенным данным – вторая армия в мире", – сказал замминистра.

Замглавы Минобороны: необходимо укреплять международные отношения

Мартин Очепа заявил, что ход войны будет иметь решающее значение для планов Китая "не только в отношении Тайваня". По его мнению, Европейский союз также будет меняться в связи с вызванным Россией конфликтом.

По словам замглавы Министерства обороны Польши, перед польской внешней и оборонной политикой стоят три важные задачи – "сделать эту политику более глобальной, более балтийской и публичной".

Говоря о глобальной политике, замминистра отметил, что необходимо укреплять сотрудничество с "единомышленниками".

Важно сотрудничество не только с Европой, внутри НАТО, но и с Индо-Тихоокеанским регионом, включая Южную Корею, – отметил он.

Очепа заявил также, что "только сознательные, хорошо обученные в области безопасности граждане способны противостоять инструментам агрессии, которые иногда заменяют, а порой и предшествуют вооруженному конфликту: дезинформации, кибератакам, шпионажу, промышленному саботажу".

Чтобы такая защита общества была возможной, необходимо сотрудничество всех секторов государства, государственного управления, неправительственных организаций, ученых и средств массовой информации, заключил он.

Комментарии читателей:

Vox

Никаких бы войн не было, если бы в них сражались те, кто их начинает.

Kruppa

Первые на линию фронта пусть идут политики. Кто за?

Zdzichu

Приглашаем на фронт всех депутатов и сенаторов! Вы войну начали, вы ее и заканчивайте! И никакой эвакуации в США и Израиль!

Aser

Дайте только автомат, я тебя первого шлёпну за такие слова!

Panie Ociepa!

Ну так оружие в руки и вперед, а поляков оставь в покое!!!!!

Rezerwa

Очепа и Блащак – это выдающиеся (лучшие в государстве ПиС) знатоки военного дела и военные стратеги. Интересно, какие военные академии они заканчивали.

llllllllllooop

Бери автомат, клоун, и езжай на Донбасс, тебя никто не держит, а поляки не хотят армагеддона.

aaa

Господин Марчин Очепа, никто Вам не запрещает отправиться на Украину и воевать, а я покорно благодарю. И прошу высказываться от своего имени, а не от моего.

Jola

Если они впутают Польшу в войну, надо будет проследить, чтобы они оказались на первой линии фронта…

Trzeba płakać

Господин Очепа, кто Вам дал право говорить от имени польского народа? Сегодня есть замминистра, завтра его нет. Нужно думать головой. Вам должно быть известно, что те, кто сражается с Украиной, это по сути ополчение. Российская армия – это 450 тысяч солдат. Они не участвуют в войне. Они ждут. Каким же надо быть… не хочу даже писать это слово. Если что-то начнется, то это не будет так легко, как сейчас. По какому праву Вы вершите судьбы молодого поколения?

Co te ku

Из-за своей глупости они втянут Польшу в конфликт, с которым у нас нет ничего общего. За что мы должны умирать? За интересы США и враждебных нам украинцев?

Centrala PIS

Таких умников, как этот Очепа, нужно в срочном режиме экспортировать на Украину!!!

to koniec

Или мы их свергнем, или они втянут нас в войну, другого пути нет. Они хотят нас убить.

Poldi

А ведь я голосовал за этих предателей! Простите меня, люди!