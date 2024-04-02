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Военное обозрение

«В рамках сотрудничества в сфере обороны»: в Армению прибыли американские военные инструкторы

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Источник изображения: topwar.ru

В Армению сегодня прибыли американские военные инструкторы. До 5 апреля они будут проводить учения с представителями управления по связям с общественностью армянского оборонного ведомства и сотрудниками государственного СМИ «Зинуж медиа».

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Там заявили, что комплекс совместных мероприятий направлен на обмен опытом в сфере коммуникаций и связей с общественностью.

В сообщении сказано, что целью визита является укрепление партнерства между военными двух государств.

В рамках сотрудничества в сфере обороны группа мобильных инструкторов США посетила Республику Армения

- говорится в релизе армянского Минобороны.

Местом проведения данных мероприятий станет административный комплекс оборонного ведомства Армении.

Открывая проведение учений, со вступительным словом обратился глава генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян.

Ранее армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян назвал Европейский союз и Соединенные Штаты главными партнерами Еревана. При этом он особо подчеркнул отсутствие у армянского руководства планов вступления в Североатлантический альянс. Также он повторил тезис премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что Ереван намерен идти на сближение с ЕС до такой степени, до которой ему позволит Брюссель.

В МИД РФ считают, что Запад пытается включить Армению в антироссийскую орбиту. Его усилия направлены на разрыв многовековых российско-армянских экономических и культурных связей.

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Армения
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