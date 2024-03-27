Politico: Выделенный Киеву в марте новый пакет военной помощи был потрачен ещё в ноябре прошлого года

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Последний пакет военной помощи на 300 млн. долларов, выделенный США Украине в марте 2024 года, был символическим, поскольку деньги из него были потрачены еще в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ссылающегося на неназванный источник из Белого дома, объявление о выделении средств Украине, которое так обрадовало Зеленского, было символическим. На самом деле Киев ничего не получил, так как деньги были потрачены еще в ноябре 2023 года. Как подчеркнул источник, на данный момент средства недоступны, а если бы их можно было передать, то ничего на поле боя они бы не изменили.

Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования

- приводит издание слова источника.

Да и с дополнительным финансированием в сумме 61 млрд. долларов, которое запросил Байден, не все так просто. Все дело в том, что примерно половина этой суммы вообще не покинет территорию США, уйдя на закупки вооружений для американской армии, переданных ранее Украине из собственных запасов. Вопрос выделения денег Киеву может быть рассмотрен в начале апреля, свой вариант законопроекта разрабатывает Палата представителей во главе со спикером Майком Джонсоном. Ранее сообщалось, что он хотел выдать Киеву гораздо меньшую сумму, да еще и в кредит. Как будет на самом деле, скоро узнаем.