Войти
Военное обозрение

Politico: Выделенный Киеву в марте новый пакет военной помощи был потрачен ещё в ноябре прошлого года

116
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Последний пакет военной помощи на 300 млн. долларов, выделенный США Украине в марте 2024 года, был символическим, поскольку деньги из него были потрачены еще в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, ссылающегося на неназванный источник из Белого дома, объявление о выделении средств Украине, которое так обрадовало Зеленского, было символическим. На самом деле Киев ничего не получил, так как деньги были потрачены еще в ноябре 2023 года. Как подчеркнул источник, на данный момент средства недоступны, а если бы их можно было передать, то ничего на поле боя они бы не изменили.

Деньги, выделенные в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 триллиона долларов, подписанный президентом Джо Байденом в субботу. Но на самом деле деньги были заложены еще в ноябре, когда Пентагон работал при временной резолюции о продолжении финансирования

- приводит издание слова источника.

Да и с дополнительным финансированием в сумме 61 млрд. долларов, которое запросил Байден, не все так просто. Все дело в том, что примерно половина этой суммы вообще не покинет территорию США, уйдя на закупки вооружений для американской армии, переданных ранее Украине из собственных запасов. Вопрос выделения денег Киеву может быть рассмотрен в начале апреля, свой вариант законопроекта разрабатывает Палата представителей во главе со спикером Майком Джонсоном. Ранее сообщалось, что он хотел выдать Киеву гораздо меньшую сумму, да еще и в кредит. Как будет на самом деле, скоро узнаем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
США
Украина
Проекты
636.3
Похожие новости
27.09.2006
России нужно активнее сотрудничать с европейскими оборонно-промышленными компаниями - эксперт
14.09.2006
Как поддержать корабелов?
31.08.2006
"Титановая долина": леса, "Боинги" или "СУшки"?
29.08.2006
Китай укрепляет сотрудничество с Россией в области космической техники
24.08.2006
"АВИАСТАР" ПОЙДЕТ НА ВЗЛЕТ
23.08.2006
Новое качество ВВС
23.08.2006
В Тихом океане совершен удачный пуск ракеты-носителя Zenit-3SL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 02:04
  • 381
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:54
  • 5
Экс-глава ЦРУ призвал предоставить ВСУ вооружения для атак на Крымский мост
  • 26.03 20:46
  • 106
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 26.03 19:29
  • 1
БПЛА Китая: высотный разведывательный WZ-7
  • 26.03 19:25
  • 12
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 26.03 19:22
  • 1
«Уничтожат цели за пределами видимости»: Индия намерена оснастить танки Т-72/90 барражирующими боеприпасами
  • 26.03 19:18
  • 4
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 26.03 19:06
  • 7
Теракт в "Крокусе" свидетельствует о целесообразности создания специальной российской силовой структуры
  • 26.03 16:29
  • 4
"Из пушек по воробьям не стреляют": применила ли Россия гиперзвуковую ракету «Циркон» на Украине?
  • 26.03 15:44
  • 15
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»
  • 26.03 15:17
  • 1
Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
  • 26.03 13:23
  • 1
От Phantom до F-16: Греция распродаёт парк устаревших истребителей
  • 26.03 13:15
  • 12
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.03 12:19
  • 7
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 26.03 11:42
  • 4142
Оценка Советского периода в истории России.