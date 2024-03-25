Гудбай, Америка: почему Нигер разорвал военное соглашение с США - Мнения ТАСС

Дарья Лабутина — о переориентации Нигера на Россию и Иран, а США — на Западную Африку

Спустя три месяца после того, как последние французские военные покинули свои базы в Нигере, новые власти в Ниамее решили расстаться с еще одним давним партнером — США. Произошло это весьма неожиданно и вопреки прежним заверениям тех же властей: о разрыве военного соглашения объявили сразу же после визита в Нигер представительной американской делегации. Среди переговорщиков были помощник госсекретаря США по вопросам Африки Молли Фи, которая ранее негативно высказывалась о визите премьер-министра Нигера в Россию и Иран, а также глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли.

Несправедливое соглашение

Как пояснил позже представитель правительства Нигера полковник Амаду Абдраман, причина расторжения военного соглашения с США кроется в том, что "оно было навязано" Ниамею. "Соглашение с США не только глубоко несправедливо по своей сути, но и не соответствует чаяниям и интересам народа Нигера, оно было навязано нам. Национальный совет спасения родины (правящая партия в Нигере — ред. авт.) постановил, что американское присутствие на территории Нигера является незаконным и нарушает все конституционные и демократические правила", — заявил он.

На севере Нигера в Агадесе расположена одна из крупнейших и технологичных военных баз в регионе. На ее возведение, по разным данным, ушло не менее $110 млн, там находится около 1,1 тыс. американских солдат. База способна принимать тяжелые военно-транспортные самолеты. Кроме того, там проводятся испытания беспилотников.

Военная база в Агадесе. Источник: © Mehdi Chebil / Hans Lucas via Reuters Connect

Абдраман же сообщил, что американские официальные лица нарушили дипломатический протокол и не проинформировали Ниамей о составе делегации, дате ее прибытия и повестке дня. Он добавил, что переговорщики поднимали тему смены власти военных в Нигере и военного сотрудничества между двумя странами. Очевидно, в ультимативной форме поднималась и тема военного сотрудничества Нигера с Россией и Ираном, которое не может не вызывать беспокойства США.

Теперь более тысячи американских военных ожидают решения своей участи, а Ниамей ждет от Вашингтона план вывода войск. Их французские коллеги, к примеру, выводили контингенты через соседний Чад, а оттуда — в Бенин и по морю во Францию. Власти Нигера четко дали понять, что расторжение соглашения вступает в силу немедленно и американские солдаты больше не могут находиться на территории страны и проводить там учения.

Тем не менее США говорят о противоречивых сигналах из Африки и готовят планы на случаи как вывода войск, так и продолжения присутствия, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун. А помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер сообщила, что власти Нигера пока не требуют, чтобы американские силы покинули территорию их страны. Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, США пытаются в ходе переговоров за закрытыми дверями узнать, могут ли они сохранить какое-либо присутствие в сфере безопасности в стране. Американские чиновники также называют ситуацию "динамичной", отмечая, что обе стороны изучают условия, при которых американское военное присутствие может продолжиться. В качестве варианта рассматривается сокращение численности американских военнослужащих.

Смена вектора

Что интересно, в конце декабря премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн выступал онлайн в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, и речь вовсе не шла о разрыве военного партнерства с США, напротив, он назвал Соединенные Штаты "давним партнером" и заявил, что "американским военным всегда будут рады в Нигере", правда, подчеркнув при этом, что они должны четко обозначить свои цели, чтобы оставаться на территории страны.

Месяц спустя он посетил Россию, Иран и Турцию, где вел переговоры о военном и экономическом сотрудничестве. А еще раньше, 4 декабря, Нигер посетил замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, тогда был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в сфере обороны.

Премьер-министр, министр экономики и финансов Нигера Али Ламин Зейн во время визита в РФ, январь 2024 года. Источник: © Сергей Пятаков/ POOL/ ТАСС

Возможно, тогда и начал меняться вектор. Ведь еще в августе, когда случился переворот и к власти вместо прозападного ставленника Мохамеда Базума пришел патриотично настроенный Абдурахман Тчиани, который начал курс на отказ от партнерства с Францией, об отказе от сотрудничества с США речи не шло. Напротив, многие эксперты высказывали точку зрения, что США укрепляются в Африке, приходя на смену французам и конкурируя с ними. Так, поставки урана из Нигера в Европу, несмотря на официальные заявления об их прекращении, по некоторым данным, продолжались через США.

В пользу этой точки зрения говорит и тот факт, что именно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд первой из западных политиков посетила Нигер, чтобы постараться вызволить экс-президента. Конечно, американцы рассчитывали вернуть своего ставленника, но, когда стало понятно, что пути назад нет, проявили гибкость и вступили в переговоры с новыми властями. По их же указке, согласно моим источникам, не была реализована интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки.

С любопытным заявлением выступил член Палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса США, посвященных рассмотрению обстановки в Африке и на Ближнем Востоке. "Если вы посмотрите на Чад, Буркина-Фасо, Мали, Мавританию, Нигер, во многих из этих стран лидерами переворотов стали те, кого мы обучали", — сказал он, напомнив, что в марте 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен называл Нигер "примером устойчивости, демократии и сотрудничества", а всего через год нигерские мятежники разорвали военное соглашение с Вашингтоном. "Всего через год после того, как наши власти назвали их образцом демократии, они берут нас за шиворот и вышвыривают. Можно ли назвать это провалом?" — заметил Гетц.

Он отметил, что США вложили в Нигер порядка $500 млн, однако африканская страна все же разворачивается в сторону сотрудничества с Россией. "Русские — наиболее предпочтительный военный партнер. А мы обучаем лидеров переворотов", — подчеркнул он.

Конгрессмен Остин Скотт (республиканец от штата Джорджия) поинтересовался, почему сотрудничество Нигера и США сошло на нет так быстро и как России удалось за те же сроки выстроить партнерство с африканской страной. "США потратили сотни миллионов долларов на это государство, это был один из наших сильнейших партнеров. Сейчас нас, если я правильно делаю выводы на основе открытых источников, вытесняют из страны, и она поворачивается к России", — пояснил Скотт, но ответа, насколько известно, не последовало.

Иранский след

Выступая в Вашингтоне, Зейн сказал: "Наш суверенитет предполагает свободный выбор партнеров среди стран, которые способны обеспечить мир в регионе. И мы просим проявлять уважение к нашему выбору. Мы решили открыться для сотрудничества со всеми странами, которые заинтересованы в мире". Трудно сказать, что США проявили должное уважение.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прямо заявила, что американская делегация направилась в Нигер именно для того, чтобы выразить обеспокоенность развитием отношений африканского государства с Россией и Ираном. Как сообщила позже газета The Wall Street Journal, Вашингтон обвинил власти Нигера в некой секретной разработке сделки о предоставлении Ирану доступа к урановым ресурсам. А Иран и уран — больная тема для США, действующая как красная тряпка на быка, особенно сейчас, в разгар противостояния ХАМАС и американского прокси Израиля.

По данным газеты со ссылкой на неназванные лица (что вполне могло быть вбросом), стороны подписали предварительную договоренность. При этом два других источника указали, что сделка не была завершена. Разведывательные данные США и других западных стран, согласно публикации, указывали на то, что в результате договоренности Иран мог получить доступ к части нигерских запасов урана. Однако по моему мнению, учитывая, что французская группа Orano все еще контролирует месторождение в Нигере, это вряд ли представляется возможным.

Предполагаю, речь могла идти и про иранские беспилотники, которыми интересовалось новое руководство Нигера. А разве могут существовать в одной стране беспилотники двух заклятых врагов — США и Ирана?

"США так и не поняли, что с африканскими странами надо разговаривать на равных, а не диктовать им свои условия. Крайне опрометчиво было со стороны США обвинять Нигер в подготовке к сделке о предоставлении Ирану доступа к месторождениям урана, а также в том, что Нигер планирует сотрудничать с Тегераном в вопросах БПЛА", — сказала мне председатель правления Стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки (САРОСА) Любовь Демидова.

А по мнению программного координатора РСМД, эксперта Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Никиты Панина, за решением властей Нигера прекратить действие соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном кроется один из ключевых просчетов американской дипломатии в Африке с точки зрения выстраивания модели взаимодействия. "После переворота США сделали ставку на то, чтобы показать военным властям Нигера, что их правительство не будет предпринимать никаких радикальных шагов, будет продолжать ситуативное взаимодействие, — отсюда успехи в первый период, вытекавшие из визита Нуланд. Но в какой-то момент американцы, возможно, захотели заполнить собой вакуум ушедшего французского влияния: стали действовать напористо, без оглядки на форматы сотрудничества, которые предложили Нигеру новые партнеры, и их уровень — и именно это, скорее всего, стало причиной принятия такого решения", — считает Панин.

Что дальше?

Американский телеканал CNN уже окрестил произошедшее "разворотом ключевого союзника США в Западной Африке в сторону России" и посетовал на излишне жесткие действия американской администрации, приводящие к провалу за провалом. Получается, их беспокойство сближением с РФ привело к еще большему сближению: своими действиями американцы сами толкают африканцев в "объятия" новых союзников.

Теперь американским чиновникам и правда не остается ничего, кроме как выражать обеспокоенность тем, что Запад теряет свое влияние, а Россия и ближневосточные игроки усиливают присутствие в Нигере.

По словам Брауна, США продолжат "рассматривать другие страны в Западной Африке" на предмет налаживания военного сотрудничества, подобного тому, которое вели с Нигером. Не вдаваясь в детали, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США также сообщил, что недавно провел с руководителями генштабов пары африканских государств переговоры, касавшиеся вопросов борьбы с терроризмом.

Об этом же сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид. По его словам, США в настоящий момент рассматривают альтернативные варианты размещения войск в Африке. "Что касается наших военных, то они всегда стараются просчитывать действия наперед, и еще несколько месяцев назад мы начали получать сигналы из Нигера о том, что там становится все менее комфортно. Политическая ситуация там становилась все более запутанной, и Африканское командование Вооруженных сил США очень прагматично начало рассматривать альтернативные варианты", — сказал он. "Трудности, которые возникают, заключаются в том, сколько времени потребуется, чтобы добраться от этой базы до точек конфликта или конкуренции. Это важный фактор, — продолжил Рид. — Нам также нужно наладить сотрудничество с местными властями, это тоже важный фактор".

Он подчеркнул, что помимо военного США следует наладить и дипломатическое присутствие в Африке. "Необходимо, чтобы назначения наших послов осуществлялись быстро, без задержек, которые наблюдались в последнее время, и чтобы мы могли как можно скорее направлять их на места, поскольку они могут быть так же эффективны, как любой вид вооруженных сил", — отметил сенатор.

Речь может идти о передислокации в Гану, Нигерию и Кот-д’Ивуар — тех оставшихся участниках ЭКОВАС, с которыми у США традиционно крепкие отношения. Столицы двух последних государств посещал с визитами в январе госсекретарь США Энтони Блинкен, где торжественно объявил, что Соединенные Штаты направят $45 млн на обеспечение стабильности в Западной Африке. При этом неясно, на какие именно страны будет выделено финансирование. По словам Панина, после переворота в Нигере американцы вели переговоры с Ганой и Кот-д’Ивуаром о потенциальном переносе к ним своей базы, но в итоге сделали ставку на сохранение базы в Нигере, и она не сыграла.

Как заявил мне источник в посольстве РФ в Абиджане, США наращивают присутствие в странах Западной Африки, приходя на смену французам. Однако, похоже, в Нигере закрепиться американцам не удалось. Зато Нигер продолжает военное сотрудничество с ФРГ.

"США лишились важной точки стратегического присутствия в Сахельском регионе. Теперь, скорее всего, пойдут на поклон в Нигерию или Кот-д'Ивуар", — считает председатель правления САРОСА Демидова.

Если какая-то страна выгоняет одних иностранных военных и приглашает других, это говорит прежде всего о том, что те другие оказались более эффективны. Думаю, что в данном случае действует именно этот рациональный принцип.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru