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ТАСС

Главком ВСУ заявил об определяющей роли ударных беспилотников и РЭБ в боях на Украине

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Потерянные боевые машины пехоты М2А2 ODS-SA Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе Работино в Запорожской области, июнь 2023 года
Потерянные боевые машины пехоты М2А2 ODS-SA Bradley из состава 47-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе Работино в Запорожской области, июнь 2023 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Александр Сырский отметил, что российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Определяющая роль в боевых действиях на Украине начинает принадлежать противостоянию ударных беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Он отметил, что в настоящее время боевые действия характеризуются многочисленным применением беспилотников всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов, в связи с чем постоянно возрастает роль и значение средств РЭБ. "В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою. <...> Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план, и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", - написал Сырский на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он также отметил, что российские войска продолжают атаковать позиции ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

13 марта Сырский назвал сложной обстановку практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения и признал вероятность продвижения российских войск на отдельных направлениях. По его словам, ВС РФ "продолжают вести наступательные действия, концентрируя основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино".

29 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что российские войска владеют инициативой и наступают по целому ряду оперативных направлений, освобождая все новые территории.

Сырский был назначен главкомом вместо Валерия Залужного 8 февраля. Залужный называл приоритетом для ВСУ "овладение всем арсеналом относительно дешевых, современных и высокоэффективных беспилотных транспортных аппаратов и других технологических средств". Он выражал мнение, что Украина должна создать "новую государственную систему технологического перевооружения". 

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