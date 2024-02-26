Пресса США: в ходе украинского конфликта боеприпасы с GPS-наведением оказались не так эффективны

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США долгое время полагались на дорогостоящее оружие как на ключ к победе в конфликтах, но война на Украине заставляет Пентагон пересмотреть свои приоритеты.

Боеприпасы Himars или Excalibur американского производства, которые наводятся на цели с помощью GPS, оказались уязвимыми для российских средств радиоэлектронной борьбы, которые искажают их сигналы и сбивают с курса

- говорится в издании The Washington Post.

Как указывается, более надежным при ведении ракетно-артиллерийского огня оказалось наведение по данным разведывательного оборудования и беспилотников.

В прессе США поясняется, что в 2022 году Украина эффективно применяла ракеты Himars стоимостью $240 тыс. каждая для нанесения высокоточных ударов по объектам за линией фронта. Однако Россия нашла способы противодействия им, используя средства РЭБ, и ко времени контрнаступления ВСУ летом 2023 года эффективность применения HIMARS была существенно снижена.

Как отмечается, многие постулаты американской стратегии показали свою нежизнеспособность в ходе украинского конфликта. Это касается не только ставки Пентагона на дорогостоящее оружие, но и затрагивает войсковую тактику. Так, для НАТО является аксиомой ведение маневренной войны. Однако данная тактика оказалась неудачной при попытках прорыва российской обороны в процессе летнего контрнаступления ВСУ.

В связи с этим в издании полагают, что уроки украинского конфликта лягут в основу новой стратегии национальной обороны США.