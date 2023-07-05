Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ

Российские методы РЭБ настолько эффективны, что Украина и НАТО больше не могут рассчитывать на то, что авиабомбы JDAM и другое "умное" оружие будут достигать своих целей, пишет BI. Дело в мощности глушащего сигнала, объясняется в материале.

Радиоэлектронная борьба, хотя она и менее заметна, является важным элементом противостояния России и Украины.

Россия развернула против украинских сил масштабную кампанию с применением радиоэлектронных средств.

По словам экспертов, Россия перехватывает коммуникации украинских сил и создает помехи, которые мешают работе систем, предоставленных Соединенными Штатами.

Россия создает радиоэлектронные помехи настолько эффективно, что Украина – а также Соединенные Штаты и НАТО – больше не может рассчитывать на то, что планирующие авиабомбы JDAM и другое "умное" оружие будут достигать своих целей.

К такому выводу пришли эксперты Королевского института оборонных исследований. "Радиоэлектронное глушение не останавливает бомбы JDAM, однако влияет на их точность", – пояснил эксперт института Томас Уитингтон (Thomas Withington).

Хотя оснащение авиабомб JDAM защитой от помех может немного смягчить остроту проблемы, российские системы радиоэлектронной борьбы способны просто заглушить сигнал системы наведения GPS со спутников. "Вполне возможно, что проблема действительно сводится к мощности глушащего сигнала, который применяют русские", – объяснил Уитингтон.

Ранее в результате апрельской утечки документов Пентагона выяснилось, что российские средства РЭБ снижают точность американского управляемого оружия, в том числе авиабомб JDAM и ракет HIMARS.

Воздействие средств РЭБ на точность JDAM особенно значимо, потому что это, вероятно, самая простая и доступная умная бомба. Прикрепляя хвостовик и GPS-систему наведения к дешевым обычным бомбам, Украина могла бы производить управляемое оружие дальнего действия, стоимость которого была бы в разы меньше стоимости специальных высокоточных боеприпасов, которых не хватает.

Известно, что бомбы увеличенной дальности JDAM, отправленные на Украину, имеют радиус действия до 80 километров. Это позволяет самолетам-носителям оставаться вне зоны досягаемости российских средств ПВО.

Поначалу боеприпасы с GPS-наведением внушали Украине надежду на то, что с их помощью ей удастся компенсировать превосходство России в живой силе и вооружениях. Действительно, системы HIMARS сыграли значимую роль в ограниченном контрнаступлении Киева летом 2022 года. <…>

Тот факт, что Россия разработала контрмеры, не должен никого удивлять. Любое оружие со временем теряет часть своей эффективности по мере того, как противник приспосабливается. Не секрет, что российские военные, как и их советские предшественники, приложили огромные усилия для разработки различных систем радиоэлектронной борьбы.

Уитингтон привел в пример автоматизированную станцию создания помехР-330Ж "Житель". Она устанавливается на грузовике и специально предназначена для того, чтобы глушить GPS-сигналы и спутниковую связь в диапазонах волн от 100 МГц до 2 ГГц. "Сигналы американских GPS-спутников, которые используются бомбами JDAM, передаются в диапазоне частот от 1,164 ГГц до 1,575 ГГц, – сказал Уитингтон.– Они точно попадают в диапазон работы Р-330Ж".

По его словам, он видел официальные документы, согласно которым дальность действия Р-330Ж составляет 30 километров, а мощность помех достигает 10 кВт. "Это заметно сильнее, чем GPS-сигнал, поступающий из космоса, – отметил он. – Более того, чем ближе GPS-приемник находится к глушащей антенне Р-330Ж, тем сильнее становится глушащий сигнал".

Теоретически созданный в начале 2000-х годов модуль защиты от спуфинга с выборочной доступностью (Selective AvailabilityAnti-Spoofing Module), которым можно оснащать JDAM, должен гарантировать, что эти авиабомбы будут реагировать только на авторизованные GPS-сигналы, зашифрованные M-кодом. Тем не менее, как сказал Уитингтон, российские "глушилки" все равно могут прервать передачу сигналов с помощью "огромной грубой силы" глушащих лучей.

Россия также может перехватывать зашифрованные М-кодом сигналы и вновь передавать их бомбам JDAM с небольшими изменениями, в результате чего они будут бить мимо целей. Если попытаться обойти созданные помехи, задействовав сигналы сразу от нескольких GPS-спутников, русские в ответ могут применить одновременно несколько "глушилок".

Усилия России по борьбе с GPS являются частью масштабной кампании по ведению радиоэлектронной борьбы, которая также нарушает радиосвязь украинских сил и работу беспилотников.

Согласно недавнему докладу Королевского института оборонных исследований, российские силы "в настоящее время используют примерно одну мощную систему РЭБ на 10 километров фронта, обычно располагая ее примерно в семи километрах от линии соприкосновения". По оценкам института, такие меры по глушению сигналов обходятся Украине в 10 тысяч БПЛА ежемесячно.

Согласно этому докладу, российские войска РЭБ демонстрируют высокую эффективность в перехвате и расшифровке украинских радиосообщений. В одном случае они, по-видимому, перехватили и расшифровали радиосообщение украинских войск, в котором в режиме реального времени ставилась огневая задача. Это позволило российским командирам заранее предупредить свои подразделения об угрозе.

Тем не менее, у российских средств радиоэлектронной борьбы есть свои недостатки. Испускаемые лучи раскрывают местонахождение глушителя, и Украине, похоже, не раз удавалось обнаруживать такие российские системы, как Р-330Ж.Кроме того, подавление радиоволн мощными глушащими лучами может также нарушать работу российских систем GPS и радиосвязи.

"Часть сигналов, передаваемых российской системой ГНСС ГЛОНАСС, аналогична GPS-сигналам, – отметил Уитингтон. – Есть свидетельства, что в ходе своих операций российская армия регулярно сама страдает от электромагнитного “братоубийства”. Атакуя своих противников, русские редко заботятся о том, чтобы не глушить дружественные сигналы".

Системы РЭБ не делают JDAM устаревшим оружием. Как и другие аспекты ведения войны, радиоэлектронная борьба похожа на игру в шахматы, где за одним ходом обязательно следует ответ. В любом случае американским инженерам, "возможно, придется переосмыслить то, как они будут защищать JDAM в войнах завтрашнего дня, опираясь на опыт, полученный сегодня", – подытожил Уитингтон.

Автор статьи: Майкл Пек (Michael Peck)