Эстония реализует масштабную программу перевооружения ВС страны

ЦАМТО, 6 июня. Эстония в рамках русофобского угара с целью возможного (в перспективе) блокирования для российских военных кораблей выхода через Финский залив в Балтийское море в 2022 году стала активно сотрудничать с Финляндией.

После вступления Финляндии в НАТО, это сотрудничество еще более расширилось в контексте русофобской политики Эстонии.

Как заявил 12 августа 2022 года финской газете Iltalehti министр обороны Эстонии Ханно Певкур, Финляндия и Эстония интегрируют свои ракетные системы береговой обороны, что позволит, при необходимости, вести борьбу с российскими военными кораблям на всей акватории Финского залива.

По мнению эстонского министра, страны должны интегрировать системы береговой обороны. Дальность действия ракетных комплексов ВС Финляндии и Эстонии превышает ширину Финского залива. Это означает, что системы противоракетной обороны могут быть объединены, и страны смогут делиться друг с другом информацией.

В 2023 году Эстония получила системы береговой обороны Blue Spear (5G SSM) израильского производства, дальность действия которых составляет 290 км. Дальность стрельбы финских ракет MTO 85M превышает 100 км. В самом узком месте Финского залива расстояние между двумя странами составляет 52 км, а в самом широком – 120 км. Министр считает, что после присоединения к НАТО Финляндии, а затем и Швеции Балтийское море должно стать "внутренним морем НАТО".

Справочно:

Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) в октябре 2021 года подписал с компанией Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. контракт на оснащение ВС Эстонии ракетными системами береговой обороны Blue Spear (5G SSM).

Proteus Advanced Systems Pte. Ltd. является совместным предприятием компаний Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI) и ST Engineering Land Systems Ltd. (ST).

ECDI 6 октября 2021 года объявил, что достиг соглашения о развитии потенциала береговой обороны Эстонии и вооружения ВС страны ракетным комплексом береговой обороны Blue Spear (также известен как 5G SSM). Предложения претендентов в рамках проведенного конкурса оценивались с применением критериев общей стоимости поставки, доли участия национальной промышленности и сроков поставки.

Наряду с существенным улучшением системы береговой обороны, контракт открывает новые возможности для оборонной промышленности Эстонии.

По данным Globes.co.il, стоимость контракта составляет 150 млн. шекелей (46,5 млн. долл.), но, по оценкам, она может возрасти за счет включения вспомогательных продуктов. Как предполагается, первые системы будут поставлены в 2023 году.

Как заявлено, предложенная ВС Эстонии современная высокоточная ракетная система береговой обороны основана на многолетнем опыте израильской IAI в области ракетной техники, в первую очередь, полученном при создании ракет семейства "Габриель-5". Она сможет применяться в сложных погодных условиях, днем и ночью, позволит наносить удары за пределами прямой видимости по движущимся и неподвижным целям на море. Максимальная дальность полета ракеты, развивающей высокую дозвуковую скорость, – 290 км.

Система Blue Spear может размещаться на различных шасси. ПКР оснащена активной радиолокационной ГСН, комбинированной системой навигации, которая невосприимчива к сбоям в работе GPS и обеспечивает максимальную точность обнаружения цели. Система оснащена различными средствами введения в заблуждение средств противодействия противника для обеспечения надежного выполнения поставленных задач.

В июле 2022 года Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) сообщил, что ВС Эстонии также модернизируют совместно с Финляндией состоящие на вооружении трехкоординатные РЛС "Граунд Мастер 403" производства Thales-Raytheon Systems путем обновления аппаратного и программного обеспечения.

Как сообщил Jane's Defence Weekly менеджер по средствам связи и РЛС ECDI Прийт Соосаар, после модернизации станции позволят автоматически обнаруживать и идентифицировать самолеты стран НАТО, а дальность обнаружения будет существенно увеличена. Другие технические усовершенствования засекречены. Как предполагается, модернизация значительно улучшит возможности НАТО по формированию картины воздушной обстановки на его "восточном фланге".

Поскольку ВС Финляндия эксплуатируют аналогичные радиолокационные системы, в мае 2022 года Эстония подписала соглашение с Thales о выполнении работ по модернизации совместно с Финляндией. Стоимость контракта составила 11 млн. евро (11 млн. долл.). Благодаря совместной закупке партнеры сэкономят почти 4 млн. евро.

Как планируется, Thales проведет модернизацию РЛС в период с 2022 по 2025 гг.

Ранее, в мае 2009 года, военные ведомства Финляндии и Эстонии выбрали компанию Thales-Raytheon Systems поставщиком новых РЛС, предназначенных для контроля воздушного пространства двух государств. В рамках контракта, подписанного 3 июня 2009 года, компания поставила заказчикам 14 трехкоординатных РЛС "Граунд Мастер-403" S-диапазона, включая 12 ед. для ВС Финляндии и две – ВС Эстонии.

Первая РЛС была передана ВВС Эстонии в марте 2013 года. Она установлена на острове Муху в Балтийском море. Вторая поставлена в январе 2015 года и установлена на базе "Тойка", расположенном рядом с н.п.Отепя на юго-востоке страны (в 50 км от границы с Россией).

Следует отметить, что политика крайней русофобии приносит Эстонии свои дивиденды. В частности, в 2022 году США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 млн. долл., сообщило пресс-служба эстонского Минобороны.

"США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 млн. долл. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны по реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, реализация которой запланирована на 2025 год", – говорится в сообщении.

За последние пять лет финансовая поддержка США Эстонии составила 228 млн. долл. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов.

На текущий момент крупнейшей экспортноориентированной компанией ОПК Эстонии является Milrem Robotics

В середине февраля 2023 года эмиратская EDGE Group объявила о приобретении контрольного пакета акций эстонской компании Milrem Robotics, являющейся одним из ведущих европейских разработчиков робототехники.

Milrem Robotics присоединится к EDGE в качестве новой структуры в своем кластере платформ и систем, дополняя имеющиеся у группы возможности.

Компания Milrem Robotics, созданная в 2013 году, предлагает инновационные роботизированные решения для применения в боевых действиях. Основной продукцией компании являются наземные ДУМ THeMIS и Multiscope, боевая ДУМ Type-X и пакет автономных наземных транспортных средств MIFIK. Первые две предназначены для поддержки действующих в пешем порядке подразделений и гражданских функций, включая лесное хозяйство и пожаротушение. Type-X планируется применять в качестве "ведомого" управляемой человеком военной техники.

По оценке EDGE Group, инвестиции в Milrem Robotics являются вкладом в будущее развитие EDGE, которая сосредоточена на развитии таких возможностей в своих доменах. Приобретение позволит гибко реализовать цели и амбиции обеих компаний на конкурентном рынке, делиться технологиями и опытом, а также предоставить Milrem поддержку для дальнейшего роста в рамках EDGE, способствовать развитию оборонной промышленности Эстонии.

Milrem Robotics по-прежнему будет размещаться в Таллине, а также сохранит офисы в Финляндии, Швеции, Нидерландах и США.

После завершения сделки EDGE получит контрольный пакет акций Milrem Robotics. Другими акционерами компании являются немецкая Krauss-Maffei Wegmann, основатель компании и ее генеральный директор Кулдар Вяэрси и частные инвесторы из Эстонии, в том числе сотрудники компании в качестве миноритарных акционеров.

По заявлению К.Вяэрси, компания продолжит работу и с Krauss-Maffei Wegmann, чей опыт сыграл важную роль в развитии Milrem Robotics с момента приобретения доли в 2021 году.

На текущий момент продукция Milrem Robotics продана в 16 стран, восемь из которых являются членами НАТО: США, Эстония, Испания, Нидерланды, Норвегия, Франция, Германия и Великобритания.

EDGE Group рассчитывает, используя свои позиции на четырех континентах, расширить количество заказчиков Milrem, а присутствие в Эстонии использовать для стратегического доступа к странам Северной Европы.

Уже после объявления о приобретении контрольного пакета акций Milrem Robotics конгломератом EDGE эстонская компания продемонстрировала на выставке IDEX-2023 три своих наземных ДУМ и восемь других решений в сфере робототехники.

Расходы на оборону Эстонии

Утвержденные правительством расходы на оборону в госбюджете Эстонии на 2022 ф.г. возросли до 748 млн. евро (рост на 103 млн. евро), что составляет 2,31% от прогнозируемого ВВП.

Новый оборонный бюджет включает расходы, связанные с союзническими обязательствами, программой инвестиций в оборону и развитием новых возможностей вооруженных сил.

В дополнение к финансированию из госбюджета, значительные суммы были сэкономлены за счет оборонных реформ, которые будут перенаправлены на развитие боевого потенциала. В ближайшие годы планируется продолжить реформу кадров при одновременном объединении услуг по ремонту и техническому обслуживанию техники, а также усовершенствованию логистики. Реформы помогут создать более реалистично укомплектованные боеспособные подразделения.

В части приобретения новой военной техники было заявлено, что в 2022 году планируется закупка реактивных систем залпового огня. Вскоре будет подписано соглашение стоимостью 46 млн. евро на приобретение противокорабельных ракет. Кроме того, 25 млн. евро будет выделено на закупку крупнокалиберных боеприпасов и такая же сумма – на покупку колесной техники. В 2022 ф.г. будут закуплены самоходные артиллерийские установки на сумму 15 млн. евро и завершена поставка половины заказанных ББМ CV-90 (общая стоимость проекта составляет 36 млн. евро), будет построено новая штаб-квартира Сил обороны страны.

***

В марте 2022 года правительство Эстонии одобрило увеличение в ближайшие два года расходов на оборону на 476 млн. евро (523 млн. долл.), большая часть из которых предназначена для закупки систем ПВО малой и средней дальности.

Как сообщает Defense News, решение было принято на фоне спецоперации России на Украине, которая послужила катализатором наращивания военных расходов и усиления систем противовоздушной обороны и в других восточноевропейских странах.

Утвержденный Эстонией пакет финансирования является дополнением к 380 млн. евро, которые были выделены правительством на оборону в январе 2022 года (сверх утвержденного ранее бюджета).

Как сообщило 24 марта 2022 года Министерство обороны Эстонии на своей странице в Twitter, выделение дополнительного финансирования повысит расходы страны на оборону более чем до 2,5% ВВП. Это превышает целевой показатель НАТО, составляющий 2% ВВП.

Увеличение финансирования позволит ВС Эстонии, помимо средств противовоздушной обороны, закупить дополнительные противотанковые системы, системы для ведения огня с закрытых позиций, оборудование для повышения ситуационной осведомленности, а также расширить возможности по приему войск НАТО.

В планы приобретения также входит закупка реактивных систем залпового огня, ракетных систем береговой обороны, беспилотных систем и систем киберзащиты.

***

В октябре 2022 года Минобороны Эстонии сообщило, что глава военного ведомства страны Ханно Певкур заявил в парламенте, что для обеспечения устойчивого финансирования национальной обороны расходы на эти цели должны выйти на постоянный уровень 3% ВВП.

Как предполагается, в 2023 финансовом году оборонные расходы Эстонии составят 2,85% ВВП и впервые превысят уровень 3% в 2024 ф.г. В дальнейшем, по его словам, долгосрочные расходы на оборону должны быть зафиксированы на уровне 3% ВВП.

Министр обороны акцентировал внимание на том, что в настоящее время расходы на оборону в НАТО растут, но в балтийском регионе они увеличиваются большими темпами. По его данным, на восточном фланге НАТО расходы на оборону растут как в процентном, так и в абсолютном выражении. Все чаще целевым показателем расходов на оборону становится 3% ВВП. Эстония также должна стать постоянным членом "клуба 3%", – добавил Х.Певкур.

***

Входящие в правящую коалицию Эстонии Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200" 8 апреля 2023 года утвердили коалиционный договор, который предусматривает увеличение расходов на оборону до 3% ВВП, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

В тексте договора, на котором будет основываться политика нового правительства, отмечается, что страна в ближайшие годы окажется "в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны".

"На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников. Основными направлениями развития Сил обороны станет развитие средств многоуровневой противовоздушной обороны (включая защиту от беспилотников), ракетных систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов", – приводит ERR фрагмент документа.

Кроме того, планируется предпринять меры поддержки эстонской оборонной промышленности и создать промышленный парк для производства боеприпасов, оружия и беспилотников. Также будут созданы подразделение киберобороны и подразделение быстрого реагирования для действий в информационном пространстве на базе резерва Сил обороны и военизированного ополчения "Кайтселийт" ("Союз обороны").

Эстония намерена призвать к увеличению военных расходов стран НАТО до 2,5% ВВП, работать над тем, чтобы союзники по НАТО развернули в Эстонии современные системы вооружений и увеличили количество размещенного военного снаряжения и боеприпасов. Обустройство границы Эстонии с Россией планируется завершить к концу 2025 года.

Более подробный материал (с таблицами) представлен в открытом доступе в разделе "Текущие аналитические материалы".