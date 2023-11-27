Economist: Россия успешно использует средства РЭБ против БПЛА и ракет Украины

Издание отмечает, что РФ уделяла большое внимание развитию технологий радиоэлектронной борьбы и это направление хорошо финансировалось

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Россия успешно использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбивать с курса ракеты, включая реактивные снаряды для РСЗО HIMARS. Как отмечает еженедельник The Economist, пока что западные союзники Украины не демонстрируют желания помогать Киеву в борьбе с этой проблемой.

Издание отмечает, что Россия уделяла большое внимание развитию технологий РЭБ и это направление хорошо финансировалось, в то время как Украина в начале конфликта была в основном вынуждена полагаться на системы еще советской разработки. Как подчеркивается в статье, первоначально эта разница имела не столь большое значение, однако в связи со стабилизацией линии фронта российские силы получили возможность максимально эффективно использовать свое преимущество в области РЭБ.

"В марте Украина обнаружила, что ее снаряды с наведением по GPS Excalibur вдруг стали пролетать мимо целей из-за создаваемых россиянами помех. То же самое начало происходить с управляемыми авиабомбами JDAM-ER, которые украинским ВВС передали США, а дальнобойные ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS также стали не попадать в цель. В некоторых районах это теперь происходит с большинством выпускаемых GMLRS", - пишет The Economist.

Еще более серьезной проблемой для Украины авторы статьи называют эффективность применяемых Россией технологий против украинских беспилотников. По данным издания, в какой-то момент Украина могла терять больше 2 тыс. БПЛА в неделю из-за российских средств РЭБ, и пока что авторы статьи не видят способов для Киева в ближайшее время выйти из сложившейся ситуации, "по крайней мере в случае с малыми дронами". Еще в мае эксперты Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) отмечали, что для украинских БПЛА особо опасен российский комплекс РЭБ "Шиповник-АЭРО", способный перехватывать управление над вражескими дронами, а также с точностью до метра устанавливать координаты мест их запуска.

Еще одной проблемой для ВСУ стало увеличение количества БПЛА на вооружении российских войск. Украинские военные отмечают, что в районе Артемовска у ВС РФ сейчас двукратное преимущество над украинскими ВС по количеству БПЛА в небе.

Согласно оценкам The Economist, Украина пытается увеличивать свои возможности в сфере РЭБ, в том числе создавая общенациональную систему радиоэлектронной борьбы "Покрова". Отмечается, что она может оказаться эффективной против барражирующих боеприпасов, но не против крылатых ракет с наведением по рельефу местности.

По словам беседовавшего с изданием сотрудника Центра стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies) Сета Джонса, Киеву едва ли приходится рассчитывать на американские системы РЭБ, так как на их экспорт наложены крайне жесткие ограничения. Другой военный эксперт Нико Ланге предполагает, что имеющиеся у НАТО средства РЭБ могут в целом уступать российским, а последние разработки не окажутся на Украине из-за опасений по поводу того, что об используемых в них решениях станет известно не только российским, но и китайским экспертам. По словам Ланге, Запад может помочь Киеву разве что в получении разведывательной информации об используемых Россией системах РЭБ и в разработке методик борьбы с ними. Однако, как заключает издание, Украина, похоже, "по большому счету осталась один на один с этим требующим срочного ответа вызовом".