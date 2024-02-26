FT: в ЕС намерены экстренно поставить на Украину снаряды на $1,5 млрд из третьих стран

Причиной стал дефицит боеприпасов у ВСУ, пишет газета

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Европейские страны стремятся собрать $1,5 млрд в качестве экстренного финансирования Украины для передачи артиллерийских снарядов из третьих стран на фоне дефицита боеприпасов у ВСУ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что эту схему продвигает Чехия, которая хочет таким образом компенсировать задержки в поставках боеприпасов на Украину, возникших из-за споров о дальнейшей помощи Киеву в Конгрессе США и медленных темпов производства снарядов на европейских заводах.

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для ее реализации. Ранее газета Politico проинформировала, что Прага, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции. Это противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы.