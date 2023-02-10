ЮАР не поддержала "крестовый поход" Запада против России

RS: ЮАР продолжит сотрудничество с Россией вопреки требованиям Запада

ЮАР решила провести совместные военные учения с Россией и Китаем, пишет Responsible Statecraft. Это один из примеров того, как бóльшая часть остального мира идет своим путем, отказываясь от того "порядка", который пытается навязать Запад.

Дуг Бэндоу (Doug Bandow)

Для США и Европы противодействие российской спецоперации на Украине стало своего рода нравственным крестовым походом. Однако, к глубочайшему удивлению западных лидеров, Глобальный Юг — более многочисленный и экономически мощный — отклонил просьбы присоединиться к борьбе.

Ханжество союзников не вызывает энтузиазма у стран, третируемых западными правительствами. Министр иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор (Naledi Pandor), к примеру, заявила, что запланированные на 17–24 февраля военные учения с Россией и Китаем у берегов ее страны являются “естественным ходом отношений” с “друзьями”, противопоставляя это военному объединению Вашингтона и Брюсселя против Москвы.

Официальные лица Южной Африки заявляют о желании сохранить нейтралитет в отношении Украины и даже предлагают выступить посредником между Москвой и Киевом.

Действительно, как указала Пандор, Претория больше не настаивает на одностороннем выводе российских войск и называет эту позицию “упрощенной и инфантильной, учитывая массовую передачу оружия [Украине] ... и все, что произошло [с тех пор]”.

Кроме того, по данным агентства "Рейтер", Пандор “обвинила Запад в том, что он осуждает Россию, игнорируя при этом такие проблемы, как оккупация Израилем территории Палестины”.

Российско-украинский конфликт вряд ли сильно удивил западные страны. Ответственность за него несет Владимир Путин, но Запад виноват в игнорировании многочисленных предупреждений аналитиков, включая собственных, о взятом им опасном курсе.

Во время конфликта нет места разногласиям. Прописная истина заключается не в разумной, взвешенной поддержке Украины и санкциях против российского правительства, а в полномасштабной прокси-конфликте против Москвы без оглядки на риски эскалации и ответных мер.

Эта высокомерная уверенность и растущая безответственность вызывают беспокойство в Америке и Европе, но, как и в ходе подготовки к вторжению администрации Буша в Ирак в 2003 году, элиты отметают любой намек на скептицизм и возражения. Едва ли в Вашингтоне найдется хоть одна статья, вебинар, речь или интервью, в которых не содержится призыва или требования к наращиванию поддержки Киеву. Некогда немыслимое (скажем, поставка современных танков "Абрамс") стало неизбежным.

Похожая атмосфера царит и в Европе. Опасения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана были автоматически отвергнуты, хоть и по понятным причинам. Однако экономические и энергетические проблемы также вызвали вспышки народных протестов, вроде тех, что произошли прошлой осенью в Праге. А в Чехии 42% населения недавно проголосовало за евро-популистского кандидата в президенты Андрея Бабиша.

В Европе многие из поддерживающих Украину, выступают за скорейшее прекращение боевых действий, что расценивается как косвенный упрек западной мантре о том, что момент начала переговоров определяет Киев и только он. Согласно прошлогоднему опросу населения 10 стран, несмотря на активную европейскую поддержку стремления Украины вступить в ЕС и западной политики по разрыву связей с Москвой, многие избиратели хотят скорейшего завершения конфликта — даже если Украине придется уступить территории, пишет TheGuardian.

Разногласия очевидны и в попытках запугать канцлера Германии Олафа Шольца по поводу передачи Украине танков Leopard. Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе вы не найдете никого, кто осудил бы Германию за скудный и вялый ответ, несмотря на и без того радикальный отход от установившегося политического курса. Европейские и американские аналитики были не менее настойчивы в принятии мер, чем украинские правительственные чиновники.

Еще примечательнее отсутствие энтузиазма по поводу крестового похода Запада у азиатских союзников Америки. Действительно, из десяти наиболее густонаселенных стран мира санкции против Москвы ввели только США. Отказ Китая объявить экономическую войну своему партнеру никого не удивил, но воспользоваться дешевой российской нефтью решила также и Индия. Индонезия придерживается политики неприсоединения и приглашает Москву на встречу G20. Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш и Мексика также отказались присоединиться к параду союзников.

Президент последней вообще заявил, что конфликт их не касается. А наши близкие соседи в лице Аргентины, Бразилии и Колумбии отказались передавать США ранее приобретенное у России оружие в обмен на американское.

Разумеется, формально ни одна из этих стран не поддерживает операцию Кремля, хотя кое-кто и критикует раскачку ядерной темы. Но российская казна обеспечила себе приток средств за счет предоставления альтернативного рынка для запрещенных товаров, прежде всего нефти и газа. Турция, в настоящее время блокирующая вступление Финляндии и Швеции в НАТО, открыла аэропорты для российских авиакомпаний, летающих на самолетах американского производства, и способствовала приобретению Россией топлива и запчастей для них. Объединенные Арабские Эмираты — еще один воздушный коридор для россиян, в особенности привилегированных и богатых. Саудовская Аравия тоже укрепила отношения с Москвой. Эти новообретенные коммерческие партнерства, вероятно, открывают ей возможности для уклонения от санкций.

Далекий от присоединения к общему дипломатическому и экономическому наступлению Запада на Москву Глобальный Юг вернулись к принципам Движения неприсоединения времен во время холодной войны. Эва Дабровска (Ewa Dabrowska) заметила: “Конфликт на Украине оживил психологию и геополитику холодной войны и противостояния между Россией/СССР и НАТО, и Индия с ЮАР также обратились к нарративам того периода”.

Однако речь идет не только о простом нейтралитете. Заместителя министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Алвин Ботес (Alvin Botes) видит потенциал создания блока в противовес НАТО: “Необходимость в движении неприсоединения будет существовать до тех пор, пока от крупных держав исходит совокупность интересов, порой совершенно не учитывающая интересы развивающегося Юга”.

Давление Запада, скорее всего, лишь усилит противостояние стран Глобального Юга. Нынешняя позиция последнего, по словам Саранга Шидоре (Sarang Shidore) из Института Куинси, куда менее институционализирована и идеологична и основана в большей степени на национальных интересах, поэтому с ним труднее бороться традиционными для США инструментами. В последние годы Запад утратил репутацию принципиального и компетентного образования.

Развивающиеся государства видят мир скорее многополярным, нежели биполярным, делают упор на экономическое развитие, не имеют серьезных споров с Москвой (и Пекином) и не хотят выбирать между Россией и Америкой. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди (Retno Marsudi) объяснила это просто: “Мы отказываемся быть пешкой в новой холодной войне”. Критикам Запада можно простить веру в то, что часто упоминаемый либеральный международный порядок, основанный на правилах, не является ни либеральным, ни основанным на правилах, а его ограничения нарушаются по желанию Вашингтона.

Конфликт на Украине преподал много уроков, включая дальнейшее ослабевание западного господства.

Готовность Южной Африки проводить военные учения с Россией и Китаем, наряду с сопротивлением Глобального Юга прокси-конфликту с Москвой, наводит на мысль, что 21-й век в итоге окажется не американским и не китайским, а чем-то гораздо более сложным.