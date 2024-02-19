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ТАСС

В Чехии нашли возможность закупки сотен тысяч снарядов для ВСУ

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Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел.
Источник изображения: EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK

Президент республики Петр Павел отметил, что страна стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны, оказывающие военную помощь Украине

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Чехия нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для ее реализации. Об этом сообщил президент республики Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы обнаружили возможность [закупки в третьих странах для Украины] 500 тыс. [артиллерийских] снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм", - сказал президент.

Поставки боеприпасов на Украину могут быть осуществлены в течение ближайших недель в случае наличия средств на их закупку. Чехия, по словам президента, стремится привлечь к финансированию США, Германию, Швецию или другие страны, оказывающие военную помощь Украине.

Павел назвал сложным для Украины создавшееся положение в военном конфликте. "С прошлого года ситуация на поле боя значительно изменилась. Она плохая [для Украины]", - сказал он. Россия, по его словам, извлекла опыт из допущенных ранее ошибок, поменяла тактику и перевела экономику на военные рельсы. Руководство РФ стремится обеспечить какой-то военный успех до предстоящих в марте президентских выборов.

"Необходимо поддержать Украину оружием и боеприпасами из всех доступных источников", - сказал президент. Западу эти источники, по его словам, нужно искать повсюду.

Ранее Европейское издание газеты Politico проинформировало, что Чехия, недовольная провалом обещаний Евросоюза поставить Киеву 1 млн снарядов с марта 2023 года по март 2024 года, потребовала от Брюсселя начать закупать снаряды для Украины по всему миру, в частности, в Южной Корее, ЮАР и Турции. Это противоречит намерению Брюсселя использовать закупки снарядов для финансирования военной промышленности Европы. 

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